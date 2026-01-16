ASUS ROG Falcata : Test du clavier gaming split à switches magnétiques

Clavier split format 75 %, switches magnétiques à effet Hall, connectivité tri-mode 8K Hz... ASUS a lancé sans remous, le ROG Falcata, un clavier au concept audacieux qui promet de révolutionner l'expérience gaming grâce à son design modulaire unique. Nous l'avons testé pendant plusieurs jours pour découvrir s'il tient ses promesses. Voici notre verdict complet.

Caractéristiques

Dimensions : Format 75 % divisé (deux modules séparables)

Format 75 % divisé (deux modules séparables) Format : Compact 75 % split

Compact 75 % split Switches : ROG HFX V2 magnétiques remplaçables à chaud, pré-lubrifiés

ROG HFX V2 magnétiques remplaçables à chaud, pré-lubrifiés Fonctions : Rapid Trigger, Speed Tap, Mode Zone, capteur ROG Hall Effect

Rapid Trigger, Speed Tap, Mode Zone, capteur ROG Hall Effect Connectivité : Tri-mode (ROG SpeedNova 8K sans fil, Bluetooth, USB-C filaire)

Tri-mode (ROG SpeedNova 8K sans fil, Bluetooth, USB-C filaire) Taux d'interrogation : Jusqu'à 8000 Hz (filaire et sans-fil SpeedNova)

Jusqu'à 8000 Hz (filaire et sans-fil SpeedNova) Autonomie annoncée : Jusqu'à 200 heures (mode normal, RGB désactivé)

Jusqu'à 200 heures (mode normal, RGB désactivé) Logiciel : ASUS Gear Link (interface web)

ASUS Gear Link (interface web) Prix conseillé : 389,99 €





Unboxing

Le clavier ROG Falcata (modules gauche et droit)

Câble de liaison entre les deux modules

Câble USB-C vers USB-A

Dongle USB ROG SpeedNova

Repose-poignets amovibles en silicone (x2)

Pieds ajustables de différentes hauteurs (x4 & x4)

