Caractéristiques

Type : Microphone Dynamique

Microphone Dynamique Directivité : cardioïde

cardioïde Branchement : USB

USB Réponse en Fréquence : 20 Hz ~ 20KHz

Hz ~ 20KHz Sensibilité: -52 dB ± 3 dB AT 1 KHz (1V/Pa)

-52 dB ± 3 dB AT 1 KHz (1V/Pa) Alimentation Fantôme: Non Nécessaire car USB

Non Nécessaire car USB Dimensions : 115 mm x 131,3 x 239 mm

115 mm x 131,3 x 239 mm Dimensions sans le pied : 60 x 65.1 x 170.2 mm

60 x 65.1 x 170.2 mm Câble : 2,9 m

2,9 m Compatibilité : PCSoftphone, PS4, MacOSX

PCSoftphone, PS4, MacOSX Poids: 883 g (entier) 314g (seul)

883 g (entier) 314g (seul) Garantie : 2 ans

Unboxing

Microphone Capsule

Pied et socle amovibles

Câble USB

Capuchon pour montage sur perche

Guide de sécurité

Guide de démarrage rapide

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Sur un bras

Fonctionnalités

Logiciel

Nous voulions vraiment donner aux joueurs et aux streamers ce dont ils ont vraiment besoin. C'est pourquoi avec le NZXT Capsule, il n'y a pas de courbe de directivité inutiles ou de logiciels requis pour l'utiliser. C'est juste un microphone élégant qui se branche simplement et fonctionne. - Johnny Hou, fondateur et PDG de NZXT.



Le retour audio et micro

Audio

Microphone

Voici le contenu de la boîte avec laquelle arrive leNous y voici, le premier microphone proposé par la marque. Si cette dernière tend à se diversifier, elle propose, en règle générale, des produits bien pensés et de qualité. Au premier abord,qui donne envie de le poser sur votre bureau sans pour autant l'utiliser. Pour notre cas, il est arrivé en blanc et propose une connotation blanc/noir très bien pensée, et ce quel que soit le point de vue. En plus d'être élégant, il conserve un revêtement agréable au toucher pour le positionner avec grâce et douceur sur votre bureau.Son socle est un assemblage en aluminium plein, pour éviter de plomber le périphérique tout en gardant assez de poids pour le tenir confortablement à la place qui lui sera destinée. On note l'effort du constructeur quant à l'esthétique du socle pour s'associer à celui du microphone lui-même. Nous pouvons également mentionner que rien n'est prévu pour tenir le câble sous le socle et qu'il faudra donc le laisser libre.Enfin, le Capsule est scindé en plusieurs parties bien distinctes. On retrouve la zone de la « capsule cardioïde » facilement identifiable par une zone perforée de petits trous proposant un aspect blanc et noir en vision de dessus. Impossible de se tromper quant au sens d'utilisation du microphone. Par la suite nous retrouvons les boutons et molettes de réglage dont ci-dessous. Pour finir, en zone basse du microphone se trouve une zone lumineuse qui n'a rien à voir avec du RGB modifiable à votre guise. En effet, le cercle périphérique lumineux s'éclaire en blanc lorsque le micro est allumé pour passer au rouge quand il est éteint.Si certains constructeurs passent outre,. Bien sûr, ce choix a certainement été justifié par l'arrivée d'un brasvendu au prix de 99 € chez les revendeurs agréés, mais c'est aussi un argument cœur pour les joueurs et créateurs de contenu.Pour le coup,a pensé à tout avec un cache arrière, qui récupère initialement le socle, pouvant même se retirer pour être remplacé par un cache plein, ce qui reste aussi judiciable qu'appréciable. Enfin, le microphone fait son apparition dans nos foyers avec une vis d'adaptation fournie pour un montage facilité sur les perches compatibles (1/4").Afin de pallier l'absence de logiciel et permettre aux utilisateurs d'avoir un léger contrôle sur leur matériel,propose des molettes de réglage sur le Capsule. Ne nous mentons pas, la majeure partie des défauts du produit se situent ici. En effet, si les deux molettes fonctionnent parfaitement et gèrent les deux parties les plus utiles que sont le gain et le son du casque (indépendant du son PC, important à noter), c'est ici les seuls points positifs.Elles ne disposent d'aucune butée permettant de savoir instantanément si l'on se situe en zone maximale inférieure ou supérieure, mais également d'aucun retour visuel sur l'état d'utilisation. Ainsi, si personne ne vous prévient, impossible de connaître réellement le niveau d'utilisation du microphone, ce qui peut devenir problématique lors de parties en ligne et/ou de stream. Certains ajustements devront être faits en amont avant d'utiliser le produit dans les meilleures conditions. Pour finir, la molette de gain est activable dans le but d'activer ou désactiver le microphone.Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est à vous d'en juger. Le constructeur l'a annoncé :Vous l'aurez donc compris, le microphone est Plug and Play. C'est-à-dire qu'aucune modification logicielle n'est possible et, par définition, aucun changement sur le retour audio ni même microphone, qui n'y est pas de base. Un produit simple, que l'on branche et qui fonctionne immédiatement, pour le confort d'une majorité d'utilisateurs peu friands de fioritures ou souhaitant un produit ayant un rapport qualité-prix maitrisé.Rien à redire sur la qualité de sortie audio, à condition d'utiliser un casque adéquat et disposant d'une prise jack 3.2. Nous rappelons qu'aucun réglage logiciel n'est possible pour changer le style.La partie la plus intéressante qui arrive à la fin. Pour vous donner un avis final sur le produit, nous vous invitons à visionner la vidéo qui suit. Ainsi, vous pourrez faire votre propre avis sur la qualité du rendu microphone. Prenez toutefois en compte le matériel que vous utilisez pour l'écoute. Selon que vous soyez sur des écouteurs, téléphone, enceintes, la qualité peut parfois varier.De notre côté, pour un avis concis, le microphone s'est révélé propre et professionnel dès la première écoute, ce qui est assez rare pour un microphone Plug and Play. On note toutefois que la détection initiale est assez basse et qu'augmenter le gain du micro a comme résultat de mettre à l'écoute bien plus de bruit ou paroles pouvant se situer derrière vous. Néanmoins, on constate une absence quasi-totale de bruits parasites. De plus, la zone antichocs se situe à l'intérieur du périphérique, pour pouvoir garder toute sa prestance.