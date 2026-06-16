Logitech G élargit la série G3 avec la souris G305 X SUPERLIGHT et le clavier mécanique G316 X 98

Logitech G, figure iconique des périphériques pour gamers, annonce l'extension de sa réputée série G3 avec l'arrivée d'une souris ultra-légère et d'un clavier mécanique personnalisable. Ces périphériques misent à nouveau sur un tarif abordable pour séduire un large public de joueurs.

Le retour d'une référence ovoïde

Logitech G a officialisé le lancement de deux nouvelles références pour sa gamme de périphériques de jeu avec la souris sans fil G305 X SUPERLIGHT et le clavier mécanique filaire G316 X 98. La souris conserve la forme classique qui a fait le succès des générations précédentes mais elle profite d'un allègement majeur pour atteindre un poids de 59 grammes.

Pour aller plus loin, elle intègre également le capteur HERO 44K, un composant électronique de haute précision qui a déjà fait ses preuves. L'appareil propose une connectivité triple avec le sans fil à basse latence de la marque, le Bluetooth ou le câble.

Enfin, son autonomie atteint 130 heures en utilisation continue et sa batterie récupère plusieurs heures de jeu après seulement deux minutes de charge grâce à son port de charge rapide. Elle est conçue avec une majorité de plastiques recyclés et propose des vis apparentes pour faciliter les réparations à la maison.







Un clavier mécanique accessible

Pour accompagner cette souris, logitech G introduit le clavier filaire G316 X 98 qui s'inspire du monde des claviers communément nommés « custom » (comprenez qu'ils sont fait à la main). De fait, sa structure interne utilise un système de joints d'étanchéité multicouches qui amortit les vibrations pour produire un bruit de frappe feutré appelé « thock » (littéralement le bruit que fait le clavier à l'activation) très recherché par les utilisateurs. Ce modèle offre une vitesse de transmission élevée avec un taux de rapport allant jusqu'à 8 kHz, ce qui se traduit par un temps de réponse minime de 0,125 milliseconde pour garantir une réactivité immédiate dans les jeux compétitifs.

Comme si ce n'était pas suffisant, le périphérique est équipé d'un écran à diodes ainsi que d'une molette pour gérer le son ou l'éclairage sans passer par l'ordinateur. Enfin, les interrupteurs situés sous les touches sont interchangeables à chaud, soit la possibilité de changer les composants de votre clavier pour modifier la sensation de frappe.







Prix et disponibilités

Ces nouveautés complètent la nouvelle gamme G3 déjà alimentée par le casque sans fil G325 pour former un écosystème coordonné. La souris G305 X SUPERLIGHT et le clavier G316 X 98 seront disponibles à la vente à partir du 30 juin 2026.





Le tarif de la souris est fixé à 79,99 euros tandis que le clavier s'affiche au prix de 119,99 euros. Le casque, quant à lui et déjà disponible, conserve son prix de 79,99 euros.