Outil d'extraction de touches

La documentation utilisateur

Design et châssis

Un concept modulaire aussi atypique qu'efficace



Ergonomie, finitions et qualité perçue























Performances de frappe







Rapid Trigger et Speed Tap

Connectivité et performances

Contrôles à la volée et logiciel

Des contrôles en dents de scies







Enfin un logiciel non intrusif

























Au vu de la quantité de pièces fournies avec le clavier et de la qualité native de l'ensemble, associées à un prix qui le positionne clairement comme un modèle premium,. Toutes les pièces sont séparées, protégées et parfaitement organisées, ce qui renforce immédiatementLe ROG Falcata se distingue immédiatement par son concept audacieux : un. ASUS remet ici en avant une idée longtemps mise de côté, celle du, très populaire il y a plusieurs années auprès des joueurs PC. Le constructeur modernise cette approche avec un système modulaire bien pensé, où la partie gauche est totalement autonome, tandis que le module droit doit impérativement être relié au principal pour fonctionner.Cette conception permet d'utiliser le clavier de manière partielle, en conservant uniquement le module gauche afin de. Un avantage immédiat pour les joueurs compétitifs, notamment en FPS, où la liberté de mouvement de la souris est primordiale. À l'inverse, la reconnexion des deux parties s'effectue simplement et permet de retrouver un clavier complet (75 %) pour tous les usages du quotidien. Quand bien même, une fois entier, l'ensemble reste, avec, en primes, toutes les touches de fonction (F1 - F12).On regrette toutefois que cette modularité ne soit pas exploitée jusqu'au bout. L'absence d'un, voire de touches macros, se fait sentir, qu'il soit intégré à la partie droite ou proposé sous la forme d'un module autonome, éventuellement en Bluetooth. Une telle option aurait renforcé ladu ROG Falcata, au-delà de son positionnement avant tout orienté gaming.Comme évoqué précédemment, le ROG Falcata se positionne également comme un. Grâce à ses multiples pieds ajustables, il est possible d'incliner les modules dans différentes directions afin d'adapter la position du clavier à sa posture ou à son style de jeu. Cette liberté de configuration est appréciable, car elle permet de se rapprocher de l'ergonomie de certains claviers dédiés, parfois très marqués dans leurs formes, pensés pour limiter les risques deliés à une utilisation prolongée du clavier ou de la souris.Cette flexibilité montre néanmoins quelques limites. Selon l'angle choisi, il devient par exemple impossible d'utiliser simultanément le, tandis que le nombre de pieds/emplacements disponibles peut sembler un peu juste pour garantir une stabilité irréprochable dans les configurations les plus extrêmes.Côté fabrication, ASUS livre un clavier solide et bien assemblé. Les matériaux inspirent confiance, les finitions sont soignées et les modules conservent une bonne stabilité dans la majorité des usages. Le design, fidèle à l'identité ROG, reste relativement sobre tout en affirmant clairement son orientation gamer.Lesviennent compléter l'ensemble avec une sensation agréable à la frappe. Leur texture limite efficacement les traces de doigts, les légendes restent parfaitement lisibles et le confort d'utilisation est au rendez-vous, aussi bien en jeu que lors de longues sessions de saisie.C'est sur ce terrain que lecherche vraiment à se démarquer. Les, remplaçables à chaud, utilisent un capteur à effet Hall de nouvelle génération capable de détecter chaque action, avec une précision remarquable,Pré-lubrifiés et conçus pour tenir jusqu'à 100 millions de frappes, ces switches offrent un point d'activation réglable de 0,1 à 3,5 mm, permettant d'adapter le clavier à tout type d'usage, que ce soit pour le jeu compétitif ou pour des tâches plus classiques. À l'usage, la frappe est particulièrement fluide, rapide et réactive, offrant une expérience cohérente et agréable au quotidien.Concrètement, la sensation de frappe est à la fois. La force d'activation peut sembler légèrement élevée lors des premières minutes, mais elle apporte un confort certain sur la durée et facilite la navigation entre les touches, aussi bien en jeu qu'en bureautique.Enfin, son acoustique « thocky » (comprenez littéralement le bruit que font les touches à l'activation), portée par quatre couches d'isolation, offre un son mat et qualitatif, loin du bruit « plastique » des claviers gaming classiques.L'aspect scindé du clavier demande toutefois un, en particulier lors des premières heures d'utilisation hors gaming. Il arrive fréquemment, au début, de glisser sur des touches adjacentes, mais les réflexes reviennent rapidement. La mémoire musculaire reprend vite le relais et les sensations deviennent naturelles après quelques sessions. La séparation des deux modules apporte enfin un réel bénéfice en matière de confort. Les mains ne sont plus contraintes d'être rapprochées, ce qui contribue àau niveau des poignets et des mains sur de longues périodes.En revanche, si l'ajustement de l'inclinaison pour obtenir une position plus basse sur les côtés reste relativement simple, il ne s'agit pas d'un réglage que l'on prendra plaisir à modifier constamment entre travail et jeu, sauf à adopter une posture pleinement ergonomique dans tous les usages.Un bouton dédié situé à l'arrière du clavier permet d'activer la fonction. Contrairement aux switches mécaniques traditionnels, qui nécessitent un retour complet au point de réinitialisation, cette technologie autorise une réinitialisation quasi instantanée dès que la touche remonte, même très légèrement. Un avantage évident dans les FPS compétitifs, où chaque milliseconde compte. En jeu, le gain en réactivité se fait sentir, notamment lors des déplacements rapides et du contre-strafing. Toutefois, c'est parfois trop d'un coup, pour les non-initiés demandant un certain temps d'adaptation pour éviter les frappes involontaires, surtout avec un point d'activation très court.Enfin, sans se perdre en explications trop techniques, Le modecomplète cet arsenal en donnant automatiquement la priorité à la dernière touche pressée entre deux directions opposées, comme A et D. Facilement activable via un raccourci clavier, il s'adresse avant tout aux joueurs compétitifs, où son impact se révèle plus rapidement perceptible, face aux joueurs occasionnels, comme nous.Parmi ses atouts majeurs, le Falcata proposeavec le ROG SpeedNova sans fil 8K, le Bluetooth capable de gérer jusqu'à cinq appareils simultanément, et l'USB-C filaire. La technologie SpeedNova permet un taux d'interrogation pouvant atteindre 8 000 Hz, réduisant la latence de 1 ms à 0,125 ms., elle prend tout son sens pour les compétiteurs ou ceux qui cherchent à minimiser leur temps de réponse.Dans un souci d'optimisation des performances et de réduction de la consommation, ledésactive l'éclairage RGB et ajuste automatiquement le fonctionnement des touches. Les touches critiques passent à 8 000 Hz tandis que les moins utilisées descendent à 250 Hz,Lors de notre test, le Falcata s'est facilement associé à tous les périphériques tandis que la connexion reste stable et fluide, que ce soit en SpeedNova, Bluetooth ou filaire. La gestion du Bluetooth multi-appareils est simple et rapide, et le passage d'un mode à l'autre ne demande aucun effort. Le Mode Zone se montre particulièrement pertinent, à condition d'y être sensible, offrant un équilibre efficace entre performances et autonomie tout en restant intuitif à utiliser.La molette multifonction duet le bouton latéral offrent un contrôle rapide sur de nombreux paramètres : sensibilité du Rapid Trigger, point d'actionnement, volume, lecture multimédia ou éclairage. La barre LED latérale vient compléter l'expérience en affichant desqui reflètent ces ajustements en temps réel.Bien que la molette soit de petite taille et que son positionnement légèrement en retrait par rapport aux touches du clavier la rend moins visible/intuitive, elle n'en reste pas moins pratique. Elle s'active assez facilement, même si l'on doit parfois chercher un peu avant de la manipuler. Son toucher manque légèrement de raffinement comparé au reste du clavier, toutefoisLe bouton situé juste au-dessus, permettant de choisir le mode actif, est ingénieux. Cependant, il ne permet pas de revenir en arrière. Concrètement, si l'on souhaite changer une musique sur YouTube ou Spotify, puis ajuster le volume,ASUS fait le choix d'une interface web, nommée. L'interface permet de configurer chaque touche, créer des profils, ajuster l'éclairage, personnaliser les courbes d'actionnement et gérer le Mode Zone. La stabilité est au rendez-vous et l'ensemble rend la personnalisation simple et intuitive. Il est possible de passer rapidement d'un profil compétitif à un usage bureautique sans devoir tout reparamétrer.Notez que ce passage au web est des plus appréciable. Comme Corsair avant eux,. Cela libère de l'espace disque et évite l'encombrement lié aux programmes qui se lancent au démarrage. Le seul bémol reste la nécessité d'être connecté à internet et le lien d'accès, qui n'est pas toujours pratique. Pour les utilisateurs attachés à Armoury Crate, l'application redirige vers le web et ne sert pas d'interface directe, ce qui demeure regrettable.En somme,, même si certains détails, comme la molette et la gestion des raccourcis audio, mériteraient encore quelques ajustements pour atteindre un niveau premium complet.