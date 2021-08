Claymore II : Test du clavier ASUS ROG

Caractéristiques

Dimensions : 462 X 155 X 39 mm Full

Poids : 1156g

Câble d'alimentation : 1,82 m en nylon tressé USB-C vers - C/A détachable

Couleurs : Noir

Switchs : Mécaniques Optiques ROG RX RED

Garantie : 2 ans

Logiciel : Armoury Crate

Connectivité : USB2.0 / RF 2.4 Ghz

Compatibilité : Windows 10

Prix : 280 €

Unboxing

1 x ROG Claymore II Clavier

1 x ROG Claymore II numpad

1 x USB Type-C to Type-C cable

1 x USB dongle sans fil

1 x Wireless dongle extender

1 x USB Type-C to Type-A Adapter

1 x Repose-poignet magnétique

1 x Carte de remerciements

1 x ROG stickers

1 x Livret de garantie

1 x Guide de démarrage rapide

1 x Carte transparente d'explication du clavier

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Modes d'utilisation

Full : Le clavier dispose de l'ensemble des composants, clavier, numpad, repose-poignets, pour une combinaison complète. On note que le pavé numérique peut se monter aussi bien à droite qu'à gauche du clavier. Pour ce faire, il suffit simplement de retirer les plastiques de bordure des deux composants pour, ensuite, les clipser ensemble.

Le clavier dispose de l'ensemble des composants, clavier, numpad, repose-poignets, pour une combinaison complète. On note que le pavé numérique peut se monter aussi bien à droite qu'à gauche du clavier. Pour ce faire, il suffit simplement de retirer les plastiques de bordure des deux composants pour, ensuite, les clipser ensemble. TKL : Le clavier sans son pavé numérique.

Le clavier sans son pavé numérique. TKL 80 % : Le clavier dans sa forme la plus compacte, sans pavé numérique ni repose-poignets.

La pavé numérique

Switchs

ROG RX Red : 40g/1,5mm/Linéaire. Force d'activation légère pour une course linéaire et sans accroc ou clic.

40g/1,5mm/Linéaire. Force d'activation légère pour une course linéaire et sans accroc ou clic. ROG RX Blue : 65g/1,9mm/Clicky. Plus de force pour un rendu audio avec un clic significatif.

Éclairage

Panels multimédias et raccourcis

Batterie et recharge

Armoury Crate, le logiciel complet

L'utilisation

Le packaging comprend :Il va sans dire, lene passe pas inaperçu lors de son déballage. Avec un ensemble conséquent de produits que l'on peut équiper, associé à un design modulaire, ce clavier semble vouloir s'adapter facilement à son utilisateur.Le clavierest équipé d'un châssis presque entièrement en plastique noir mat et brillant sur lequel une partie en aluminium brossé vient se poser. Si ce dernier n'est plus un élément nouveau pour ce type de périphériques, il n'en reste pas moins agréable au visuel ainsi qu'au toucher. Les finitions sont soignées et réfléchies pour que le clavier n'en devienne pas plus imposant. Par ailleurs, avec un poids ne dépassant pas les 1,2 kg en configuration complète, il reste facilement déplaçable.Sous le produit et le pavé numérique, on découvre des pieds qui disposent de seulement deux modes, à plat ou moyennement incliné. Afin de conserver une bonne stabilité ainsi qu'un maintien sur votre bureau, on y retrouve également des patins en téflon.Pour finir, sur la zone arrière du clavier on retrouve le bouton on-off, un port USB supplémentaire sur lequel vous pouvez connecter n'importe quel périphérique qui sera automatiquement détecté par votre ordinateur, ainsi que le port USB-C de recharge.Afin d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que ledispose d'un design modulaire sur lequel il voue toute sa communication. Si cet aspect peut sembler étonnant au premier abord, on comprend rapidement l'intérêt ainsi que le confort d'utilisation qu'il procure. Ainsi, il est possible d'utiliser le clavier sous trois formes que sont :Enfin, le repose-poignets ne fonctionne à sa pleine valeur qu'une fois associé au clavier disposant du pavé numérique. Utilisé sans, bien que magnétique et facile à monter, le rendu n'est pas exceptionnel.Nous reviendrons dessus lorsque nous parlerons de la partie multimédia, à laquelle il est associé. Cependant, il est important de notifier que le pavé numérique est. En effet, ce dernier n'est actif que s'il est associé au clavier. Il aurait été intéressant, lors d'une utilisation du clavier en TKL 80 %, de pouvoir positionner le pavé numérique afin qu'il ne soit pas une gêne pour jouer et pourtant toujours à portée de main.Les performances d'un clavier restent son atout majeur. Outre le confort d'utilisation des switchs, pouvoir garder une certaine combativité et réactivité reste un plus. L'important étant de continuer à faire évoluer les périphériques, tout en s'adaptant aux volontés grandissantes des utilisateurs. Ledispose de commutateurs opto-mécaniques ROG RX Red (pour notre cas) ou Blue. Voici la principale différence entre les deux types :Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir encore plus, il est possible de trouver la description complète de chaque switch ainsi que leur rendu audio directement sur le site du constructeur Concernant les ROG RX Red qui sont montés sur notre clavier de test, ils sont faciles et agréables à l'utilisation. Si la course est tout aussi linéaire que franche, l'activation est rapide. De plus, même si la force nécessaire est réduite, en bout de course le switch rebondit légèrement pour naturellement entrainer nos doigts sur une autre frappe. Bien qu'ils soient qualifiés d'optiques, ces switchs ne sont pas pour autant les plus réactifs du marché puisque, si l'on souhaite chipoter un peu, certains concurrents proposent un point d'activation à 1.2 mm.L'ensemble de la personnalisation visuelle se fait directement depuis le logiciel, sur lequel nous reviendrons plus tard. Le clavier propose un rétroéclairage assez commun, mais propre, sur la quasi-totalité des zones qui le compose. Nous notons qu'il est possible de modifier chaque touche ou zone de manière distincte et avec un grand panel d'effets de base. Le logiciel permet également de modifier la luminosité ainsi que la vitesse et le sens d'éclairage et de mouvement. De quoi adapter le périphérique à vos envies sans réel souci.Pour finir, dans le coin supérieur gauche se situe un éclairage qui prend la forme de plusieurs barres. S'il est possible de l'utiliser comme un espace lambda, il devient toutefois bien plus efficace lorsqu'il est alloué au niveau de batterie. En effet, les barres disparaissent au rythme de la batterie et commencent même à changer de couleur si celle-ci devient critique. Un excellent rendu visuel sur le niveau de batterie du périphérique.Disposées sur le pavé numérique, les touches multimédias sont faciles d'accès et d'utilisation. En standard, on retrouve de quoi changer de musique, mettre sur pause, ainsi qu'une molette (sans cran interne) au revêtement rainuré, pour le son global de votre ordinateur. On regrette simplement l'aspect noir des touches sans aucun rappel visuel autre que 01, 02, 03... permettant de connaitre leur affectation de base.Point essentiel du périphérique lorsqu'on le sait sans-fil. Commençons tout d'abord par affirmer notre frustration. Ce système, bien ancré et utilisé par les constructeurs de matériel, permet une polyvalence accrue du périphérique. Néanmoins, leest utilisable en sans-fil 2.4Ghz ou en filaire. Quelle que soit la méthode choisie, elle reste performante et réactive. Cela étant, nous avons subi de manière très rare, mais assez signifiante pour être relevée, quelques latences lors de l'utilisation sans-fil avec des touches qui s'activaient même plusieurs fois. Fort heureusement, pour régler le problème, il fallait simplement rebrancher le dongle USB.Concernant le temps de charge, on constate que la recharge USB type A est bien plus longue que celle en C, ce qui reste dommage pour les utilisateurs ne disposant pas de ports en type C, mais extrêmement rentable pour les autres. Qui plus est, si la charge peut paraître assez longue,, et ce, même lorsque l'on utilise le rétroéclairage. Si le constructeur annonce jusqu'à 43h avec et plus de 144 sans, le clavier nous a tenu bien plus d'une semaine en utilisation régulière, que ce soit pour de la bureautique ou du jeu, avec le rétroéclairage activé.Comme il est souvent possible de le voir avec l'ensemble des constructeurs, le logiciel Armoury Crate est fédérateur de l'ensemble des produits de la marque. Son utilisation est complète bien que plus contraignante qu'un logiciel attitré au simple périphérique. Sans trop entrer dans les détails, il est possible de modifier l'éclairage, les calibrations ainsi que l'ensemble des paramètres de vos périphériques ASUS, mais également de l'environnement que les entoure. ASUS en profite pour ajouter un feed de ses actualités à son logiciel.Finalement, qu'il s'agisse d'une utilisation pour le jeu ou le travail, le claviersaura vous suivre dans l'ensemble des projets que vous entreprendrez. Qui plus est, quelle que soit la durée d'utilisation, le repose-poignets permet, avec l'aide des switchs ROG performants, un confort notable. Le clavier dispose d'un grand nombre de raccourcis à la volée permettant une utilisation innée même sans logiciel attitré. En soi, un produit performant, visuellement agréable et modulable, de quoi plaire à une grande majorité d'utilisateurs.