BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed : Test du clavier Razer ultra-fin

Pensé pour offrir un maximum de contrôle tout en réduisant l'encombrement, le Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed condense l'essence du clavier gaming haut de gamme dans un format plus fin que jamais, sans sacrifier la performance ni le confort.
Caractéristiques
- Type : Clavier gaming mécanique low-profile
- Switches : Razer Low-profile Mechanical Switches (Green Clicky, Orange Tactile, Yellow Linear)
- Rétroéclairage : Razer Chroma RGB par touche
- Matériaux : Châssis en aluminium 5052 avec plaque en acier inoxydable
- Touches : Keycaps Doubleshot PBT
- Connectivité : Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) / Bluetooth / USB-C détachable
- Autonomie : Jusqu'à 980 h avec le mode économie d'énergie
- Fonctions dédiées : Molette multifonction, 4 touches macro dédiées, commandes multimédia, N-key rollover
- Profils embarqués : Jusqu'à 5 profils
- Dimensions : Format full-size et tenkeyless disponibles
- Prix : 219,99 € (full-size) / 189,99 € (tenkeyless)
Unboxing
À l'ouverture, le BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed
s'inscrit dans la tradition Razer avec une présentation soignée et un packaging pensé pour protéger le clavier tout en valorisant son design. Dans la boîte, on retrouve :
- Le clavier Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed
- Un câble tressé USB-C détachable
- Le dongle Razer HyperSpeed Wireless avec son prolongateur USB
- La documentation et les stickers Razer
Châssis
Le Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed
est un clavier dit « full », soit le plus complet de la gamme, généralement équipé de touches de fonctions à la volée
, d'un panel multimédia
et, surtout, du pavé numérique
. Il se veut donc plus imposant que les formats TKL
ou 60%
. Il reprend les codes premium
de la gamme tout en affichant un profil résolument plus fin, bien qu'il reste légèrement plus épais que le tout récent clavier Razer Joro
. Sa structure en aluminium 5052
, également utilisée dans l'aviation, apporte à la fois rigidité
et finition haut de gamme
. Les bords sont nets et chanfreinés, tandis que la plaque supérieure brossée
ajoute de la texture et renforce l'aspect visuel, certes classique mais efficace.
Comme souvent avec ce type de finition, l'aluminium brossé
marque rapidement et demandera donc un minimum de précaution, à l'instar de nombreux autres claviers. Toutefois, les ajustements
sont impeccables et l'ensemble respire la solidité
. Le profil bas
du clavier réduit la hauteur totale et favorise une position naturelle des poignets
, un atout indéniable pour le confort lors de longues sessions
.
Pour le reste, le flanc supérieur du clavier abrite le port de rechargement USB-C
ainsi que le bouton de switch
permettant de passer d'une connexion filaire à une connexion sans-fil. Sous le clavier, on retrouve des patins antidérapants
qui améliorent le grip sur le bureau, ainsi qu'une zone de rangement du dongle sans-fil
. Cette dernière est parfaitement intégrée et reste pratique puisqu'elle permet, lorsque la double synchronisation Razer
est utilisée, de ranger le dongle et ainsi éviter toute perte.
Performances
Ergonomie
En premier lieu, il convient de rappeler que le clavier est disponible en version full-size
pour ceux qui souhaitent conserver le pavé numérique
et en format tenkeyless
pour gagner de la place sur le bureau. Avec une hauteur frontale de seulement 18,5 mm
, ce BlackWidow low-profile
limite la fatigue des mains et des poignets, même sans repose-poignet dédié.
Les stabilisateurs pré-lubrifiés
et les couches de mousse d'insonorisation
placées sous la plaque contribuent à offrir un ressenti de frappe plus doux et plus silencieux, tout en conservant une excellente réactivité. Ceci étant, à l'utilisation, notamment à l'écrit, le clavier produit un léger « clac » qui accentue l'effet de frappe et qui pourrait rapidement gêner une personne se trouvant dans la même pièce sans casque. Le bruit reste toutefois nettement inférieur à celui de switches Clicky
, malgré un ressenti tactile marqué.
