AOC AGON PRO AG276UZD : test de l'écran 4K 240 Hz QD-OLED

AOC enrichit sa gamme AGON PRO avec l'AG276UZD, un moniteur 4K QD-OLED qui mise sur la résolution maximale sans sacrifier la fluidité. Nous l'avons testé pendant plusieurs semaines sur une configuration dédiée pour voir si le pari tenait sur la durée.

Caractéristiques principales

Taille : 26,5 pouces (classe 27 pouces)

26,5 pouces (classe 27 pouces) Résolution : 3840 × 2160 (4K UHD)

3840 × 2160 (4K UHD) Dalle : QD-OLED Gen 4 (Samsung Display)

QD-OLED Gen 4 (Samsung Display) Taux de rafraîchissement max : 240 Hz

240 Hz Temps de réponse : 0,03 ms

0,03 ms Luminosité HDR : 1 000 cd/m²

1 000 cd/m² Contraste : 1 500 000:1

1 500 000:1 Connectique : 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1 (UHBR20), USB-C 65W (DP Alt Mode), hub USB, sortie casque

2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1 (UHBR20), USB-C 65W (DP Alt Mode), hub USB, sortie casque Ergonomie : hauteur (+130 mm), inclinaison, rotation, pivot 90°

hauteur (+130 mm), inclinaison, rotation, pivot 90° Prix conseillé : 800 €







Unboxing

Voici ce qu'il vous attend lors du déballage de l'AG276UZD :

Moniteur AG276UZD

Pied avec colonne et base

Câble DisplayPort 2.1

Câble HDMI 2.1

Câble USB-C

Câble USB-A vers USB-B (hub)

Adaptateur secteur externe

Documentation et guide de garantie

Design et ergonomie

Sans surprise, l'AG276UZD s'inscrit dans la lignée esthétique des autres modèles de la gamme AGON PRO. Plutôt élégant, l'écran ne tombe pas dans le piège du tape-à-l'œil souvent associé au matériel de jeu. Il arbore un châssis noir aux bordures très fines qui conserve une allure sobre et moderne. On note la présence d'une petite zone RGB Light FX à l'arrière pour diffuser des effets lumineux colorés, même si elle reste discrète et ne transforme pas le bureau en discothèque. De notre côté, nous l'avons désactivée presque dès l'installation.



Une nouvelle fois, le pied métallique inspire confiance et le montage se fait sans outil en quelques minutes à peine. L'écran bénéficie d'un excellent emballage pour être installé seul. Il faut toutefois rappeler que la finesse de la dalle la rend plutôt fragile, ce qui impose une certaine prudence lors des manipulations.

En matière de stabilité et d'ajustements, les mécanismes de réglage en hauteur offrent jusqu'à 130 mm de débattement et se montrent très fonctionnels. L'inclination, la rotation latérale et le pivot à 90° sont également au rendez-vous. Il faut toutefois veiller à incliner légèrement l'écran vers l'arrière et à monter le pied au maximum avant de basculer en mode portrait pour éviter que le bas de la dalle ne heurte le bureau. De notre côté, nous avons finalement choisi de fixer l'écran sur un bras articulé grâce à sa compatibilité VESA 100×100. L'opération s'avère intuitive, mais face à un produit de ce tarif, il reste indispensable de manipuler l'ensemble en douceur sans jamais forcer sur les fixations.



























Si l'AG276QZD2, que nous avions récemment testé, se positionnait sur le segment intermédiaire, ce nouveau modèle se place clairement un cran au-dessus. Cette montée en gamme se justifie par son tarif et s'accompagne d'une connectique bien plus performante. Exit les ports HDMI 2.0 et leurs limites de bande passante, la marque intègre ici deux ports HDMI 2.1 et surtout un DisplayPort 2.1 UHBR20 capable d'atteindre 80 Gbps de débit. Cette dernière interface s'avère tout simplement indispensable pour faire transiter un flux d'images en 4K à 240 Hz. L'ensemble est complété par un port USB-C délivrant 65W de puissance, un hub USB, une sortie casque et un commutateur KVM intégré.

