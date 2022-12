Basilisk V3 Pro Blanche, caractéristiques de la souris

Forme : Droitier

: Droitier Type de Switch : Switchs optiques de souris de 3e génération Cycle de vie : 90 millions de clics

: Switchs optiques de souris de 3e génération Boutons programmables : 11

: 11 Sensibilité max (DPI) : 30 000

: 30 000 Vitesse max (IPS) : 750

(IPS) : 750 Capteur : Capteur optique 30 K Focus Pro

: Capteur optique 30 K Focus Pro Connectivité : Razer HyperSpeed Wireless Bluetooth Filaire

: Câble : Razer Speedflex USB Type C

: Razer Speedflex USB Type C Dimensions : 130 mm (longueur) x 75,4 mm (largeur) x 42,5 mm (hauteur)

: 130 mm (longueur) x 75,4 mm (largeur) x 42,5 mm (hauteur) Poids : 112g

: 112g Éclairage : Razer Chroma RGB

: Razer Chroma RGB Garantie : 2 ans

: 2 ans Prix : 179,99 €.

Unboxing de la souris Basilisk V3 Pro Blanche

Souris Basilisk V3 Pro Blanche

Câble Razer Speedflex USB Type C

Adapteur Dongle USB et Dongle USB Wireless

Manuel d'installation et de garantie

Plaque de stickers Razer

Design de la souris Basilisk V3 Pro

La « White Edition »

