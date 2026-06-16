Kioxia annonce un nouveau SSD EXCERIA G3 de 4 To pour les joueurs

Le fabricant Kioxia annonce l'arrivée d'un nouveau modèle de haute capacité au sein de sa gamme de stockage grand public. Ce composant exploite une architecture moderne pour offrir de hauts débits tout en limitant le coût de fabrication pour les utilisateurs.

Une capacité de 4 To

Le constructeur Kioxia franchit un nouveau cap avec l'annonce d'une déclinaison de 4 To pour sa gamme de disques SSD EXCERIA G3. Ce modèle vient s'ajouter aux versions existantes pour répondre à l'augmentation constante du poids des jeux vidéo modernes.

la série de disques SSD EXCERIA G3 reflète l'engagement de Kioxia à rendre la technologie avancée de mémoire flash accessible pour l'informatique et le jeu au quotidien.

Le périphérique s'appuie sur une architecture de type QLC. Derrière ce nom barbare se cache une technologie qui permet de stocker quatre bits de données là où les anciennes générations n'en mettaient qu'un seul par case. Pour les plus néophytes d'entre-vous, c'est l'équivalent d'un immeuble où l'on parviendrait à loger quatre fois plus de personnes sans agrandir les murs, une astuce indispensable pour proposer une capacité immense tout en réduisant le coût de fabrication pour le consommateur.

Cette version intègre une mémoire flash tridimensionnelle de huitième génération associée à un contrôleur Phison de dernière génération. Cette configuration matérielle se passe de mémoire vive dédiée pour optimiser les coûts et la consommation d'énergie globale.

Performances du PCIe 5.0

Destiné à s'installer dans les configurations fixes ou certains ordinateurs portables compatibles, ce disque exploite pleinement la norme de connexion rapide PCIe 5.0. En ce sens, la marque annonce des performances de premier ordre avec des vitesses de lecture de 10 000 Mo/s et des débits d'écriture de 9 600 Mo/s. Ces valeurs correspondent au transfert de gros fichiers en continu, ce qui permet de réduire drastiquement les temps de chargement dans les jeux compatibles.

Le constructeur met en avant l'importance de cette évolution pour le confort des utilisateurs. La gestion des flux se retrouve ainsi grandement optimisée pour le traitement des vidéos à haute résolution ou les installations massives.

Les joueurs, créateurs et fabricants de PC ont besoin de plus d'espace de stockage, tout en recherchant des performances, de la fiabilité et un bon rapport qualité-prix

Les recherches techniques montrent que le SSD se contente d'une consommation maximale de 6,4 watts. Cette sobriété énergétique évite l'utilisation d'un dissipateur thermique volumineux et permet au composant de conserver un format très plat idéal pour les espaces restreints.

Prix et disponibilité

Si les livraisons auprès des boutiques et des distributeurs débuteront à la fin du mois de juin 2026, Kioxia n'a pas encore communiqué le prix de vente officiel de cette version 4 To.

À titre de comparaison, les modèles de 1 To et 2 To sont actuellement commercialisés aux alentours de 155 € et 261 € selon les revendeurs.