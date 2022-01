Caractéristiques

Type : Clavier 75 % 84 touches

Clavier 75 % 84 touches Configuration : QWERTY

QWERTY Keycaps : PBT

PBT Modèle : Grey White OEM Profile

Grey White OEM Profile Connexion : Filaire

Filaire Logiciel : EPOMAKER driver

EPOMAKER driver Dimensions : 319.4mmm * 132.7mm * 37.3mm

319.4mmm * 132.7mm * 37.3mm Poids : 870 g

870 g Prix : 85 € (hors frais d'envoi)

Unboxing

Clavier GK96S

Pinces pour retirer les Keycaps et Switches

Le choix EPOMAKER

Keycaps PBT avec Geometry Grey XDA Profile

Keycaps PBT Grey Retro Cherry Profile (châssis nostalgique)

Keycaps PBT Grey Black OEM Profile (châssis noir lettres touches transparentes)

Keycaps PBT Grey White OEM Profile (châssis blanc lettres touches transparentes)

Switches linéaires : certainement les plus courants, ils disposent d'une course sans cran pour une activation rapide.

certainement les plus courants, ils disposent d'une course sans cran pour une activation rapide. Switches tactiles : équipés d'un palier plus dur dans sa course pour montrer le seuil d'activation du switche. Ils sont légèrement plus bruyants que les linéaires.

équipés d'un palier plus dur dans sa course pour montrer le seuil d'activation du switche. Ils sont légèrement plus bruyants que les linéaires. Switches clicky : comme les tactiles, ces switches ont un seuil d'activation notifié par une zone légèrement plus dure. Cela étant, à l'encontre des tactiles, les switchs clicky marquent l'activation par un clic assez audible. Ils sont donc bien plus bruyants que les deux autres modèles.

Châssis

Switches/Keycaps et modulabilité

Logiciel et raccourcis

Logiciel

Raccourcis

Rendu RGB et personnalisation

L'ensemble des informations fournies dans cette catégorie. Cependant, nous mettrons en lumière l'ensemble des configurations possibles plus loin dans l'article. Modèle :Voici ce dont à quoi s'attendre lors de la réception du produit :Comme nous le disions plus haut, le constructeur donne la possibilité aux utilisateurs de profiter de solutions allant de claviers préassemblés, à un ensemble de produits détachés. Dans cet article nous parlerons en particulier duet ses possibilités d'acquisition. Il est possible d'acquérir ce clavier sous seulementet tous disponibles équipés de switches Gateron selon cinq types.Pour les switches, il s'agit de. L'avantage de ces derniers est qu'ils sont lubrifiés d'usine, ne demandant doncà la réception, pour une utilisation immédiate. Toutefois, pensez à regarder les caractéristiques des switches pour comprendre plus en détail leur intérêt, mais également ceux qui vous conviendront le plus.Vous l'aurez donc compris, même si le clavier arrive préassemblé, il reste tout de même certains choix importants pourdu clavier à choisir.Avec un ensemble entièrement en plastique dur, le clavier se veut, rigide et solide tout en gardant un poids plume. L'aspect extérieur est granuleux tandis que lesproposent un rendu légèrement plus lisse pour ne rien enlever au confort d'utilisation. Le clavier est compact pour un total de 84 touches en format AINSI. C'est d'ailleurss du produit puisque, en plus de ne pas proposer un layer FR, il n'existe pas sous format ISO. Pour simplifier,propose une touche entrée en forme de L inversé et une petite touche maj là où le format AINSI décline ces deux touches enPour revenir sur lesils sont agréables à l'utilisation et offrent un rendu légèrement grumeleux associé à des touches creusées poursans glisser pour autant sur les touches d'à côté. En comparant avec le, il semblerait que le format de touche soit un standard chez, si l'on passe outre les lettres translucides ou noircies.Le clavierdispose de deux modes d'inclinaison ainsi que depour lui garantir une bonne stabilité. L'arrière du clavier est plein, mais laisse une saignée de part et d'autre dans le but de proposer un espace adapté au passage du câble d'alimentation.Enfin, la connexion se fait par le biais d'un USB-C qui vient se connecter à l'arrière du clavier. On note qu'il n'est utilisable qu'en filaire, mais la possibilité de le débrancher le rend plus facilement transportable. Nous regrettons simplement un câble un peu court.Sipropose des solutions préassemblées, le constructeur conserve son aspect modulable avec la possibilité de changement de switches et. Cependant, contrairement auet ce même si deux pinces sont fournies dans le packaging, afin d'effectuer les modifications (switch et capot), le tout ne profite pas de touches supplémentaires. Si vous n'êtes pas initiés à ce type de manipulations, une notice d'utilisation est disponible sur le site internet du constructeur.Même sans être habitué, le montage/démontage se trouve facilité par la bonne manufacture initiale du produit. Ainsi, il vous sera possible de passer directement par le site du constructeur pour modifier les switches qui vous posent problème tout en profitant d'un aspect modulaire sans limites puisque vous pouvezafin de monter le clavier, de base en QWERTY, en AZERTY.Même si la modification de touches permet d'obtenir un semblant de clavier AZERTY, le DIY QWERTY propose bien trop de différences pour l'utiliser confortablement si vous écrivez régulièrement. Ce point n'a toutefois aucun impact pour utiliser le clavier en jeu, si ce n'est la petite barre d'entrée que vous risquez de louper assez souvent dans les débuts.Le clavier GK86S nous avait proposé un logiciel très complet et même parfois trop puisqu'il demandait une certaine gymnastique afin d'être appréhendé et compris. Nous étions en droit de nous attendre à un logiciel identique pour lequi profite d'une personnalisation bien moins poussée., c'est une légère déception pour notre part. Cela étant, il n'en reste pas moins performant, mais semble d'une finition tout autre. Les menus sont assez simples et peu travaillés. Néanmoins, ils permettront de configurer le clavier à votre guise. Sans développer plus en détail, voici un ensemble d'images plus parlantes surQuoi qu'il en soit, à tout moment, il reste possible de, si vous êtes perdu.Difficile de ne pas comparer avec lequi propose une expérience fidèle aux volontés du constructeur. Si ce dernier était fourni en raccourcis basiques et permettant d'en configurer de nouveaux par le biais du logiciel, le. En effet, aucun raccourci n'est disponible sur le clavier et impossible d'en rajouter depuis le logiciel. Un clavier simple et épuré pour éviter de perdre l'utilisateur.Finalement, bien que le clavier soit assez simpliste, autant sur la configuration que les touches à la volée disponible,. En effet, avec des lettres de touches transparentes, associées à la magnifique colorimétrie proposée par les LED du constructeur, le clavier change tout bonnement d'aspect dès lors qu'ils sont activés. L'ensemble est fluide, agréable et éclatant pour un périphérique. Un aspect très apprécié qui parvient presque à gommer l'ensemble des manques énoncés plus haut.