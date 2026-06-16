Beyerdynamic dévoile les écouteurs intra-auriculaires DT 30 IE pour les musiciens

Le constructeur allemand beyerdynamic enrichit son catalogue à destination des professionnels de la musique avec les DT 30 IE. Ces écouteurs de retour matériel misent sur une forte isolation phonique et une grande robustesse pour accompagner les artistes sur scène.

Un produit pensé pour être robuste

Le fabricant audio Beyerdynamic officialise le lancement des DT 30 IE, une paire d'écouteurs intra-auriculaires spécialement calibrée pour les besoins des musiciens en concert ou en répétition. Ce modèle se distingue par sa certification IP54, un indice de protection officiel qui garantit une résistance éprouvée contre les infiltrations de poussière et les éclaboussures d'eau ou de sueur. En outre, chaque écouteur affiche un poids plume de seulement 2,7 grammes pour assurer un confort prolongé temps pendant le travail que l'écoute.

Pour réduire la contrainte liée à la robustesse des écouteurs filaires, la durabilité du produit repose sur un câble détachable renforcé en Kevlar qui utilise des connecteurs « MMCX », un standard de fixation rotatif permettant de remplacer uniquement le fil en cas d'usure sans avoir à racheter l'ensemble du matériel informatique ou audio. Finalement, et pour s'harmoniser avec la pléthore de morphologie existantes, La boîte intègre plusieurs embouts en silicone et en mousse de tailles différentes.









Entre isolation et précision

Sur le plan acoustique, les écouteurs embarquent des haut-parleurs dynamiques de 11 millimètres capables de couvrir une plage de fréquences étendue allant de 5 à 20 000 Hz. L'atout majeur de ce modèle réside dans son isolation acoustique passive qui peut atténuer les bruits extérieurs jusqu'à 39 dB.

Cette réduction mécanique du niveau sonore, que l'on retrouve sous la forme d'ANC sur les écouteurs gaming récents, permet aux artistes de s'isoler des instruments environnementaux très bruyants comme la batterie ou les amplificateurs afin de se concentrer uniquement sur leur propre retour audio sans devoir pousser le volume à des niveaux dangereux pour la santé auditive.

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