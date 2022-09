Caractéristiques

Dimensions : L = 370,6 mm / l = 157 mm / H = 37,2 mm

L = 370,6 mm / l = 157 mm / H = 37,2 mm Format : TKL (sans pavé numérique)

TKL (sans pavé numérique) Poids : 976 g (sans câble)

976 g (sans câble) Câble de recharge : 1,8 m détachable

1,8 m détachable Autonomie : 25h de jeu

25h de jeu Couleurs : Blanc de base (additionnel : Vert - Rose)

Blanc de base (additionnel : Vert - Rose) Technologie : RVB LIGHTSYNC / Multimédia

RVB LIGHTSYNC / Multimédia Switch : Linéaire GX BROWN

Linéaire GX BROWN Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : G HUB

G HUB Prix : 199 €

Unboxing

Clavier gamer sans fil G715

Récepteur LIGHTSPEED

Câble USB-C vers USB-A - 1,8 m

Repose-poignets

Documentation utilisateur

Châssis et fonctionnalités

Châssis & Switchs



Afin de pousser la personnalisation du clavier et coller à l'aspect inclusif, le constructeur propose également de changer les capots de touche en échange de 39,99 € par coloris. Oui, vous l'aurez compris, l'inclusivité a donc un prix et impossible d'acquérir un clavier directement de la couleur voulue. Ce sera donc certainement un enchevêtrement d'achats qui vous attend. Cependant, soyez sans crainte, le constructeur propose l'option dès le choix du clavier.





