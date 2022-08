Caractéristiques

Type de souris : Droitier

Droitier Capteur : Optique HERO avec 25600dpi max - 100 min avec paliers de 50

Optique HERO avec 25600dpi max - 100 min avec paliers de 50 accélération : 40 G

40 G Dimensions : (H) 39,4 mm x (L) 68,1 mm x (l) 105,8 mm

(H) 39,4 mm x (L) 68,1 mm x (l) 105,8 mm Boutons : 6 (en comptant les clics molette)

6 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 1000 Hz

1000 Hz Câble USB : flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Sans-fil : LIGHTSPEED

LIGHTSPEED Batterie : 40h d'autonomie

40h d'autonomie Poids : 85 g

85 g Logiciel : Logitech G HUB

Logitech G HUB Couleurs : Blanc

Blanc Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 99,99 €

Unboxing

Souris gaming sans-fil G705 (Lithium-ion)

Récepteur USB LIGHTSPEED

Rallonge

Câble de charge et de données

Documentation utilisateur

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Logitech G HUB

RGB

Sans-fil et batterie

LIGHTSPEED

Bluetooth

Batterie

Le packaging comprendLaest annoncée comme inclusive, il fallait donc s'attendre à trouver des périphériques moins compétitifs, mais plus adaptés à une utilisation souple et quotidienne. C'est ainsi que la G705Sans aucun doute, la sourisest un périphérique droitier. En cause sa forme et l'emplacement des boutons de flanc, mais également le creux pour l'emplacement du pouce que nous ne trouvons que sur le flanc gauche. Cela étant, la souris reste plate et sans inclinaison au niveau des clics tandis que l'arrière est plus compact et bombé. Les courbes de la souris se voulant plus arrondie et, de fait, moins agressive, c'est ici que nous commençons à identifier le choix du constructeur avec un produit qui sera plus facile à utiliser en Claw et Fingertip, mais surtout pour les petites mains. Ceci dit, quel que soit votre grip il est difficile de sentir un maintien sous la paume.Afin de combler ce déficit, il est possible d'utiliser la souris en Palm Grip, plus précis que les autres pour la, mais ne faisant pas profiter d'un confort total à l'utilisation. D'ailleurs il en va de même pour toutes les préhensions, dès lors que vous l'avez sous la main elle semble convenable,pour une satisfaction totale.La G705 se compose de trois parties bien distinctes. Tout d'abord, les clics et la paume en plastique blanc mat et légèrement grumeleux, associé au repose-pouce, de même acabit, permettent de, même lors de mouvements rapides. Enfin, la troisième et dernière zone est celle qui sépare l'ensemble, en plastique transparent pour proposer du RGB sur le liseré arrière de la souris.Le dongle se situe sous le capot de paume, aimanté et facilement enlevable, tandis qu'un bouton simple de DPI se situe juste au-dessus de la molette. Finalement, le dessous de la souris accueille deux grands patins ainsi queet celui permettant de changer de méthode de connexion.Faciles d'accès et d'utilisation, les clics de lane demandent pas une trop grosse force d'activation pour un retour audio clair et marqué. De plus, il est possible de les activer, quelle que soit la zone du clic sur laquelle vous appuyez. Pour finir, les boutons de flancs latéraux sont fins et petits, tout en suivant les courbes du châssis. Le rendu audio est globalement identique à celui des clics avec un retour franc et aigu.Combinant plastique blanc mat sur les côtés et transparent pour le corps,, mais facile d'accès. Les crans sont marqués et sans bruit pour une utilisation confortable.Dans le but de devenir toujours plus compétitifs, les constructeurs se mettent même à créer leurs propres capteurs pour combler les attentes de leur communauté et plus encore. Toutefois, ici, certainement dans le but de proposer un périphérique plus accessible, mais tout aussi performant, le constructeur propose un capteur moins compétitif bien qu'assez pour une utilisation quotidienne classique.configurables via le logiciel et modifiables à la volée via le petit bouton situé sur la zone supérieure de la souris.Finalement, le capteur n'est rien sans un bon tapis. Nous rappelons, par ailleurs, qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser sur une surface réfléchissante, comme du verre. Fort heureusement, Logitech propose une large gamme de tapis de souris.Il s'agit du logiciel par défaut qui fédère l'ensemble des périphériques Logitech. Bien qu'il permette, il faudra un peu de temps avant de comprendre le fonctionnement de chaque onglet. Notons également que certaines nouveautés font leur apparition au niveau des rendus de couleurs et disposent d'un G.Il faut toutefois noter que les DPI ne se changent que par paliers de 50. La souris se met en veille toute seule au bout d'un certain temps ce qui permet d'économiser drastiquement la batterie. Lors de la réactivation, un petit encart vous rappelle le profil actif ainsi que les DPI utilisés. Ce dernier apparaît dansLoin d'être l'élément principal de cette souris, le RGB a été pensé par Logitech dans le but d'apporter un peu de nouveauté à votre configuration. Comme dit plus haut,et se synchronisent parfaitement avec le reste de la collection Aurora. Nous regrettons simplement que seule la zone arrière dispose de LEDtrès convaincant, reste doux et facilement oubliable. Tout est modifiable directement depuis le. Notons, pour finir, que la souris dispose de trois zones d'éclairage qui, entre nous, profiteront toujours d'une utilisation préenregistrée.Leest une technologie sans-fil maison qui équipe la majeure partie des périphériques sans-fil de chez. Si, à l'origine, il était possible de comparer l'ensemble des capteurs du marché, leur évolution ne permet que d'obtenir des solutions plus rapides et fidèles. C'est ainsi que la réaction de la souris est instantanée, que vous soyez sur le bureau comme en jeu. De plus, la distance d'utilisation permet de déplacer la souris afin de l'utiliser bien plus loin de votre ordinateur pour celles et ceux qui souhaitent l'activer à distance.Notons également la mise en veille automatique et intuitive pour conserver un maximum de batterie. Pour finir, comme dit plus haut,en vous faisant un rappel écrit des DPI et profils actifs. Pour finir, afin de reconnaître rapidement le dongle, Logitech notifie le nom du périphérique directement dessus.Pour passer dans ce mode, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton sous la souris. Une petite LED bleue se met à clignoter pour annoncer queNotons que la connexion Bluetooth, bien que performante, reste moins intéressante que lede Logitech. Il s'agit bien plus d'une utilisation nomade et/ou polyvalente rapide etAnnoncée avec, nous sommes positivement surpris par son autonomie. En effet, après, le logiciel annonce. L'ensemble des technologies présentes dans lapermettent d'économiser au maximum la batterie. La recharge est assez rapide et se fait à l'aide d'un câble USB-C. Ce dernier ne permet pas d'utiliser la souris en filaire seul et elle devra obligatoirement utiliser le Bluetooth ou LIGHTSPEED en même temps pour fonctionner.