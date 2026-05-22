Turtle Beach Stealth Pro II : Test du casque gaming qui ne fait aucun compromis

Avec des périphériques généralement accessibles et pensés pour le grand public, Turtle Beach reste une référence pour les joueurs de tous horizons. Néanmoins, le Stealth Pro faisait exception en profitant d'une reconnaissance particulière auprès des utilisateurs les plus exigeants. Avec cette seconde version annoncée comme améliorée, le constructeur parviendra-t-il à renforcer durablement sa place parmi les grands noms du secteur ? Verdict après deux semaines de test.

Caractéristiques principales

Drivers : 60 mm Eclipse dual drivers (woofer + tweeter dédiés)

60 mm Eclipse dual drivers (woofer + tweeter dédiés) Certification audio : Hi-Res Audio Wireless

Hi-Res Audio Wireless Connexion sans fil : 2.4 GHz Ultra Low-Latency + Bluetooth 5.3 simultanés

2.4 GHz Ultra Low-Latency + Bluetooth 5.3 simultanés ANC : 4 microphones internes, réduction jusqu'à 25 dB

4 microphones internes, réduction jusqu'à 25 dB Microphone : 9 mm flottant, unidirectionnel, réduction de bruit IA, flip-to-mute

9 mm flottant, unidirectionnel, réduction de bruit IA, flip-to-mute Spatial audio : Dolby Atmos

Dolby Atmos CrossPlay 2.0 : jusqu'à 4 transmetteurs (dock + 1 dongle inclus)

jusqu'à 4 transmetteurs (dock + 1 dongle inclus) Batteries : 2 x 40 heures, interchangeables à chaud

2 x 40 heures, interchangeables à chaud Compatibilité (version PC) : PC, PlayStation, Nintendo Switch, Mobile

PC, PlayStation, Nintendo Switch, Mobile Coloris (version PC) : Noir / Blanc (selon compatibilité PS/Xbox)

Noir / Blanc (selon compatibilité PS/Xbox) Application : Swarm II (mobile et desktop)

Swarm II (mobile et desktop) Prix : 349,99 €







Unboxing

Le Stealth Pro II arrive dans un grand étui rigide zippé qui fait office de packaging et de housse de transport. À l'intérieur, les découpes en mousse accueillent chaque accessoire avec soin et l'ensemble donne immédiatement une impression de produit soigné. Dans la boîte, on trouve

Le casque avec ses coussinets en tissu mémoire de forme pré-installés

La station de recharge CrossPlay 2.0 avec son câble USB intégré

Un dongle USB-A supplémentaire

Une seconde batterie 40 heures prête à l'emploi

Le micro flottant 9 mm dans son logement dédié

Un câble USB-A vers USB-C

La boîte intègre donc deux sources filaires dès le départ, ce qui couvre la plupart des configurations sans achat supplémentaire. Pour aller jusqu'à quatre sources simultanées, des dongles additionnels sont disponibles à 35 € l'unité, mais pour la grande majorité des joueurs, le contenu de la boîte sera amplement suffisant.

Design et construction

Turtle Beach a visiblement décidé de changer de registre avec ce modèle. Là où la marque était historiquement associée à des casques fonctionnels mais sans grande prétention esthétique, le Stealth Pro II affiche une construction qui n'a rien à envier aux références du marché. Les composants en aluminium anodisé, les accents chromés, les plastiques soft-touch et surtout les encodeurs de volume en métal avec ciselure en losange donnent une impression de solidité et de soin du détail rarement rencontrée à ce niveau de prix. On sent que chaque matériau a été choisi avec intention, et le résultat est un casque qui respire le premium dès la première prise en main.







Le bandeau est suspendu via un tissu maillé tendu entre deux arches, à la manière d'un siège ergonomique haut de gamme, et les oreillettes sont montées sur des bras en aluminium anodisé qui permettent un réglage individuel en hauteur. Elles pivotent à 90 degrés pour une mise à plat facilitée, ce qui est très pratique pour le transport ou le rangement, même si ce pivotement est un peu trop souple à notre goût. Quand on retire le casque rapidement, les oreillettes partent dans tous les sens et un peu plus de résistance aurait clairement été la bienvenue.

Les molettes méritent qu'on s'y attarde. Le casque en embarque plusieurs : celle de gauche, en caoutchouc cranté, gère par défaut le monitoring du micro et peut être reconfigurée entre trois fonctions via Swarm II. Celle de droite fonctionne sur le même principe. La résistance au toucher est légèrement plus marquée que souhaité sur ces deux molettes, la faute à un revêtement caoutchouc sur un corps lui-même en caoutchouc, ce qui donne une sensation de freinage à la rotation. Les molettes moletées en métal, elles, glissent un poil mieux et gèrent le volume global sans possibilité de reconfiguration. Ce n'est pas gênant au quotidien, mais c'est perceptible et ça dépendra de la sensibilité de chacun.