Bien que le port USB-C nous ait initialement paru accessoire, il a vite trouvé son utilité au quotidien. Il recharge sans problème un smartphone ou une tablette, et peut également alimenter un ordinateur portable léger, même si la charge reste plus lente qu'avec le bloc d'alimentation d'origine. Pour un ordinateur portable de jeu ou adapté à de la modélisation 3D en revanche, les 65W sont insuffisants puisque ces machines réclament généralement entre 100 et 180W, ce qui signifie que brancher l'écran en guise de chargeur ne ferait qu'en ralentir le déchargement.



Pour ce qui est du KVM, il s'agit d'un commutateur de périphériques qui permet de brancher un clavier et une souris directement sur le hub de l'écran pour les partager entre deux ordinateurs distincts. Pour en profiter, il faut simplement relier l'écran au PC principal via le câble USB-A/B fourni, ce même câble qui permet d'ailleurs d'exploiter pleinement le logiciel de configuration G-MENU. Si certains moniteurs concurrents proposent une touche physique dédiée à cette bascule, il faut ici obligatoirement passer par les menus de l'écran ou par le programme de la marque.

Une option idéale pour jongler quotidiennement entre un ordinateur fixe et un portable de travail, mais superflue pour les utilisateurs d'une machine unique, qui n'y gagneront qu'un câble supplémentaire sur leur bureau.

Une dalle 4K QD-OLED Gen 4 « qu'est-ce que ça change concrètement ? »

L'AG276UZD embarque une dalle QD-OLED de quatrième génération, une évolution technologique qui permet de sublimer à la fois la luminosité et la vivacité des couleurs. Bien qu'il ne cible pas le même profil d'utilisateurs, ce modèle invite inévitablement à la comparaison avec l'AG276QZD2 que nous avions testé récemment. Là où son grand frère privilégiait une définition QHD taillée avant tout pour la compétition, l'AG276UZD franchit un cap en misant sur de la 4K UHD tout en conservant ce précieux taux de rafraîchissement de 240 Hz. En pratique, cette montée en gamme se traduit par une densité de pixels bien plus élevée sur une diagonale identique, offrant une image immédiatement plus fine et détaillée au quotidien.

Au-delà de la fiche technique, le premier contact est particulièrement marquant. Si l'écran OLED de la Nintendo Switch nous avait déjà offert un bel aperçu de cette technologie, le passage à une dalle QD-OLED de 27 pouces change clairement de dimension. Les noirs sont plus marquants et profond tandis que les couleurs gagnent en intensité sans paraître artificielles.

La luminosité maximale annoncée à 1 000 cd/m² en mode HDR, qui élargit la plage dynamique des contrastes, se fait ressentir dès le premier allumage, au point que nous avons rapidement réduit les paramètres pour préserver notre confort visuel. Concernant le HDR, nous ne l'avons pas conservé en permanence car le mode SDR standard offre déjà une excellente qualité d'image, et exploiter pleinement le HDR nécessite un étalonnage logiciel plus poussé que peu d'utilisateurs prendront le temps de réaliser.

Pour mettre tout cela à l'épreuve, nous avons lancé Subnautica. Le jeu constitue un excellent terrain d'expression pour une dalle QD-OLED. Dès les premières secondes, difficile de ne pas marquer un temps d'arrêt pour profiter du spectacle. Les profondeurs océaniques, la bioluminescence des créatures et les contrastes permanents entre zones éclairées et abysses mettent immédiatement en valeur les qualités de l'écran. Associée à un bon casque audio, chaque plongée gagne encore en immersion.



Sur League of Legends, la fluidité et la richesse des couleurs apportent un confort indéniable, même si le gain visuel est naturellement moins spectaculaire que sur des productions plus ambitieuses graphiquement. Un ajustement rapide de la taille de l'interface et de quelques paramètres d'affichage suffit à rendre l'ensemble parfaitement lisible.