Les pieds réglables à deux niveaux
permettent d'ajuster l'angle de frappe selon vos préférences. L'absence de hauteur excessive et la faible course des switches low-profile
favorisent un enchaînement rapide des actions, que ce soit en jeu compétitif
ou en bureautique
.
Switches et touches
Revenons plus en détail sur les keycaps Doubleshot PBT
qui offrent un toucher texturé agréable
et une résistance accrue
face à l'usure. Leur conception permet également une diffusion optimale du rétroéclairage
, chaque touche bénéficiant d'une illumination homogène grâce à un lettrage translucide et à la présence d'un diffuseur LED intégré
aux switches.
Pour ce test, Razer nous a fait parvenir un clavier équipé des Razer Low-profile Mechanical Switches Orange Tactile
, mais il est également disponible avec les Vert Clicky
ou les Jaunes Linéaires
. Il s'agit d'ailleurs de la première fois que Razer intègre des switches low-profile Orange Tactile à l'un de ses claviers.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous apprécions particulièrement les claviers low-profile à la rédaction, et voir ce format se populariser ne peut que nous réjouir. Pourtant, malgré des similitudes de conception, il existe des différences notables entre les types de switches. Les Oranges
sont dits « tactiles », ce qui signifie qu'ils possèdent un point d'activation marqué, perceptible à la frappe. C'est un ressenti agréable, surtout en jeu, même si à l'écrit, l'absence de véritable rebond ou d'amorti peut se faire sentir. Une fois le point d'activation passé, la course se poursuit avec peu de résistance, ce qui donne une frappe plus directe.
On ne parle pas ici de marteler le clavier, mais d'une sensation qui pourra diviser. Par exemple, nous avons préféré le rebond plus marqué des switches Clicky de l'Ornata, certes très bruyants, ou encore ceux du Joro, plus plats mais dotés d'un amorti proche de celui d'un clavier d'ordinateur portable. Passé ce ressenti, il faut reconnaître que les switches Orange
se montrent très réactifs
et précis, excellents pour le jeu, avec une activation rapide qui favorise la performance, même si leur bruit et leur sensation en bout de course sont moins adaptés à de longues sessions de frappe. Ceci dit, le logiciel permet de passer du mode Saisie au mode Gaming depuis le logiciel, l'un permettant de réduire les doubles entrées accidentelles et l'autre d'améliorer la réactivité du jeu en minimisant le délai anti-rebond.
En ce qui concerne les touches elles-mêmes, nous reviendrons plus en détail sur leur rôle dans la partie Fonctionnalités
. On notera cependant que Razer signe ici un excellent travail
sur la texture, plutôt lisse, et sur la forme creusée des keycaps, qui permet de poser le doigt confortablement
et de profiter d'un clic sec, sans rebond, mais d'une efficacité redoutable pour l'usage prévu.
Enfin, si nous devions pointer un défaut, ce serait le positionnement des touches macro
, situé sur la partie supérieure gauche du clavier. Elles sont moins accessibles que les macros placées à gauche des touches standards (derrière Tab, Maj, etc.), mais ce choix permet de réduire l'empattement total du clavier
, ce qui est un atout non négligeable sur un format full-size
.
Fonctionnalités
Le Razer BlackWidow V4 Low profile HyperSpeed
ne se contente pas d'un châssis soigné et de switches performants. Il embarque un ensemble de fonctions avancées
qui le rendent polyvalent et agréable à utiliser au quotidien. On retrouve d'abord le rétroéclairage Razer Chroma RGB
par touche, entièrement personnalisable via Synapse
et capable de se synchroniser avec plus de 300 jeux compatibles. Grâce au diffuseur LED intégré
dans chaque switch, l'éclairage reste homogène et parfaitement maîtrisé.
La molette multifonction
, assignée par défaut au réglage du volume, peut être reconfigurée pour gérer la luminosité, le défilement ou d'autres paramètres. Entièrement rainurée pour une bonne prise en main, elle offre une rotation sèche aux crans très marqués. Ce choix permet d'être précis, mais rend les ajustements rapides, comme baisser brutalement le volume ou défiler longuement, un peu moins fluides. Ceci dit, un clic central permet de couper le son instantanément, ce qui reste pratique. Juste à gauche de la molette, des touches multimédia
gèrent la lecture et la navigation audio. Leur placement n'est pas le plus intuitif au premier abord, mais on s'y habitue rapidement.
