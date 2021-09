Introduction

Gamme cadre connecté Netgear

Cadre photo connecté Meural : il s'agit du produit dont nous allons parler dans cet article. Le plus petit de la gamme qui s'apparente à un cadre photo classique et aux proportions généreuses. Par ailleurs, il ne dispose que d'une seule taille et finition. Son prix : 349,99 €.

Chaque option dispose de quatre couleurs de bois différentes.



Que vous soyez amateur de photographie, de tableau ou simplement de beaux paysages, vous avez forcément, un jour, été confronté au problème de place quant à la multiplication de cadre et/ou toiles, la volonté de changer les photos ou le style pour correspondre à votre habitat, bref, un souci logistique. Ici,vous propose une solution aussi nomade que polyvalente avec son, ainsi que l'ensemble des autres gammes. Néanmoins, selon la solution choisie, il est possible que le prix soit un frein à son achat. Nous allons ainsi poser le pour et le contre afin que vous soyez en mesure deComme dit précédemment, si l'article traite en détail du cadre photo connecté, il n'est pas le seul de sa catégorie chezdont voici les grandes lignes :Lors de l'ouverture, voici le contenu de la boîte :La meilleure façon d'installer le produit reste de suivre les instructions proposées dans le livret de démarrage rapide. Pour ce faire, il faut une connexion wifi ainsi qu'un téléphone compatible et l'application gratuite qu'il vous faudra télécharger. Par la suite, suivez simplement les indications. Il est impossible d'accéder au produit sans créer de compte, mais ce dernier permettre de référencer l'ensemble des cadres dont vous disposer pour un système tout-en-un.Durant l'installation, la mise en service du produit vous permettra d'en apprendre un peu plus sur ses fonctionnalités ainsi que ses possibilités. Le cadre peut se positionner aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale et, bonne surprise, il prend tout seul en compte le changement de format et le notifie. Point intéressant à notifier, si la photo dans le cadre ne peut pas changer de sens, une petite pop-up vous avertit de l'impossibilité et donc de la nécessité d'utiliser une image appropriée.L'utilisation duest toutefois impossible sans le branchement au secteur. Il faut donc trouver le moyen d'être assez proche d'une prise sans pour autant laisser trainer le fil d'alimentation sans quoi le périphérique perd une partie de son charme. Le pied du cadre est inamovible, mais peut tout de même se plier contre le cadre dans le but d'un positionnement facilité contre un mur.La pièce de support mural vient s'intégrer avec une certaine aisance dans les saignées que l'on trouve sur la partie arrière du cadre. Quel que soit le positionnement de ce dernier, tout est pensé pour faciliter l'accroche ainsi que l'utilisation.La finition du cadre se veut exemplaire et bien pensée. L'ensemble bois brut et peinture grise propose une qualité visuelle impressionnante qui positionne directementparmi les éléments de décor en mesure de donner un certain cachet à votre décoration. Enfin, un bouton d'allumage se situe à l'arrière du cadre et facilement accessible.L'utilisation la plus standard du cadre tend à se servir de photos et/ou images que vous disposez sur votre mobile. Pour ce faire, l'application est assez intuitive. Il suffit simplement de télécharger les photos voulues dans votre cadre. Point intéressant, ce dernier garde en mémoire un certain nombre d'éléments qu'il peut réutiliser à tout moment sans avoir à les télécharger à nouveau.C'est ainsi que la gestion à main levée du cadre fait son apparition, dans le but de modifier l'image active sans utiliser l'application. Pour cela, il suffit de faire un passage, avec votre main, devant les capteurs dissimulés dans les parties gauches et supérieures du cadre. Néanmoins, si sur le papier cette manipulation paraît pertinente et bien pensée, les capteurs sont, quant à eux, un peu capricieux et demanderont souvent plusieurs essais.Le cadre dispose d'un dispositif capable de détecter son sens d'utilisation. De ce fait, il suffit de coucher ou lever le cadre. On note toutefois qu'il est impossible de demander au canvas d'afficher une image qui n'est pas dans le bon sens. Par ailleurs, ce dernier saura vous le rappeler en justifiant un mauvais positionnement.Pour ceux ne disposant pas d'appareil photo, d'images, ou qui souhaitent obtenir des retours visuels de grande qualité, que ce soit de végétation, peinture ou photographies en tout genre,propose un large catalogue d’œuvres d’art, facilement téléchargeables sur le cadre, pour coller à ses envies et humeurs. Avant d'aller plus loin, voici en une image, l'ensemble des différences entre les utilisateurs avec et sans abonnement. (Coût de l'abonnement 79 € annuel ou 9,99 € mensuel).Comme vous pouvez le constater, si l'abonnement met initialement en valeur un catalogue impressionnant d'œuvres disponibles, payantes à l'acquisition pour les non-abonnés, il permet également d'améliorer certains transferts ainsi que le cloud maximal. On y trouve ainsi un nombre impressionnant de tableaux aux qualités plus resplendissantes les unes que les autres pour une utilisation adaptée à votre intérieur et vos envies. À noter également que, pour encourager l'utilisation et éviter de récupérer les œuvres en question sur internet pour les adeptes.Toutefois, l'abonnement semble intéressant dans le seul cas où vous n'êtes pas en mesure d'uploader vous-même vos photos, ou de récupérer les images dont vous avez besoin sur internet. Le cloud de 4 Go initial est déjà performant pour un utilisateur lambda qui ne voudra pas forcément y stocker une infinité de photos. Ce sera donc un abonnement à prendre en tout état de cause puisqu'il apporte bien plus un confort d'utilisation qu'une réelle utilité.Pour finir, on remarque que la recherche au sein de l'application et des différentes oeuvres est assez hasardeuse. S'il est possible de chercher des illustrations/photos par catégorie, aucune option de recherche pure n'existe. Au vu du nombre d'images disponibles, il est possible de passer de nombreuses minutes sur le logiciel à chercher en vain une liste qui pourrait vous plaire. Cependant, le catalogue propose des images animées d'une qualité inouïe, certaines étant disponibles gratuitement avec l'abonnement.Leest un produit qui se veut haut de gamme et qui sait le montrer. Quelle que soit l'illustration, image ou photo que vous décidez d'intégrer, le rendu est tout simplement magnifique. Il est possible de régler la luminosité via l'application ainsi que le mode veille. Nous avons été particulièrement surpris par la qualité de rendu des peintures qui, même en photo, font ressortir les tracés de l'artiste ainsi que l'éclatant des couleurs.Si l'abonnement reste optionnel pour nous, il apporte un confort d'utilisation palpable selon vos méthodes de fonctionnement. On regrette simplement l'absence de recherche quipermettrait d'étayer le cadre ainsi que les artistes mis en avant.Pour finir, la qualité de finition est très réussie, pour un ensemble qui se veut aussi sobre que sexy.que vous lui proposerez, sur une table comme contre un mur. Un produit de choix et qualitatif, dont le prix pourra toutefois en rebuter plus d'un. Un périphérique qui vit avec son temps et vous permet d'embellir votre intérieur tout en vous rendant, parfois, nostalgique.