Enfin, la gestion des reflets demeure l'un des rares points de vigilance des dalles OLED, qui se montrent naturellement plus sensibles aux effets de miroir. Notre bureau étant positionné de manière à éviter toute source lumineuse directe, nous n'avons rencontré aucun problème, même en pleine journée. Ce point restera donc principalement à surveiller si votre installation fait directement face à une fenêtre ou à un éclairage direct.

Fluidité, réglages et les petites surprises du passage au 4K

Pour contextualiser nos résultats, notre configuration de test s'appuie sur un processeur Intel Core i9-12900K, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 et 64 Go de mémoire vive.

Au premier branchement, attention au piège classique puisque Windows bride par défaut l'affichage à 60 Hz dès que l'on passe en 4K. L'image est là, mais la fluidité n'a plus rien à voir avec les promesses du moniteur. Un rapide détour par les paramètres d'affichage avancés est indispensable pour activer manuellement les 240 Hz et exploiter enfin l'appareil à sa juste valeur.

Une fois cette formalité réglée, la réalité du terrain rattrape la carte graphique, car la 4K exige une puissance de calcul colossale. Si notre RTX 3080 gère sans ciller les titres compétitifs légers (LOL/CS2), les productions plus lourdes comme Cyberpunk 2077 ou Subnautica 2 imposent de sérieux sacrifices sur les curseurs graphiques. De fait, pour profiter pleinement de la 4K à 240 Hz sur les jeux les plus exigeants, il faudra se tourner vers une carte graphique de génération supérieure, à partir d'une RTX 4080 et jusqu'aux plus récentes RTX 50.



Les technologies de mise à l'échelle, comme le DLSS, permettent certes d'offrir un second souffle aux configurations plus anciennes en améliorant sensiblement les performances, mais elles impliquent généralement un léger compromis sur la qualité d'image selon le mode choisi. Sur ce segment haut de gamme, rien ne remplace toutefois la puissance brute.

En pratique, les 240 Hz s'adressent avant tout aux joueurs compétitifs en quête de la moindre milliseconde. Pour les amateurs de RPG, de jeux narratifs ou de mondes ouverts, la différence avec un écran 165 Hz reste très difficile à percevoir, au point que le surcoût sera souvent mieux investi ailleurs dans la configuration.

De notre côté, nous avons finalement choisi de limiter le moniteur à 165 Hz afin de l'aligner avec notre second écran et d'assurer une expérience homogène sur l'ensemble de notre espace de travail. La dalle s'accommode parfaitement de ce réglage, démontrant au passage qu'un écran de cette trempe n'a pas besoin d'être exploité à son plein potentiel en permanence pour offrir une excellente expérience au quotidien.



Sur League of Legends, nous avons toutefois rencontré un comportement plus inattendu. Sans aucune limitation, notre configuration générait de très nombreuses images par seconde, bien au-delà des capacités de la dalle. Malgré l'activation du G-SYNC, quelques micro-saccades et phénomènes de tearing, ces déchirements horizontaux de l'image, sont alors apparus.

Après quelques recherches, nous avons rapidement identifié l'origine du problème. Le G-SYNC ne fonctionne que tant que le nombre d'images par seconde reste inférieur ou égal au taux de rafraîchissement de l'écran. Au-delà, la synchronisation adaptative cesse d'agir et peut laisser apparaître du tearing. Activer la synchronisation verticale (V-Sync) permet bien de corriger le phénomène, mais au prix d'une légère augmentation de la latence.



La solution la plus pertinente consiste à appliquer la règle des trois images de marge. En limitant manuellement le jeu à 237 images par seconde, tout en conservant le G-SYNC activé, la carte graphique reste en permanence dans la plage de fonctionnement optimale du moniteur. On profite ainsi d'une image parfaitement fluide, sans déchirement et sans la latence supplémentaire induite par le V-Sync. C'est d'ailleurs le réglage que nous recommandons dès lors que votre configuration est capable de dépasser le taux de rafraîchissement maximal de l'écran sur les jeux compétitifs.





