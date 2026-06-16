Dark Souls Redemption Tome 3 est disponible : Un nouveau personnage et une progression narrative pour ce volume

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 de Dark Souls Redemption qui est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dark Souls Redemption, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dark Souls Redemption, avis et découverte ».

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Synopsis et avis du Tome 3

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dark Souls Redemption, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

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Synopsis

Dès les premières pages du tome 3 du manga Dark Souls Redemption, un nouveau personnage des plus énigmatiques est introduit : Norn le Masquéreur, gardien d'un théâtre de marionnettes dans la cité des masques et des mensonges, soit Amirad, rejoue une scène emblématique du passé de la protagoniste, Ira.

Sa présentation dans l'ouverture de ce nouveau volume n'est pas anodine, étant donné que Norn a un rôle capital à jouer dans ce chapitre. Mandaté par ce dernier, Yionas, le ménestrel, subtilise des cheveux et du sang d'Aki (le fils d'Ira), mais aussi les cendres et les fioles d'âme d'Eudo, pour les rapporter à Norn. Se mettant à la recherche de Yionas, Ira et Eudo se rendent alors à Amirad et font la rencontre du gardien du théâtre de marionnettes.

Cette rencontre permet à Ira de retrouver ses souvenirs, et surtout de faire la lumière sur ce qui est arrivé à son fils, avant que celui-ci ne revienne d'entre les morts. Une plongée dans sa mémoire, qui ne vient, malheureusement, pas sans tourment pour Ira, mais surtout révélation pour le lecteur. Or, très vite, la situation tourne au drame alors qu'Aki fait montre de ses capacités, tandis qu'un homme mystérieux tente de le kidnapper. Mère et fils se retrouvent, ainsi, séparés... à nouveau.

Avis

Après des mois et des mois d'attente, le tome 3 du manga Dark Souls Redemption est enfin là. Et quel tome ! L'introduction du personnage Norn est très bien amenée dans l'histoire et nous met directement dans l'ambiance. Par ailleurs, le chara-design de ce dernier est absolument remarquable, tout comme Amirad. Les deux premiers tomes du manga Dark Souls Redemption nous avaient déjà éblouis en raison de leur justesse dans le traitement des décors et de l'ambiance de l'univers de FromSoftware. Avec ce nouveau volume, le curseur est poussé un peu plus loin, grâce ainsi à l'intégration de Norn et de la cité d'Amirad, qui représentent à merveille l'aspect sombre et ténébreux des jeux Dark Souls.

De plus, ce tome 3 de Dark Souls Redemption parvient à bien faire avancer l'intrigue, notamment en révélant une bribe du passé d'Ira et en donnant des réponses à la protagoniste. Évidemment, à la fin de ce volume, de nouveaux enjeux narratifs sont posés, soit par rapport aux pouvoirs d'Aki et à son destin. En outre, ce nouveau volume distille un peu de suspense quant aux plans de Norn : est-il vraiment là pour simplement aider Ira ? Ou possède-t-il un dessein encore non révélé, voire sombre ?

Des questions qui restent encore sans réponses. De ce fait, il nous tarde déjà de mettre les mains sur le quatrième volume du manga Dark Souls Redemption, édité par Mana Books et qui ne possède pas encore de date de sortie. En espérant que celui-ci arrivera plus vite que le tome 3...

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers Mana Books. Actuellement, seulement trois tomes sont disponibles, et ce, à un prix individuel de 7,95 €.

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Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dark Souls Redemption, Mana Books vous propose de découvrir certains chapitres, gratuitement, sur leur site officiel.