Confort au quotidien

Le Stealth Pro II pèse 393 grammes avec le micro, ce qui n'est pas négligeable sur le papier, mais dans la pratique le casque se porte très bien sur des sessions de durée raisonnable. Le bandeau suspendu distribue le poids efficacement et les coussinets en mousse à mémoire de forme, recouverts d'un tissu respirant, maintiennent une bonne aération autour des oreilles. Pas de sensation de chaleur, pas de points de pression qui se font sentir dans un premier temps.

Le système ProSpecs, pensé pour les porteurs de lunettes de vue comme anti lumière bleue, fait aussi son travail sans qu'on ait besoin de s'en préoccuper. Les branches s'insèrent naturellement sans créer de gêne, d'autant que les coussinets sont particulièrement épais et suffisamment larges pour ne pas entrer en contact avec l'oreille, ce qui renforce à la fois le confort et l'immersion sonore. Tous les boutons et commandes restent par ailleurs accessibles directement sur les oreillettes, ce qui permet de changer de source, ajuster le volume ou couper le micro sans jamais quitter des yeux ce qu'on fait.

Un bémol toutefois pour les très longues sessions. Le bandeau suspendu, aussi bien pensé soit-il, finit par laisser la tête entrer en contact avec l'arceau en plastique dur qui le supporte. Ce n'est pas immédiat, mais ça se fait sentir après un certain temps. On notera aussi qu'il faudra surveiller la toile dans la durée, car une tension qui se relâcherait progressivement pourrait accentuer le phénomène. Pas de quoi disqualifier le casque, mais c'est un point à garder en tête.

Qualité audio

C'est clairement le point fort du casque. Le Stealth Pro II embarque des drivers Eclipse de 60 mm avec un woofer et un tweeter dédiés, et une petite comparaison s'impose pour comprendre ce que ça change vraiment. La grande majorité des casques gaming embarque des drivers de 40 à 50 mm qui reproduisent l'ensemble du spectre sonore depuis un seul et même élément.

Passer à 60 mm, c'est d'abord gagner en surface de membrane, ce qui permet de déplacer plus d'air et donc de restituer des basses plus profondes et plus précises. Mais l'avantage va plus loin, car ces drivers sont divisés en deux éléments distincts, un woofer dédié aux graves et un tweeter dédié aux aigus, et chaque partie du spectre est ainsi gérée par le composant le mieux adapté. Ça s'entend vraiment à l'usage.

Les instruments se distinguent clairement les uns des autres, les voix ne se noient pas dans les effets sonores et les basses, bien présentes, ne viennent jamais écraser le reste de la scène. On est habitué sur ce segment à des basses gonflées artificiellement pour donner une impression de puissance, mais ici elles sont bien positionnées et résonnent correctement.

C'est une signature sonore mature et équilibrée qui profite autant aux jeux qu'à la musique ou aux films. Les cinématiques et les contenus en Dolby Atmos tirent particulièrement parti de la scène sonore, avec une vraie sensation de profondeur et de largeur.

Pour finir, le mode Superhuman Hearing permet d'améliorer drastiquement la perception de la musique ou encore des sons en jeu. Il est d'ailleurs possible d'ajuster le niveau d'intensité selon ses préférences, même si cela implique forcément quelques concessions en fonction du profil sélectionné.

En privilégiant les bruits de pas ou les sons d'armes, les musiques et les cinématiques perdent naturellement en profondeur, une contrepartie finalement logique. Reste que le gain en lisibilité sonore se montre aussi perceptible qu'appréciable, notamment dans les jeux compétitifs.

Réduction de bruit active

L'ANC du Stealth Pro II repose sur quatre microphones internes qui réduisent les niveaux sonores environnants jusqu'à 25 dB, et il est entièrement réglable via l'application Swarm II selon le contexte d'utilisation. Nous l'avons poussé au maximum en permanence et l'isolation est alors excellente, que ce soit en jeu ou simplement pour travailler concentré.

Une nuance honnête à apporter tout de même. Quand l'ANC est à fond, on n'entend plus grand chose de ce qui se passe autour, et ce n'est pas un défaut en soi car c'est précisément l'objectif. Mais si vous partagez votre espace de vie avec quelqu'un, attendez-vous à ne pas entendre quand on vous appelle. À chacun de trouver le bon équilibre selon sa situation.

Microphone

Le micro flottant du Stealth Pro II adopte un design particulièrement soigné avec son élément de 9 mm suspendu dans un contour cuivré qui s'inscrit parfaitement dans l'esthétique générale du casque. La perche est malléable et se positionne facilement selon les préférences, plus ou moins près de la bouche, sans effort particulier.