G-MENU, de la configuration au quotidien

L'AG276UZD propose deux méthodes de configuration complémentaires. La molette située à l'arrière de l'écran permet d'accéder rapidement à l'ensemble des réglages via l'OSD, l'interface de contrôle intégrée au moniteur. Luminosité, profils d'image, colorimétrie ou encore paramètres dédiés au jeu sont accessibles en quelques manipulations, avec une navigation intuitive que nous avons rapidement prise en main.

Ceux qui préfèrent passer par Windows pourront utiliser le logiciel G-MENU, qui reprend l'essentiel de ces réglages tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités gaming, comme un viseur superposé, le Shadow Control pour mieux distinguer les zones sombres ou différents profils de jeu.





























L'écran intègre également des haut-parleurs. Ils dépannent pour un usage occasionnel, mais ne remplaceront évidemment ni un casque ni une paire d'enceintes dédiés.

Comme la plupart des dalles OLED, l'AG276UZD embarque un système de protection baptisé OLED Care, chargé d'effectuer régulièrement un rafraîchissement des pixels afin de limiter les risques de marquage. Une précaution bienvenue, d'autant qu'AOC couvre le burn-in pendant trois ans, un argument rassurant à ce niveau de prix.

En pratique, ces cycles se montrent toutefois plus fréquents que nous l'aurions imaginé. Après seulement quelques heures d'utilisation, le moniteur nous invitait déjà à lancer un nouveau rafraîchissement. Nous avons pris l'habitude de l'éteindre lorsque nous quittions notre bureau afin de limiter ces sollicitations, mais les notifications restent régulières. Il est possible d'en réduire une partie dans les paramètres, sans pour autant les désactiver complètement. Les utilisateurs les plus intensifs devront donc composer avec ces interruptions, qui participent malgré tout à préserver la longévité de la dalle.

Le texte flou : un rendu ClearType perfectible

L'un des premiers points qui nous a interpellés concerne l'affichage du texte. Sur fond sombre, certaines polices blanches présentaient un léger effet de flou, comme si leurs contours manquaient de netteté. Après quelques recherches, nous avons rapidement identifié l'origine du phénomène.

Contrairement aux dalles LCD traditionnelles, les QD-OLED utilisent une disposition particulière de leurs sous-pixels, différente de celle sur laquelle repose la technologie ClearType de Windows, chargée du lissage des polices. Le système d'exploitation applique donc un traitement qui n'est pas parfaitement adapté à cette architecture, ce qui peut légèrement dégrader le rendu des caractères. Ce comportement est aujourd'hui bien connu et ne concerne pas uniquement l'AG276UZD, mais l'ensemble des écrans QD-OLED sous Windows.



Heureusement, plusieurs solutions permettent d'atténuer, voire de faire disparaître ce phénomène. Relancer l'assistant « Ajuster le texte ClearType » améliore déjà sensiblement la lisibilité, tandis qu'une légère réduction de la luminosité contribue également à rendre le texte plus net. De notre côté, c'est finalement le passage de la mise à l'échelle de Windows à 150 %, valeur d'ailleurs recommandée automatiquement sur cet écran, qui a quasiment fait disparaître le problème.

En dehors de ce point, la dalle se montre remarquable dans un domaine auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on achète un moniteur gaming : la retouche photo. Nous traitons régulièrement des clichés de produits, et l'AG276UZD a clairement fait évoluer notre façon de travailler. La définition 4K, associée à la précision du QD-OLED, met davantage en valeur les détails, tandis que la colorimétrie facilite les ajustements les plus fins.

Cette fidélité a toutefois un revers puisque les imperfections deviennent immédiatement visibles. