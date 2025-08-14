BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed : Test du clavier Razer ultra-fin

Pensé pour offrir un maximum de contrôle tout en réduisant l'encombrement, le Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed condense l'essence du clavier gaming haut de gamme dans un format plus fin que jamais, sans sacrifier la performance ni le confort.

Caractéristiques

Type : Clavier gaming mécanique low-profile

: Clavier gaming mécanique low-profile Switches : Razer Low-profile Mechanical Switches (Green Clicky, Orange Tactile, Yellow Linear)

: Razer Low-profile Mechanical Switches (Green Clicky, Orange Tactile, Yellow Linear) Rétroéclairage : Razer Chroma RGB par touche

: Razer Chroma RGB par touche Matériaux : Châssis en aluminium 5052 avec plaque en acier inoxydable

: Châssis en aluminium 5052 avec plaque en acier inoxydable Touches : Keycaps Doubleshot PBT

: Keycaps Doubleshot PBT Connectivité : Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) / Bluetooth / USB-C détachable

: Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) / Bluetooth / USB-C détachable Autonomie : Jusqu'à 980 h avec le mode économie d'énergie

: Jusqu'à 980 h avec le mode économie d'énergie Fonctions dédiées : Molette multifonction, 4 touches macro dédiées, commandes multimédia, N-key rollover

: Molette multifonction, 4 touches macro dédiées, commandes multimédia, N-key rollover Profils embarqués : Jusqu'à 5 profils

: Jusqu'à 5 profils Dimensions : Format full-size et tenkeyless disponibles

: Format full-size et tenkeyless disponibles Prix : 219,99 € (full-size) / 189,99 € (tenkeyless)