À l'usage, que ce soit en jeu ou en communication téléphonique, la qualité est clairement au rendez-vous. La voix est restituée de façon claire et naturelle, sans grésillements, sans atténuation et sans excès de basses ni de cristallin. Une communication limpide et agréable, et à ce tarif c'est bien le minimum attendu pour un produit qui se revendique premium tant sur l'écoute que sur la parole.







Connectivité et polyvalence

C'est sans doute l'argument le plus fort du Stealth Pro II pour qui jongle entre plusieurs plateformes. Le système CrossPlay 2.0 permet de connecter le casque à jusqu'à quatre sources différentes via des dongles USB dédiés, avec une bascule instantanée d'une simple pression sur un bouton. La connexion simultanée en 2.4 GHz et Bluetooth 5.3 ajoute une couche de flexibilité supplémentaire, et il est tout à fait possible de jouer connecté au PC via le dongle tout en restant disponible pour répondre à un appel ou écouter un message vocal sur son téléphone, sans aucune manipulation.

La portée sans fil est par ailleurs excellente et couvre sans problème l'ensemble d'un appartement ou d'une maison, voire le jardin. C'est suffisamment confortable pour continuer à suivre un appel tout en s'éloignant un moment de son setup, et la latence via le 2.4 GHz Ultra Low-Latency est tout simplement imperceptible, comme on peut l'attendre d'un dongle de cette qualité. Le dongle USB-A est d'ailleurs compatible avec la Nintendo Switch 1 et 2, ce qui élargit encore la polyvalence du casque.

En revanche, quand on navigue entre les sources via le bouton dédié, le casque indique simplement « USB » sans préciser la plateforme connectée. C'est tout à fait normal dans le fonctionnement du système, car le casque bascule entre les connexions disponibles et actives. Pour s'y retrouver, chaque dongle dispose d'un liseré lumineux qui clignote en rouge quand il est déconnecté et passe à l'orange pour indiquer qu'il s'agit de la source actuellement sélectionnée. La station de recharge fonctionne de la même façon quand elle est connectée au PC, et c'est un retour visuel simple mais efficace pour savoir en un coup d'œil où on en est.

Batteries et recharge

Le système de double batterie interchangeable est l'une des grandes forces du Stealth Pro II. Chacune offre 40 heures d'autonomie, soit près de 80 heures cumulées. Quand l'une est faible, on appuie sur le bouton de la station pour éjecter celle en charge, on l'insère dans le casque et on repart sans la moindre interruption, le tout presque sans retirer le casque des oreilles. Le changement se fait en un clic et un clip, et pendant que la première batterie se recharge, la seconde assure une autonomie bien suffisante pour que la première soit rechargée avant même d'en avoir besoin.



















La station de recharge est sobre et visuellement agréable sur un bureau. La LED autour du puck indique l'état général du casque et passe au rouge quand le micro est coupé. La LED du bouton d'éjection change de couleur selon le niveau de la batterie en charge. Pour le suivi de la batterie en cours d'utilisation, un double bip dans l'oreillette signale un niveau faible, et des notifications d'état sont également disponibles sur PC pour un suivi en temps réel.

À 4% de charge restante, le casque annonce encore trois heures d'autonomie, ce qui laisse largement le temps de procéder à l'échange. Il faudra tout de même garder en tête que les fonctionnalités activées, l'ANC en tête, viendront naturellement réduire cette autonomie annoncée. Des batteries de remplacement officielles sont par ailleurs disponibles sur le site de Turtle Beach aux alentours de 19,99 €, ce qui rassure sur la durabilité du produit dans le temps.

Application Swarm II

L'application Swarm II est disponible sur mobile et desktop et les deux versions fonctionnent bien. On a cependant une préférence pour l'application mobile, particulièrement bien faite et pensée pour une utilisation au doigt. Tout y est accessible rapidement, l'ergonomie est soignée et la connexion avec le casque est quasi instantanée dès que le Bluetooth est activé.























La quantité de paramètres disponibles est assez dantesque. On peut y gérer le micro en profondeur avec notamment le noise gate, à condition toutefois que le micro ne soit pas en mode muet pour que les réglages soient actifs. Le Game/Chat Mix permet d'ajuster l'équilibre entre le son du jeu et les communications, et le Chat Boost monte automatiquement le volume des voix quand les effets sonores sont trop présents.

Le mode Superhuman Hearing propose plusieurs profils adaptés à l'usage voulu, notamment Legacy pour une utilisation générale, Footstep pour amplifier les bruits de pas et Gunshot pour mieux percevoir les tirs, ce qui s'adresse clairement aux joueurs compétitifs. On trouve également plusieurs options d'égalisation via la Wave 3D, avec des préréglages comme le boost de voix ou le microphone clair, mais aussi la possibilité de tout configurer manuellement via des canaux dédiés au jeu et au micro. Une interface complète, bien pensée et rapide à prendre en main.