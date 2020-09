Caractéristiques

Dimensions : L = 368 mm / l = 150 mm / H = 22 mm

L = 368 mm / l = 150 mm / H = 22 mm Poids : 810 g

810 g Câble de recharge : 1,8 m

1,8 m Couleurs : Carbone ou Blanc

Carbone ou Blanc Technologie : sans fil LIGHTSPEED / Bluetooth / RVB LIGHTSYNC / Multimédia

sans fil LIGHTSPEED / Bluetooth / RVB LIGHTSYNC / Multimédia Batterie : 40 h à 100 % de luminosité

40 h à 100 % de luminosité Switch : tactiles Logitech GL

tactiles Logitech GL Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : G HUB

G HUB Prix : 229 €

Unboxing

Clavier G 915 TKL

Récepteur USB LIGHTSPEED

Rallonge USB

Câble micro-USB

Documentation utilisateur

Châssis et fonctionnalités

Châssis

GL clicky - clic sonore et réponse tactile

- clic sonore et réponse tactile GL tactile - un retour doux et tactile

- un retour doux et tactile GL linéaire - une frappe totalement douce

Multimédia

Connectivité

Batterie

Le Logiciel

Utilisation

Lors de l'achat d'un produit Logitech, autant par la notoriété de la marque que le prix du périphérique, nous nous attendons forcément à un. Logitech ne déroge pas la règle et propose ainsi une boîte sur mesure allant même jusqu'à avoir. Voici la composition du packaging :n'est pas un nouveau clavier pour la marque et a déjà su faire ses preuves.est, comme son nom l'indique, «» soit». Ce clavier est initialement pensé pour des espaces plus serrés, mais aussi pour une portabilité adaptée pour celles et ceux qui, par exemple, souhaitentou chez des amis.Afin de coller au mieux à son motif portatif, le clavier est par conséquent ultra-plat. Vous disposez de trois modes d'inclinaison pour. Il faut tout de même noter que l'absence de repose-poignet permet de le rendre plus compact, mais ne profite pas au positionnement de ces derniers. Lors de vos frappes, les poignets peuvent prendre un angle désagréable siConcernant la finition, le clavierne fait pas dans la dentelle en proposant un châssis robuste et une surface enqui donne un rendu maîtrisé et visuellement agréable, à l'instar dude chezLes touches, quant à elles, sont équipées des non moins célèbres(pour notre cas) pour un ressenti agréable accompagné d'un léger "d'activation. Attention toutefois à cette fonction qui est assez bruyante et sera donc destinée à celles et ceux qui souhaitent entendre clairement les touches lorsqu'ils les activent. Pour les autres,, il vous sera possible de choisir entre les GL Linéaires ou Tactiles. Une nouvelle fois, le choix des switch est. Pensez donc à vérifier ceux qui vous conviennent pour. On ne le dit pas assez, mais le confort de frappe sur un clavier (même pour une utilisation exclusive en jeu) reste un point essentiel et déterminant à son achat. Selon le constructeur :Pour finir sur les switchs, il s'agit de touches pensées par Logitech à l'instar despour. Logitech produit donc des touches mécaniques et surtout basses quantifiées comme moitié moins grandes que des. De ce fait elles s'activent bien plus rapidement pour un rendu tout aussi optimal. Nous noterons cependant que l'ensemble étant petit et condensé, il vous faudra un certain temps d'adaptation avant de le maîtriser parfaitement sans appuyer par erreur sur plusieurs touches à la fois.a beau être compact, il ne fait pas les choses à moitié. Comme nous le disions précédemment, le clavier est assez petit et rétréci, mais garde de la place pour les différentes commandes multimédias et de connectivités. Bien que cela puisse paraître classique, il est intéressant de savoir que malgré le gain de place,. De ce fait, vous pourrez aisément, mettre en pause ou même réduire le son de votre ordinateur à l'aide de la molette faisant l'angle haut droit du clavier. Cette dernière ne dispose pas de crans, mais s'utilise aisément.Le clavier dispose de trois modes de connectivités ainsi que d'un mode jeu dont nous reviendrons dans la partie logiciel. Ce n'est plus un secret,propose à présent une nouvelle connectique sans fil qui tend à défier toute concurrence.propose des performances ultra-rapides de 1 ms. Nous disons donc adieu à la moindre latence. L'utilisation est