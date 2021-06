Caractéristiques

Manette ciblée : Série Xbox X|S et Xbox One

Série Xbox X|S et Xbox One Nombre : Deux manettes sans fil Xbox Série X|S ou Xbox One

Deux manettes sans fil Xbox Série X|S ou Xbox One Durée de charge : maximum 2,5 heures

maximum 2,5 heures Indicateurs de charge : 2

2 L x l x H : 131.3 mm x 119 mm x 80.5 mm

131.3 mm x 119 mm x 80.5 mm Poids : 200 g et 350 g avec adaptateur

200 g et 350 g avec adaptateur Capacité batteries : 1400 mAh/3,36 Wh

1400 mAh/3,36 Wh Longueur du câble : 2 m (câble plastique lisse)

2 m (câble plastique lisse) Prix de vente conseillé : 40 €

Unboxing

Station de charge

Câble pour secteur

4 ports de batteries à induction ( 2 pour Xbox Série X|S et 2 pour Xbox One)

2 batteries

Châssis

Station de recharge

Batteries et caches

Sous licence Xbox

Fonctionnement et limites

Positionnement face à la concurrence

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Voici le contenu de la boîte du ChargePlay Duo proposé par HyperX :Lese veut sobre, mais efficace. Sans fioriture, le produit est tout aussi simple que performant. Avecpour un revêtement en plastique mat, il s'intègre avec aisance à l'ensemble des configurations possibles. Néanmoins, il aurait été intéressant de le voir décliné en blanc pour de multiples raisons, la première étant le nombre d'utilisateurs de consoles Xbox Series, mais également de consoles Xbox One blanches.Il en va de même pour les caches de batteries ainsi que les batteries en elles-mêmes. Si l'on se réfère aux produits déjà existants, de nombreuses déclinaisons de couleurs étaient possibles afin de s'associer au mieux aux coloris des manettes présentes sur le marché. Bien sûr, nous ne pousserons pas le vice en réclamant des caches et/ou batteries adaptées aux nouvelles extravagances Series telles que Pulse Red ou Electric Volt, mais ces dernières disposent d'un arrière blanc.Ainsi, le rendu sur manette blanche n'est pas vraiment choquant, mais pourra interpeller certains utilisateurs adeptes d'une compatibilité à toute épreuve. Pour information,ne semble pas proposer, en pièce détachée, d'alternatives.S'il y a bien un point sur lequelmontre qu'ils comprennent les joueurs, c'est bel et bien sur l'aspect rétrocompatibilité. Là où beaucoup d'autres auraient joué sur l'aspect d'exclusivité, console, leprend en charge les manettes, mais égalementC'est un choix plus que judicieux puisqu'il permettra aux joueurs d'obtenir une station de recharge pour leur console Xbox One compatible avec une future évolution, tandis que celles et ceux déjà possesseurs d'une console One et Series, ayant une compatibilité manette One, seront contents de pouvoir recycler et utiliser leurs anciennes manettes pour économiser sur une évolution matérielle.Toutefois, le pack, bien qu'il dispose de quatre portes de batteries à induction (2 pour Xbox Série X|S et 2 pour Xbox One), ne propose que deux batteries. On note également que la différence entre les deux types de portes se situe sur la gravure. Les portes Series sont notifiées Xbox tandis que les One HyperX.Entrons rapidement dans le cœur du sujet puisque, même si cet aspect paraît d'une logique implacable, il est intéressant de revenir sur le fonctionnement ainsi que certaines limites du produit. L'utilisation est très simple puisqu'une fois que vous avez monté les batteries sur les manettes concernées, il suffit simplement de les installer sur lepour commencer la charge. Il n'est pas obligatoire d'utiliser les deux ports en simultanée pour commencer à recharger son matériel.De plus, deux voyants LED indicateurs du niveau de charge situés sur la partie supérieure dupermettent de connaître l'état de batterie de vos manettes. On note cependant que le voyant ne permet de connaître que deux états que sont : en charge (LED clignotant) et chargé (LED fixe). Un récapitulatif du niveau de batterie en pourcentage ou du temps de charge restant aurait été intéressant à intégrer au produit.Pour finir et afin d'arriver aux fameuses limites du produit, si l'on passe outre le fait indéniable qu'il ne soit pas possible de charger plus de deux manettes en simultanée, il est également impossible de charger certaines manettes sans-fil Xbox, comme la Elite. En effet, ces dernières ne disposant pas de cache à batterie, ni de zone à induction visible, impossible d'utiliser avec le. Si cette information peut sembler assez logique, certains utilisateurs peuvent être déçus de ne pas pouvoir profiter de ce présentoir pour mettre en avant leurs plus belles manettes.Si les sites revendeurs proposent habituellement un panel assez varié de produits du genre, vous serez content d'apprendre quesemble avoir l'ascendant tant sur la qualité que les possibilités. Microsoft eux-mêmes disposent d'une station de charge universelle pour manette Xbox Pro au même prix que le, mais ne prenant en charge qu'une seule manette à la fois. Il est également possible de trouver des chargeurs concurrents, mais de marques moins connues des joueurs ou moins stables.s'annonce donc actuellement comme une référence en termes de prix, d'utilisation, mais également de compatibilité.