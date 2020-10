Caractéristiques

Paramètres : c'est l'espace clé de la configuration concernant le Elo 7.1 Air qui dispose d'un panel non négligeable de modifications. Modifiez les égaliseurs, utilisez des réglages préinstallés gérez le micro ainsi que les différents paramètres de rendu du casque. Un logiciel presque trop complet pour une utilisation classique, mais qui reste appréciable pour ceux qui n'ont pas peur de se perdre dedans.

Le constructeur allemand ne change pas du standard en proposant une boîte simple, mais efficace contenant les produits bien ancrés au sein d'un plastique thermo-moulé et disposant d'une place pour chaque élément. Nous y trouvons :Fort d'un style agressif et robuste,se renouvelle avec un châssis tout aussi différent que plaisant.Le confort et l'ergonomie d'un casque sont tout aussi importants que son rendu sonore. Avec une qualité exemplaire, ne pas pouvoir le garder pour une utilisation classique comme prononcée entraîne irrémédiablement le refus du périphérique.n'en est pas à son coup d'essai en proposant des produits testés et approuvés par une large gamme d'utilisateurs.Il nous parvient avec une structure enpour un rendu agréable. Nous constatons un serre-tête en acier, aussi robuste que souple et doublé d'une sangle rétractable qui sert au réglage du casque sur votre tête. Nous oublions ainsi le système à crans pour accueillir un élastique liant précision et ergonomie. Ce dernier est revêtu d'une mousse confortable.L'aspect général du casque est assez atypique avec une association de formes permettant une dynamique d'utilisation sans faire de concession sur le rendu visuel.Avec un serre-tête facilement réglable, les oreillettes disposent de plusieurs zones de pivot dans le but de facilement prendre la forme de votre tête. Bonne nouvelle pour les porteurs de lunettes puisque, à l'instar des périphériquesrécents,pense à tout le monde avec des oreillettes épaisses et adaptées.Aucune gêne lors de l'utilisation, et ce, quelles que soient les branches que vous pouvez avoir. De plus, il ne perd pas en étanchéité sonore pour une immersion en toutes circonstances.La mode est aux boutons disponibles à la levée.ne perd pas le rythme en offrant un périphérique qui trouve la globalité de ses réglages directement disponibles sous l'oreillette gauche. L'évolution du marché a également permis aux constructeurs de rendre ces commandeset sans gêne lors de l'utilisation.Les molettes sont en caoutchouc cranté tandis que les boutons sont en plastique. Nous notons également que l'ajustement micro et son ne dispose pas de buté et. Bien que ce ne soit pas forcément problématique, impossible de savoir si l'un ou l'autre est auavant de mettre le casque sur vos oreilles.La combinaisonne pouvait pas voir le jour sans l'ajout du fameuxau cœur de ce matériel. Cette fonctionnalité permet d'amplifier votre immersion en jeu et de mettre en avant les informations importantes telles que les tirs ou bruits de pas. Assez impressionnant lors des premières écoutes, c'est une fonction dont vous aurez du mal à vous passer par la suite.inutile de l'utiliser pendant l'écoute d'un film ou de musique, l'ambiance créée n'est pas propice et le rendu sera tout aussi confus qu'inadapté.L'environnementest rapidement devenu une référence dans le milieu du gaming surtout après l'évolution et la popularisation du RGB. Les zones d'éclairage se situent sur les oreillettes sous la forme du logopour un éclairage simple, mais efficace. Si vous disposez d'autres périphériques de la marque, l'utilisation de l'AIMO intelligent offre un rendu lissé et agréable entre les différents produits.Comme à son habitude, le logicielvous demandera de faire une mise à jour afin de pouvoir intégrer le. Pour le reste, le logiciel vous donne une liberté de configuration non négligeable en comparaison des logiciels fournis pour des casques de même gamme. Leréalise un travail propre et concis sur la configuration de vos différents matérielsIl va sans dire, le nombre colossal de possibilités de configuration sonore en font un casqueà la plupart de vos attentes. Qu'il s'agisse de jeu, musique ou même film, il propose une ambiance agréable et fidèle pour une écoute immersive. Malgré cela, quel que soit le mode et l'équaliseur utilisé, nous constatonsdans les basses avec une tendance à. Un son cristallin, mais tout de même agréable.Difficile de trouver un casque-micro irréprochable concernant son microphone. Lene change pas la donne, mais prouve une nouvelle fois les efforts faits pardans le but de rendre unLe rendu est ainsi, mais non exempt de défaut. Amovible et muni d'une perche souple, il est possible de le positionner à votre guise., c'est le nom que donneà sa technologie sans-fil. Pour rester totalement honnête, il devient difficile de différencier toutes les nouvelles technologies tant les performances sont. Il est également possible d'utiliser le casque pendant sa charge et sans le dongle pour. La connexion sans-fil reste stable même après quelques mètres, voire le passage de murs.Initialement annoncée comme rechargeable et d'unesi l'on ne pousse pas trop ses spécificités ou son, le pari est tenu. En jouant exclusivement en soirée, le casque tient presque une semaine sans être rechargé. Cependant, à l'instar de la majeure partie des périphériques sans-fil, il faudra faire attention à son niveau de charge si son utilisation est. Vous pouvez tout de même l'utiliser pendant sa charge ce qui réduit la pénibilité liée à la recharge.Le casqueest le bienvenu dans le milieu des périphériques gaming et s'intègre à merveille dans le nouvel environnement proposé par la marque. La gamme Elo vient faire le point sur l'évolution du constructeur et sa marge de manœuvre due à l'association avecUn casque performant et confortable qui répond aisément à nos attentes sans pour autant. Le logiciel permet une personnalisation poussée de l'écoute pour un prix d'appelLe casque ROCCAT Elo 7.1 Air est disponible sur Amazon, pour la somme de 99,99 euros