Caractéristiques

Type : Microphone Dynamique

Microphone Dynamique Directivité : cardioïde, stéréo, bidirectionnel ou omnidirectionnel

cardioïde, stéréo, bidirectionnel ou omnidirectionnel Branchement : USB

USB Réponse en Fréquence : 50Hz ~ 18KHz

50Hz ~ 18KHz Sensibilité: -52 dB ± 3 dB AT 1 KHz (1V/Pa)

-52 dB ± 3 dB AT 1 KHz (1V/Pa) Alimentation Fantôme: Non Nécessaire

Non Nécessaire Dimensions ( ⌀ x L): 112 mm x 239 mm

⌀ 112 mm x 239 mm Câble : 2,9 m

2,9 m Compatibilité : PCSoftphone, PS4, MacOSX

PCSoftphone, PS4, MacOSX Poids: 530 g

Unboxing

Microphone B20

Pied et socle amovibles

Câble USB

Guide de sécurité

Guide de démarrage rapide

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Fonctionnalités

Modes de capsule

Logiciel

Le retour audio et micro

Audio

Microphone

Voici le contenu de la boîte avec laquelle arrive leHabitué des périphériques de qualité supérieure, tant pour l'aspect que les performances,, sous sa marque gaming, nous propose un microphone solide et épuré. Tout de noir vêtu, ledispose d'un boîtier en aluminium surmonté de zones, où se situent les boutons, en plastique noir mat. On note, au passage, que le grillage fin, servant de protection aux capsules et se situant sur la partie supérieure du micro, est assez léger pour un rendu fragile, mais non moins efficace., quant à lui, est légèrement plus imposant et lourd pour permettre au micro une certaine stabilité sur votre bureau. La tige qui relie le périphérique au support est indissociable du micro, pourtant, elle se manie avec aisance et permet unde ce dernier. Pour finir, nous pouvons mentionner que le socle dispose d'une ouverture permettant le passage du câble sans rendre l'ensemble bancal. De plus, les quatre tampons présents sous le socle évitent que le produit ne glisse sur votre bureau.Il n'est pas rare de voir des microphones faire leur apparition sans aucune possibilité de modifications à main levée. C'est ici un point fort pour lequi dispose de quatre boutons. À l'avant du microphone (là où vous parlez) nous retrouvons la molette pour le réglage du volume, ainsi que le bouton permettant de se mute. Une LED verticale s'illumine en rouge lorsque le micro est coupé et reste en blanc lorsqu'il est actif. Concernant le réglage du volume, il est important de noter qu'il s'agit de l'ensemble du son de votre ordinateur qui est baissé et non simplement le retour proposé par la prise jack du B20.Pour ce qui est de l'arrière du produit, on retrouve la molette permettant de modifier le gain du micro ainsi que celle pour le choix du type de directivité, dont nous parlerons dans le paragraphe qui suit. Un aspect négatif, que nous avons relevé, est l'absence de butée sur les molettes du gain et volume. Ainsi, il est presque impossible de savoir à l'instant T le niveau attribué à ces derniers. Pour cela, il faudra se référer au logiciel ou au retour audio que vous avez.De plus en plus de microphones proposent un système multiple de directivités. Si l'utilité reste l'avis de chacun, il n'en reste pas moins intéressant de pouvoir modifier selon votre volonté. Ainsi, le microphonepropose aux utilisateurs de choisir entre cardioïde, stéréo, bidirectionnel ou omnidirectionnel. Comme une image est toujours plus explicite que de beaux discours, voici le fonctionnement de chaque type, en condensé. (Image tirée du site eposaudio).Le microphoneest idéalement annoncé comme étant. C'est un fait avéré puisque l'ensemble des fonctionnalités disponibles à la volée permettent d'affiner les réglages pour les plus néophytes d'entre nous. Cependant, pour les adeptes, ou ceux qui veulent pousser l'expérience toujours plus loin, EPOS propose d'utiliser son logiciel dénomméAvant tout, il est important de mentionner que le logiciel ne veut pas modifier l'ensemble des fonctionnalités du temps que le microphonen'est pas celui par défaut. Impossible donc de le configurer à la levée sans l'utiliser en standard pour le retour audio (il est même impossible de regarder les modifications possibles).Par la suite,propose un panel, aussi varié qu'intéressant, de configurations. Bien que la plupart soient expliquées en laissant votre souris, il vous faudra un certain temps avant d'en comprendre l'utilité ou la fonction. Cette partie sera donc réservée aux plus férues toujours à la recherche de perfections. C'est un clin d'œil à l'ensemble des compétences et expériences deen termes d'audio., filiale gaming de, est dans sa zone de confort ici. Qu'il s'agisse du rendu 2.0 ou même 7.1, avec la possibilité de modifier la réverbération pour améliorer toujours plus le rendu,notifie une nouvelle fois sa domination et son expertise dans le monde de l'audio. Rien à redire sur la partie audio, qu'il sera possible d'utiliser avec un casque équipé d'une priseBien évidemment, nous gardons le meilleur pour la fin puisque la partie microphone est, tout de même, celle pour laquelle vous décidez d'acheter le. Quoi de mieux qu'une vidéo pour vous permettre de juger par vous-même ? Avant cela, on se permet de rappeler que ce type de microphone a une détection assez accrue. Il sera recommandé d'être dans une salle assez silencieuse et de ne pas être plusieurs. En effet, le réglage précis pour ne faire reconnaitre que votre voix et pas celle de votre partenaire de jeu/salle, risque d'être assez fastidieux, voire impossible.