Dimensions, forme et prise en main

Batterie

Une souris personnalisable

Modes de connexion



Boutons et profils

L'éclairage modifiable

Avant de passer à l'aspect purement technique et toutes nos appréciations sur la souris, intéressons-nous au packaging dudit produit. Le coffret est épais et robuste. Arborant les couleurs de la marque (le noir et le vert), les différentes faces de la boîte proposent de nombreuses informations au sujet de la souris et de ses caractéristiques. D'ailleurs, notons qu'en l'ouvrant, nous pouvons apercevoir un insert en mousse, à l'intérieur, protégeant et immobilisant ainsi la souris pour éviter de possibles chocs durant le transport. Un petit plus non négligeable.Le contenu de la boîte est le suivant :Comme vous avez pu le remarquer grâce aux images disponibles ci-dessus, Razer nous a envoyé la version blanche, dite White Edition, de la souris. Or, sachez qu'elle existe également en noire. Ainsi, chacun pourra s'y retrouver et opter pour la version de son choix.De notre côté, nous avons trouvé que le design de laest plutôt original et surtout très plaisant. Essentiellement blanche, la souris dispose de quelques touches de noir, par endroits. En effet, sur le dessus du produit, nous remarquons l'utilisation de la couleur noire pour les contours du logo Razer, la molette, les deux boutons sur le dessus et via les trois bandes présentes sur la partie arrière de la souris. Le mélange de ces deux couleurs fonctionne très bien et apporte surtoutet unecertaine au périphérique.Lareprend la forme des précédentes souris de la même gamme, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi tant la V2 a, par exemple, su faire ses preuves. Notons tout de suite que la V3 Pro s'adresse exclusivement aux droitiers. À l'heure actuelle, Razer ne propose pas de version pour les gauchers. Ce qui est dommage.Avec ses 13 cm de longueur, la forme de la souriss'avère plutôt. De ce fait, celle-ci conviendra, certainement, davantage aux joueurs et aux joueuses possédant de longues et grandes mains. En outre, et en raison de ses dimensions (citées au début de l'article), la souris semble favoriser uneplutôt. Ce qui peut demander un léger temps d'adaptation pour celles et ceux non habitués.Or, le produit n'en reste pas moins confortable. Grâce à son repose-pouce, situé sur la gauche, et deux parties disposant d'un revêtement anti-dérapant, lase prend bien en main et ne risque pas de vous échapper. Malgré son poids pouvant paraître assez conséquent pour certains (un peu plus que celui de la V3 normale), la souris profite d', notamment grâce à ses cinq patins 100 % PFTE, positionnés sur la partie inférieure, et le capteur optique 30 K Focus Pro.Annoncée comme ayant une batterie de plus de 90 heures (Hyperspeed) par Razer, l'autonomie de laest, en réalité, moindre lorsque l'éclairage RGB est allumé. Néanmoins, celle-ci reste tout de même satisfaisante et correcte, rassurez-vous. À ce sujet, sachez que la souris se mettra en veille après un certain temps d'inactivité (modifiable via Razer Synapse), ce qui est plutôt bienvenu et appréciable. Néanmoins, remarquons que le périphérique mettra quelques secondes à être de nouveau opérationnel, après une mise en veille automatique.Laest compatible avec la station d'accueil pour souris sans fil, disposant d'un émetteur-récepteur intégré 4 KHz, Razer Mouse Dock Pro. Pour autant, afin de profiter de cette technologie, les joueurs devront débourser 99,99 €. Le tarif de laétant déjà conséquent (179,99 €), l'ajout du Razer Mouse Dock Pro dans un panier peut grandement peser sur un budget.En ce qui concerne la connectivité de la, les joueurs ont plusieurs possibilités. La souris peut se brancher directement en filaire, à l'aide du câble Razer Speedflex USB C, qui est tressé et de couleur blanche. L'embout d'accueil du câble est placé à la pointe du périphérique, ce qui n'impacte donc pas la maniabilité de la souris lorsqu'elle est connectée en filaire. De plus, lapeut se brancher en Bluetooth, à l'aide du dongle Wireless. D'ailleurs, le dongle peut être rangé dans un compartiment, positionné sur la partie inférieure du produit, quand il n'est pas utilisé. Ce qui est plutôt pratique, surtout pour celles et ceux transportant leurs périphériques PC d'un endroit à un autre.Finalement, la souris est dotée de(2.4Ghz), qui offre une très grande rapidité et une très faible latence. Par ailleurs, grâce à cette technologie, plusieurs produits Razer compatibles peuvent être branchés, et ce via un seul et même dongle. À titre d'exemple, il est ainsi possible de connecter laet le clavier Razer BlackWidow V3 Pro avec ce système, et donc n'occuper qu'un port USB. Une très bon point qui permet de désencombrer les setup et surtout de libérer des emplacements USB sur un ordinateur. Bien vu !Sur la partie inférieure de la souris, trois boutons dédiés à la connectivité sont disponibles : l'un permet d'être en Bluetooth, l'autre de passer en Razer HyperSpeed Wireless, tandis que le troisième permet d'éteindre la souris.La sourispossède pas moins de 11 boutons personnalisables. Sur la tranche gauche de la souris, nous en retrouvons trois :, nommés par défaut « Bouton 4 » et « Bouton 5 » sur Razer Synapse, sont trèset peuvent donc être activés très rapidement en jeu. Ce qui n'est, malheureusement, pas le cas du, en bout de course du pouce,et difficile à atteindre en pleine partie. En outre, ce bouton n'est pas amovible.Selon nous, la force de latient à. En effet, celle-ci peut passer d'un mode de défilement tactile (cranté) à un mode de défilement libre. D'ailleurs, il est possible de modifier cela via le logiciel Razer Synapse, mais aussi en actionnant un simple clic, soit grâce au bouton positionné juste en dessous de ladite molette. Cela permet donc d'alterner entre les deux modes facilement et en quelques secondes. Ce qui peut être relativement intéressant sur certains jeux, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, en activant une option sur Razer Synapse, la molette changera, de façon autonome, le mode de défilement en fonction de votre vitesse.Comme dit précédemment,et peut, ainsi, être poussée vers la gauche ou la droite pour effectuer des mouvements horizontaux plus rapidement. Près de ladite molette, un deuxième bouton (soit le plus bas) nous donne la possibilité d'augmenter/baisser la sensibilité (selon vos paramètres), par paliers à définir soi-même sur Razer Synapse. D'ailleurs, en ce qui concerne les, laa la capacité de monter jusqu'àÉvidemment, la souris nous laisse l'opportunité d'enregistrer différents profils, qui peuvent être associés à certains jeux présents dans notre bibliothèque vidéoludique. Sur la partie inférieure, un bouton affilié au profil est d'ailleurs présent.Comme pour beaucoup d'autres souris Razer, l'éclairage de lapeut être paramétré via l'application Razer Synapse. Une fois que le périphérique est connecté à votre PC, vous devriez normalement l'apercevoir dans la liste indiquant les appareils connectés, depuis ledit logiciel. D'ailleurs, c'est ainsi que vous pourrez, également, voir le niveau de batterie de la souris. Notons, à ce sujet, que via Razer Synapse, vous pouvez régler plusieurs options concernant l'autonomie de la souris, notamment l'économie d'énergie sans fil et le mode basse consommation. Deux options fortement appréciables.C'est dans l'onglet Chroma Studio que nous pouvons modifier l'éclairage RGB de la souris. De nombreux effets (Respiration, Ondulation, Feu, Statique, Circulaire, Vague, Compteur audio, Influence de l'environnement, Réactif, etc.) peuvent être sélectionnés. En outre, sachez qu'il est possible de modifier la couleur, et ce pour différentes parties de la souris : le logo Razer, la molette, l'éclairage inférieur. Au total, ce sont. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront personnaliser entièrement, et ce en quelques clics, leurselon leurs goûts et envies. Un point qui saura très certainement plaire.