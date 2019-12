La marque Acer continue son développement dans le milieu du jeu vidéo avec une gamme adaptée aux joueurs qu'est Acer Predator. Nous avons eu l'occasion de tester la souris Cestus 330 dont voici notre avis.

Caractéristiques

Type de souris : Ambidextre

Ambidextre Capteur : Optique Pixart 3335 IR

Optique Pixart 3335 IR accélération : 40 G

40 G Dimensions : (H) 41,2 mm x (L) 65,2 mm x (l) 123,6 mm

(H) 41,2 mm x (L) 65,2 mm x (l) 123,6 mm Logiciel : Predator QuarterMaster

: Predator QuarterMaster Boutons : 7 boutons programmables

7 boutons programmables Modes utilisateurs : 5 niveaux de DPI ajustables

5 niveaux de DPI ajustables Fréquence USB : 1000 Hz

1000 Hz Câble micro-USB - USB : tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0

tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 Poids : 121 g

121 g Couleurs : Noire

Noire Prix : 79,90 €

Unboxing

Châssis



Forme et structure

Les produitsne poussent pas dans l’excentrique. Pour cela, l'emballage est assez sobre avec un visuel filaire du périphérique. Le contenu n'en est pas amoindri puisque vous retrouverez la souris en question accompagnée d'un guide de démarrage rapide ainsi que d'un livret de garantie. Le tout reste bien enfermé au sein d'unaux formes de la souris.L'un des points importants à noter quant aux volontés du constructeur, c'est que les produits se doivent d'êtresans pour autant proposer un trop grand nombre de fioritures quitte à rester sobre.

Avec des courbes assez communes, la Cestus 330 se veut adaptée au plus grand nombre d'utilisateurs. Son châssis permet de l'utiliser de façon ambidextre bien que les boutons du flanc ne soient présents qu'à gauche. Sa petite taille permettra une bonne tenue, quelle que soit votre prise en main. Toutefois, pour les plus grandes, il est possible que vous manquiez de place autant au niveau des clics qu'aux flancs pour l'auriculaire.



7 boutons programmables



La molette

Logiciel

L'aspect petit et léger de laest un réel trompe-l’œil sur lequel il faudra réfléchir avant l'achat. En effet, cette sourisce qui l'ancre facilement sur le tapis pour uneElle ne sera donc pas conseillée aux joueurs souhaitant un périphérique léger ou ultra-léger.Laveut également s'adapter à la plupart des situations. Pour cela,sont à votre disposition. Les deux clics du flanc ont un effet légèrement gommé pour une forme avec un épaulement afin de bien scinder les deux côtés., ils ne seront pas une gêne sur votre expérience de jeu. Ils s'enclenchent facilement et accueillent votre pouce à la perfection.Les 2 boutons situés juste sous la molette permettent initialement de changer de profil concernant les DPI actifs. Aucun rappel visuel ne vous permet de savoir sur lequel vous vous situez au moment présent. Vous devrez donc vous fier à votre habitude. Pour revenir aux boutons, ils sont beaucoup plus petits que ceux du flanc etnon plus lors de l'utilisation. Bien qu'ils restent tout de même facilement activables.Pour finir sur les clics, ils sont légèrement incurvés afin d’accueillir vos doigts dansL'activation est facile bien que légèrement plus bruyante que ses concurrentes actuelles. Ce point n'a toutefois aucun impact sur votre expérience de jeu.Tout d'abord, celle-ci ne permet pas d'embrayage ni aucun clic latéral. Les crans sontet pas trop accentués dans le but d'obtenir une glisse rapide, mais maîtrisée. Une bande rugueuse se situe au centre de la molette pour vous permettre une utilisation facile et rapide.

Comme tout périphérique programmable, il est nécessaire d'intégrer un logiciel intuitif et performant. Pour Acer il s'agit du Predator QuarterMaster qui s'occupe seul de trouver tous les périphériques compatibles de la gamme. Pour la Cestus 330, ce dernier est assez facile et rapide d'accès. Il vous faudra d'abord choisir l'un des cinq profils que vous voulez modifier.

Configurations

Les modifications applicables sont assez intuitives puisque votre souris apparaîtra au centre du logiciel avec les zones de modifications représentées par un point blanc. Les paramètres enregistrés se situent dans un encadré sur la partie droite du logiciel. Pour la suite il suffit simplement de regarder les informations présentes pour pouvoir modifier les profils de DPI ou le taux d’interrogations pour exemple.





Éclairage



Utilisation en jeu

Comme la plupart des périphériques adaptés aux joueurs, la sourisnous arrive avec un panel de plus de. Les zones d'éclairages sont toujours un point clef pour les constructeurs. Le rétro-éclairage proposé par Acer est assez sobre et pourtant efficace. Ainsi nous retrouvons un logo éclairé, mais aussi les flancs de molette. À cela vient s'ajouter la partie inférieure du derrière de la souris pour unsans être trop intrusif. Il est aussi possible de couper l'éclairage directement via un bouton sous la souris. Ce dernier ne gêne en aucun cas à l'utilisation du périphérique.Il faut savoir qu'il est à présent très difficile de noter une souris sur son capteur. Les souris pour les joueurs sont, en majeure partie, équipées deavec une référence qu'est. Bien sûr, ils diffèrent légèrement selon les marques ou les périphériques, mais là où la différence était flagrante il y a quelques années de cela, maintenant il s'agit plus simplement d'un choix esthétique et de confort. Laest ainsi équipée d'un capteurdont les DPI sont ajustables à 1 près, et ce jusqu'à. Difficile de trouver meilleures configurations puisqu'en gérant en simultanée avec la vitesse du pointeur, vous trouverez facilement la configuration adaptée à votre style de jeu.Par la suite, si vous appréciez utiliser une souris aux formes communes, petite, mais au poids confirmé, alors las'adaptera facilement à vous. Nous noterons toutefois le prix de cette souris qui est à. Ce sera certainement le plus grand point noir de ce périphérique puisqu'en comparaison de la concurrence sur une même gamme de prix. Elle sera ainsi conseillée pourou simplement par choix de forme.