Le modèle TKL
adopte une molette plus petite et un total de trois boutons regroupés sous celle-ci, tandis que le full size
conserve quatre touches macro dédiées
, entièrement programmables pour exécuter des actions complexes d'un seul geste. Sous la molette, quatre autres commandes permettent de passer du sans-fil au Bluetooth
, d'ouvrir un panneau de gestion AI
et de vérifier l'état de la batterie. La touche dédiée à l'IA reprend un concept déjà aperçu sur la récente souris Razer, offrant un accès direct à Microsoft Copilot
et ChatGPT
. Si l'idée est intéressante, elle perd un peu de fluidité à l'usage puisque chaque requête ouvre une fenêtre distincte. Une intégration plus centralisée au sein de l'écosystème Razer rendrait l'expérience bien plus efficace.
La gestion de la batterie est bien pensée. Lorsque le mode dédié est activé, le clavier coupe le RGB
et illumine les touches numéraires
selon le pourcentage restant, avec un code couleur clair pour indiquer le niveau de charge. C'est un retour visuel rapide et agréable qui devient vite naturel à consulter.
Jusqu'à cinq profils
peuvent être enregistrés dans la mémoire interne pour retrouver ses réglages préférés sans lancer Synapse. Enfin, le mode économie d'énergie
peut prolonger l'autonomie jusqu'à 980 heures en désactivant l'éclairage et en réduisant le polling rate à 250 Hz. Nous constatons toutefois que même avec le rétroéclairage à fond et une utilisation plutôt active, le clavier n'est pas trop énergivore. Avec la luminosité à 100% et un profil RGB en spirale multicolore, nous avons perdu environ 20% de batterie en trois jours d'utilisation allant de 2 a 3h par jour, ce qui reste globalement acceptable.
Connectivité
Côté connectivité, on retrouve un triple mode
combinant Razer HyperSpeed Wireless
en 2,4 GHz pour une réactivité quasi instantanée, le Bluetooth multi-appareils
gérant jusqu'à trois connexions simultanées, ainsi qu'un mode filaire via USB-C détachable
. La fonction HyperSpeed Multi device
permet en plus d'utiliser un seul dongle pour connecter clavier et souris Razer compatibles, ce qui libère un port USB et simplifie la configuration.
Logiciel
Comme toujours, le clavier s'accompagne du logiciel Razer Synapse
, véritable centre de contrôle de l'écosystème de la marque. Si cette étape est désormais attendue pour tout produit Razer, il faut reconnaître que l'installation initiale peut encore décourager les nouveaux venus. La prise en main n'est pas toujours intuitive, la multiplication des modules annexes rend parfois l'interface confuse, et l'absence de mises à jour automatiques des périphériques oblige à passer par le site officiel pour télécharger les firmwares.
Lors de nos essais, nous avons même rencontré quelques difficultés pour installer certaines mises à jour, sans que cela n'affecte pour autant l'utilisation quotidienne du clavier. Cela reste un point perfectible, d'autant que Razer ne propose pas encore l'interface la plus fluide ou la plus légère du marché.
Une fois cette première étape franchie, Synapse
révèle tout son intérêt. L'outil permet de personnaliser finement chaque aspect du clavier : activation de fonctions avancées comme le Snap Tap
ou configuration précise des touches fonctions, réglage de l'Hypershift qui permet d'aouller des actions annexes à toutees vos touches, gestion complète de l'éclairage Razer Chroma RGB
avec une large bibliothèque d'effets, et paramètres d'alimentation permettant par exemple d'éteindre automatiquement le clavier après un certain temps d'inactivité. Au final, malgré quelques lourdeurs inhérentes au logiciel, l'ensemble reste puissant et complet, offrant la liberté de tirer pleinement parti du potentiel du BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed
.
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