ainsi agréable et permet de déplacer le clavier à votre guise. De plus, le dongle prévu à cet effet se place dans une encoche à l'arrière du clavier pour ceux qui souhaitent le déplacer. Un ensemble on ne peut plus compact pourpermet une alternative à ceux ne souhaitant pas s'encombrer d'un nouveau dongle et ainsi perdre un port USB. Le Bluetooth vous permettra de vous connecter à n'importe quel appareil possédant la technologie comme, par exemple, un portable. Nous mentionnerons aussipour passer de l'une à l'autre des connectivités avec une simple pression du doigt sur la touche de technologie concernée. De plus,lors du passage de l'un à l'autre n'est à constater. Nous pouvons donc aussi le coupler à un deuxième ordinateur pour pouvoir le gérer à distance plus facilement sans avoir à faire de branchements inutiles.Pour finir, le dernier type de connectique qui est pourtant le plus simple,. Vous pouvez jouer tout en rechargeant votre clavier. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il peut aisément rester tout le temps brancher pour une utilisation filaire. Cependant, lorsque l'on prend compte de l'efficacité de la technologiecombinée à la batterie performante du, il serait embêtant de s'en passer.Annoncée d'une durée deavec unnous avons cherché la limite de cette dernière et à en savoir plus. Après quatre jours d'utilisation, la batterie n'est pas vide et ce dernier reste très tenace et ne perd ni en rapidité ni sur le. Le niveau de batterie est annoncé par unesur la partie supérieure du clavier.Si celui-ci peut durer aussi longtemps avec des effets et, nous n'imaginons donc pas sa durée de vie sans éclairage. Encore une foiss'impose par la qualité de son périphérique ou presque,Le clavier possède unet se met en veille assez rapidement pour continuer d'optimiser la batterie. Toutefois, nous pouvons noter, pour finir, que lors de sa remise en route après une veille, bien que le clavier soit éteint, la touche utilisée pour le remettre en route sera comptée et donc utilisée.Il s'agit ici du G-HUB, le logiciel par défaut de tous les périphériques. Il est cependant intéressant de noter quepassent par ce logiciel pour éviter de changer à chaque nouveau produit. Cette précision peut paraître logique, pourtant de nombreux constructeurs continuent de multiplier les logiciels de recherches. Pour finir, il reconnaît aisément les matériels connectés permettant untrès plaisant.Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le logiciel G-HUB permet une configuration intégrale de votre clavier pour une utilisation qui vous ressemble. Il est ainsi possible de changer les couleurs et profiter du fabuleux éclairageet de ses modifications possibles. À savoir que. Retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi que les niveaux de batteries de vos équipements.Nous distinguons également un mode jeu qui vous permet, lorsqu'il est activé, de rendre non fonctionnelles la plupart destelles que le bouton Windows ou FN. De quoi stopper les utilisations intrusives de touches non voulues, se situant parfois dans votre zone de jeu.Certainement la partie la plus intéressante. Il est facile de notifier la cible dutant son aspect compact est prononcé. Lors de l'utilisation en jeu comme à l'écrit, c'est un réel plaisir d'écrire. Si nous passons outre le bruit procuré par lesqui ne semblent pas convenir à notre utilisation,. Le clavier prend place sur la plupart des plateformes et s'utilise presque instantanément. De quoi le déplacer facilement et l'utiliser sur plusieurs supports différents. Nous pouvons néanmoins regretter de ne pas voir une sacoche pour le déplacer puisqu'il y convient et est taillé pour. Le clavier est léger pourPour faire le point sur les zones négatives, il devient difficile de l'utiliser comme un clavier dit "tant le manque d'un pavé numérique se fait ressentir lorsque nous en avons l'habitude. De plus, le prix du périphérique,que son frère plus grand et donc plus complet, peut être un frein à l'achat initial. Quoi qu'il en soit, ce clavier sera parfait si vos exigences correspondent à son. Pour les autres, optez plutôt sur un clavier complet ou d'unesi le seul intérêt pour vous est son aspect compact.