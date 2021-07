Caractéristiques

Type : Webcam USB 3.0 UHD

Webcam USB 3.0 UHD Optique : Elgato Prime Lens

Elgato Prime Lens Résolution d’image : 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30

1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30 Méthode de focus (Type de lentille) : Focus fixe / 30 - 120 cm de plage de mise au point

Focus fixe / 30 - 120 cm de plage de mise au point Capteur : Sony STARVIS CMOS

Sony STARVIS CMOS Champ de vision : 82° en diagonal

82° en diagonal Dimensions (l x p x h) : 79 x 48 x 58 mm

79 x 48 x 58 mm Logiciel : Camera Hub

Camera Hub Système d'exploitation compatible : Windows 10(64 bits), macOS 11

Windows 10(64 bits), macOS 11 Prix : 199 €

Unboxing

Webcam Facecam

Câble USB-C - USB-A

Guide de l’utilisateur

Châssis et installation

Châssis

Microphone

Logiciel

Utilisation et rendu

AverMedia PW 513

Facecam

En vidéo

En bref et avis final



Voici le contenu du packaging :Bien qu'elle puisse paraître compacte au premier abord, lane passe pas inaperçue au cœur de votre configuration. Si l'on compare à la nouvelle caméra AverMedia PW513 4K , qui était déjà assez imposante, lane s'étend pas en largeur, mais ressemble bien plus à un bloc. À l'effigie d'une caméra de sécurité cubique, le produit profite d'un support efficace pour maintenir la caméra sur votre écran.Toute de plastique vêtue, lane fait pas pâle figure et profite d'un rendu professionnel et imposant. Pour le coup, l'impression d'être filmé est complète. La caméra dispose d'une petite LED bleu notifiant l'enregistrement. Concernant la connectique, c'est un câble USB-C détachable qui vient se connecter à l'arrière de laà l'aide d'un USB-C 3.0 pour la liaison à l'ordinateur. Le port 3.0 est obligatoire puisque la qualité vidéo est non compressée afin d'avoir le meilleur rendu possible ainsi qu'aucun traitement pour votre ordinateur.Pour parler du support, la liaison pivot est assez fine (voire fragile) et ne propose qu'un mouvement d'avant en arrière. Il est donc impossible de faire pivoter la caméra ou changer l'inclinaison latérale. Il faudra ainsi s'assurer d'avoir la caméra bien en face de vous pour pouvoir déployer son potentiel. Pour celles et ceux qui souhaitent plus de liberté, le mieux reste d'utiliser le MultiMount de la marque, permettant une plus large amplitude de mouvements.Pour finir, laest équipée d'un capuchon d'intimité qui vient se clipser sur l'avant de la caméra. Ce dernier est assez rapide à positionner, mais ne dispose que d'un sens de clips en mettant le logo droit face à vous. Pour le retirer, il suffit simplement de le faire glisse sur la gauche/droite du périphérique.Pour faire simple,a décidé de se focaliser sur l'aspect webcam et décide de ne pas doter son périphérique d'un microphone. Lors de la conférence de presse, l'équipe a expliqué, de manière totalement transparente, que personne n'utilise le microphone d'une webcam, pour des raisons évidentes telles que, par exemple, la distance qui nous sépare de la source réduisant la qualité du rendu. C'est un fait que personne n'ignore, d'autant plus que laest idéalement prévue pour les créateurs de contenu qui utilisent tous une méthode de récupération vocale annexe telle qu'un microphone sur pied. Le focus est donc entièrement consacré au rendu vidéo, ce qui reste très plaisant.Laarrive dans vos configurations accompagnée du logicieldédié. Ce dernier permet une configuration complète du périphérique tout en faisant bénéficier à l'utilisateur de retours intuitifs. Belle nouveauté également avec un rappel de la luminosité de la pièce. C'est un aspect exclusif, puisque encore jamais vu pour des périphériques de cette gamme.Le logicielpermet donc une configuration assez complète de lapour ceux qui veulent sublimer le rendu vidéo de cette dernière. Si l'ensemble des configurations peuvent s'utiliser en automatique pour les plus néophytes qui trouveront un retour adapté, il est possible de modifier l'ensemble des configurations manuellement.Pour revenir sur le retour visuel concernant la luminosité de la pièce (noté iso) ainsi que la température de rendu, on note que, malgré l'écosystème Elgato, il n'est pas possible d'associer ses « light » à lapour une configuration automatisée de l'ensemble. Néanmoins, le stream deck va disposer d'un ensemble de raccourcis permettant la modification et le réglage de la nouvelle WebcamPour finir, le logiciel Caméra Hub ne dispose pas d'ajouts de fioritures tels que des filtres, le suivi de visage ou même l'intégration d'éléments interactifs comme des lunettes fictives ou des oreilles de chat.Pour comprendre plus facilement la qualité de rendu de la, voici une comparaison entre la nouvelle PW 513 4K de chez, contre la. Bien sûr, la résolution 4K permet généralement une meilleure résolution, mais cette comparaison perme. La première photo est sous ambiance sombre tandis que la deuxième profite d'un éclairage à l'aide d'une combinaison Ring Light et Key Light Air . Dans cet article, nous passerons outre l'ensemble de technologies et capteurs déployés parafin d'équiper au mieux la, pour nous concentrer surNous constatons une meilleure mise en valeur des couleurs avec la, ainsi qu'une grande fluidité de suivi, que votre salle soit éclairée ou non. Bien sûr, un bon niveau de luminosité est primordial afin d'exploiter le potentiel maximum d'un périphérique de capture vidéo et/ou photo.La vidéo sera à retrouver ici prochainement.Laest un périphérique annoncé parcomme étant son début haut de gamme, pour les utilisateurs qui souhaitent faire évoluer leur configuration sans faire un trou dans leur budget. Avec un focus sur une fluidité et un rendu optimisé en 1080p à 60FPS, lafait son travail à la perfection. On pourrait lui reprocher un manque de qualité sur le zoom, néanmoins la focal de base ne demande pas forcément de modifier le zoom initial.Le logiciel Caméra Hub aide l'utilisateur à la perfection et permet de modifier, un à un, l'ensemble des configurations de la caméra pour l'adapter à votre fonctionnement ainsi que votre environnement.Si vous souhaitez acheter la