Unboxing

Le clavier Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed

Un câble tressé USB-C détachable

Le dongle Razer HyperSpeed Wireless avec son prolongateur USB

La documentation et les stickers Razer

Châssis























Performances

Ergonomie













Switches et touches









Fonctionnalités

























Connectivité

Logiciel









À l'ouverture, les'inscrit dans la tradition Razer avec une présentation soignée et un packaging pensé pour protéger le clavier tout en valorisant son design. Dans la boîte, on retrouve :Leest un clavier dit « full », soit le plus complet de la gamme, généralement équipé de, d'unet, surtout, du. Il se veut donc plus imposant que les formatsou. Il reprend lesde la gamme tout en affichant un profil résolument plus fin, bien qu'il reste légèrement plus épais que le tout récent. Sa structure en, également utilisée dans l'aviation, apporte à la foiset. Les bords sont nets et chanfreinés, tandis que laajoute de la texture et renforce l'aspect visuel, certes classique mais efficace.Comme souvent avec ce type de finition, l'marque rapidement et demandera donc un minimum de précaution, à l'instar de nombreux autres claviers. Toutefois, lessont impeccables et l'ensemble respire la. Ledu clavier réduit la hauteur totale et favorise une, un atout indéniable pour le confort lors dePour le reste, le flanc supérieur du clavier abrite leainsi que lepermettant de passer d'une connexion filaire à une connexion sans-fil. Sous le clavier, on retrouve desqui améliorent le grip sur le bureau, ainsi qu'une. Cette dernière est parfaitement intégrée et reste pratique puisqu'elle permet, lorsque laest utilisée, de ranger le dongle et ainsi éviter toute perte.En premier lieu, il convient de rappeler que le clavier est disponible en versionpour ceux qui souhaitent conserver leet en formatpour gagner de la place sur le bureau. Avec une hauteur frontale de seulement, celimite la fatigue des mains et des poignets, même sans repose-poignet dédié.Leset lesplacées sous la plaque contribuent à offrir un ressenti de frappe plus doux et plus silencieux, tout en conservant une excellente réactivité. Ceci étant, à l'utilisation, notamment à l'écrit, le clavier produit un léger « clac » qui accentue l'effet de frappe et qui pourrait rapidement gêner une personne se trouvant dans la même pièce sans casque. Le bruit reste toutefois nettement inférieur à celui de switches, malgré un ressenti tactile marqué.Lespermettent d'ajuster l'angle de frappe selon vos préférences. L'absence de hauteur excessive et la faible course desfavorisent un enchaînement rapide des actions, que ce soit enou enRevenons plus en détail sur lesqui offrent unet uneface à l'usure. Leur conception permet également une, chaque touche bénéficiant d'une illumination homogène grâce à un lettrage translucide et à la présence d'unaux switches.Pour ce test, Razer nous a fait parvenir un clavier équipé des, mais il est également disponible avec lesou les. Il s'agit d'ailleurs de la première fois que Razer intègre des switches low-profile Orange Tactile à l'un de ses claviers.Vous n'êtes pas sans savoir que nous apprécions particulièrement les claviers low-profile à la rédaction, et voir ce format se populariser ne peut que nous réjouir. Pourtant, malgré des similitudes de conception, il existe des différences notables entre les types de switches. Lessont dits « tactiles », ce qui signifie qu'ils possèdent un point d'activation marqué, perceptible à la frappe. C'est un ressenti agréable, surtout en jeu, même si à l'écrit, l'absence de véritable rebond ou d'amorti peut se faire sentir. Une fois le point d'activation passé, la course se poursuit avec peu de résistance, ce qui donne une frappe plus directe.On ne parle pas ici de marteler le clavier, mais d'une sensation qui pourra diviser. Par exemple, nous avons préféré le rebond plus marqué des switches Clicky de l'Ornata, certes très bruyants, ou encore ceux du Joro, plus plats mais dotés d'un amorti proche de celui d'un clavier d'ordinateur portable. Passé ce ressenti, il faut reconnaître que lesse montrentet précis, excellents pour le jeu, avec une activation rapide qui favorise la performance, même si leur bruit et leur sensation en bout de course sont moins adaptés à de longues sessions de frappe. Ceci dit, le logiciel permet de passer du mode Saisie au mode Gaming depuis le logiciel, l'un permettant de réduire les doubles entrées accidentelles et l'autre d'améliorer la réactivité du jeu en minimisant le délai anti-rebond.En ce qui concerne les touches elles-mêmes, nous reviendrons plus en détail sur leur rôle dans la partie. On notera cependant que Razer signe ici unsur la texture, plutôt lisse, et sur la forme creusée des keycaps, qui permet deet de profiter d'un clic sec, sans rebond, mais d'une efficacité redoutable pour l'usage prévu.Enfin, si nous devions pointer un défaut, ce serait le, situé sur la partie supérieure gauche du clavier. Elles sont moins accessibles que les macros placées à gauche des touches standards (derrière Tab, Maj, etc.), mais ce choix permet de, ce qui est un atout non négligeable sur un formatLene se contente pas d'un châssis soigné et de switches performants. Il embarque un ensemble dequi le rendent polyvalent et agréable à utiliser au quotidien. On retrouve d'abord lepar touche, entièrement personnalisable viaet capable de se synchroniser avec plus de 300 jeux compatibles. Grâce audans chaque switch, l'éclairage reste homogène et parfaitement maîtrisé.La, assignée par défaut au réglage du volume, peut être reconfigurée pour gérer la luminosité, le défilement ou d'autres paramètres. Entièrement rainurée pour une bonne prise en main, elle offre une rotation sèche aux crans très marqués. Ce choix permet d'être précis, mais rend les ajustements rapides, comme baisser brutalement le volume ou défiler longuement, un peu moins fluides. Ceci dit, un clic central permet de couper le son instantanément, ce qui reste pratique. Juste à gauche de la molette, desgèrent la lecture et la navigation audio. Leur placement n'est pas le plus intuitif au premier abord, mais on s'y habitue rapidement.Le modèleadopte une molette plus petite et un total de trois boutons regroupés sous celle-ci, tandis que leconserve quatre, entièrement programmables pour exécuter des actions complexes d'un seul geste. Sous la molette, quatre autres commandes permettent de passer du sans-fil au, d'ouvrir un panneau de gestionet de vérifier l'état de la batterie. La touche dédiée à l'IA reprend un concept déjà aperçu sur la récente souris Razer, offrant un accès direct àet. Si l'idée est intéressante, elle perd un peu de fluidité à l'usage puisque chaque requête ouvre une fenêtre distincte. Une intégration plus centralisée au sein de l'écosystème Razer rendrait l'expérience bien plus efficace.La gestion de la batterie est bien pensée. Lorsque le mode dédié est activé, le clavier coupe leet illumine lesselon le pourcentage restant, avec un code couleur clair pour indiquer le niveau de charge. C'est un retour visuel rapide et agréable qui devient vite naturel à consulter.Jusqu'àpeuvent être enregistrés dans la mémoire interne pour retrouver ses réglages préférés sans lancer Synapse. Enfin, lepeut prolonger l'autonomie jusqu'à 980 heures en désactivant l'éclairage et en réduisant le polling rate à 250 Hz. Nous constatons toutefois que même avec le rétroéclairage à fond et une utilisation plutôt active, le clavier n'est pas trop énergivore. Avec la luminosité à 100% et un profil RGB en spirale multicolore, nous avons perdu environ 20% de batterie en trois jours d'utilisation allant de 2 a 3h par jour, ce qui reste globalement acceptable.Côté connectivité, on retrouve uncombinanten 2,4 GHz pour une réactivité quasi instantanée, legérant jusqu'à trois connexions simultanées, ainsi qu'un mode filaire via. La fonctionpermet en plus d'utiliser un seul dongle pour connecter clavier et souris Razer compatibles, ce qui libère un port USB et simplifie la configuration.Comme toujours, le clavier s'accompagne du, véritable centre de contrôle de l'écosystème de la marque. Si cette étape est désormais attendue pour tout produit Razer, il faut reconnaître que l'installation initiale peut encore décourager les nouveaux venus. La prise en main n'est pas toujours intuitive, la multiplication des modules annexes rend parfois l'interface confuse, et l'absence de mises à jour automatiques des périphériques oblige à passer par le site officiel pour télécharger les firmwares.Lors de nos essais, nous avons même rencontré quelques difficultés pour installer certaines mises à jour, sans que cela n'affecte pour autant l'utilisation quotidienne du clavier. Cela reste un point perfectible, d'autant que Razer ne propose pas encore l'interface la plus fluide ou la plus légère du marché.Une fois cette première étape franchie,révèle tout son intérêt. L'outil permet de personnaliser finement chaque aspect du clavier : activation de fonctions avancées comme leou configuration précise des touches fonctions, réglage de l'Hypershift qui permet d'aouller des actions annexes à toutees vos touches, gestion complète de l'éclairageavec une large bibliothèque d'effets, et paramètres d'alimentation permettant par exemple d'éteindre automatiquement le clavier après un certain temps d'inactivité. Au final, malgré quelques lourdeurs inhérentes au logiciel, l'ensemble reste puissant et complet, offrant la liberté de tirer pleinement parti du potentiel du