Distance d'actionnement : 2,0 mm

2,0 mm Force d'actionnement : 50 g

50 g Distance de déplacement totale : 3,7 mm

Multimédia

Fonctions

RGB

Le Logiciel

Batterie et connexion

Utilisation

Comme à son habitude,nous fait profiter d'un packaging sans faille aux couleurs de LoL :Membre de la, lese veut inclusif et plus occasionnel. Il va sans dire que le premier contact visuel peut étonner.Nous notons en premier lieu qu'il existe seulement sous une version TKL. Cette dernière est, comme son nom l'indique, « Tenkeyless » soit sans pavé numérique. Bien qu'idéalement pensé pour une compatibilité avecnous avons posé la question au constructeur qui nous a répondu vouloir surtout répondre aux attentes nomades des utilisateurs. Pouvoir l'utiliser sur le canapé, dans le lit, ou même en déplacement facilement et sans qu'il ne soit trop encombrant. Notons qu'unest présent dans le packaging.Sur un point de vue visuel pur, lefait rétro et imposant, surtout lors de l'unboxing.face à cet aspect dont nous n'avons pas coutume. Tout de blanc vêtu, seule couleur à l'achat puisque les autres coloris seront à acquérir en supplément, il ne laisse aucune place aux fioritures. Cela va de pair avec la plate du clavier, détachable, afin de laisser place aux autres coloris. Notons qu'il faudra débourser lapour obtenir l'une des trois plaques supérieures disponibles.Les touches sont équipées deUne course lisse et rapide pour un rendu épuré et fidèle. Le rendu sonore est faible ou « plastique » en cas d'utilisation poussée. Nous regrettons toutefois l'absence de choix des switchs lors de l'achat du clavier.Concernant l'ergonomie, leest assez grand pour ne pas glisser entre les switchs, mais assez compact pour le transporter sans crainte. Il est en outre possible de le positionner selon trois inclinaisons qui sont directement notées sous les patins du clavier.L'arrière du clavier accueille la zone de stockage de la clefqui court tout le long du clavier et sur laquelle nous reviendrons dans la partie RGB.Enfin, le clavier fait son apparition sous deux formats. Leest sans fil tandis que leest filaire. La différence de prix entre les deux modèles est de 30 €.Avec son aspect compact, ledispose d'un panel simple, mais efficace et dédié, de raccourcis vous permettant de gérer l'aspect multimédia et sonore de votre ordinateur. Notez qu'il est toutefois impossible de modifier les attributions de ces touches, mais qu'elles sont en mesure de s'éclairer selon votre envie.Finalement, en plus des touches multimédia, le clavier nous fait l'honneur de proposer trois touches à la volée permettant des actions élémentaires, mais souvent oubliées par les constructeurs. De fait, il sera possible de changer à la volée l'éclairage, le mode "jeu ainsi que le type de connexion.Clairement l'aspect le plus réussi de la collection. Quel que soit l'avis que l'on puisse se donner sur les coloris,ou le format des périphériques, il n'existe qu'un point sur lequel nous serons tous du même avis. Logitech dévoile un RGB façon pastel qui ne manquera pas d'adoucir votre configuration, mais également votre journée. Le panel de couleur est douillet, laineux et sans agressivité. C'est sûrement ici queprend tout son sens et fait remonter une cohérence.En outre, le clavier dispose d'un éclairage de contour se situant sous le châssis., mais développe tout son potentiel une fois la lumière coupée. Un ensemble qui ne manquera pas de vous étonner et qui, surtout, ne vous laissera pas de marbre.Enfin, l'ensemble des coloris est modifiable via le logiciel et selon plusieurs zones.sont reconnaissables, car disposant d'un « G » devant eux.Il s'agit ici du G-HUB, le logiciel par défaut de tous les périphériques. Il est cependant intéressant de noter que tous les périphériques passent par ce logiciel pour éviter de changer à chaque nouveau produit. Cette précision peut sembler logique, pourtant de nombreux constructeurs continuent de multiplier les logiciels de recherche. Pour finir, il reconnaît aisément les matériels connectés permettant un plug and play très plaisant.Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le logiciel G-HUB permet une configuration intégrale de votre clavier pour une utilisation qui vous ressemble. Notez toutefois que la personnalisation des raccourcis est très restreinte et que les touches multimédia ne sont pas modifiables.Il est ainsi possible de changer les couleurs et profiter du fabuleux éclairageet de ses modifications possibles. Enfin, retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi que les niveaux de batteries de vos équipements.Si vous optez pour la version sans-fil G715, il est possible de l'utiliser avec le dongle, le Bluetooth, mais également en flaire. Un bouton sur le flanc arrière du périphérique permet de changer entre filaire et sans-fil tandis qu'un bouton, à niveau de ceux multimédias, permet de changer entre LIGHTSPEED et Bluetooth. Notons que cette dernière méthode est moins performante que le, mais également que l'on ne peut lier qu'un seul périphérique Bluetooth.Concernant la batterie, bien qu'elle puisse sembler faible, elle n'en reste pas moins performante. Avec une utilisation quotidienne de 2 à 5h avec le RGB, il nous a fallu le recharger peu avant la fin de la deuxième semaine, ce qui reste très correct. Une économie d'énergie est disponible d'origine avec le clavier, pour permettre une utilisation sur la longueur. Finalement, une LED s'éclaire en vert si votre clavier est presque plein tandis qu'elle clignote en rouge dans le cas ou la batterie est critique.Il est vrai qu'à première vue, le clavier n'a pas fait l'unanimité. Avec un aspect rétro et quelque peu épais, vous pourrez rester sceptique. Qui plus est, son arrivéepeut également réduire les chances d'achats pour ceux qui souhaitent un clavier complet. Cela étant, à l'utilisation, c'est une autre paire de manches.Réactif, confortable avec un assez bon nombre de raccourcis clavier, il saura vous accompagner dans, mais également en jeu. La frappe est peu bruyante tout en restant efficace.Finalement, nous ne sommes pas vraiment revenus sur le repose-poignet nuage.. En effet, à la fois amusé et attendri par son aspect nuage tout doux, la réflexion se développe lors de l'utilisation. Selon la position, il devient plus ou moins confortable.Difficile de trouver une position immuable tandis que vous passerez votre temps à le repositionner afin de profiter des trous disponibles. En bref, un repose-poignet atypique, sympathique et agréable quiDisponible par défaut dans le packaging, vous ne manquerez pas de l'utiliser et, à notre égal, d'être simplement. Il tient facilement sur n'importe quelle surface et se déplace tout aussi aisément.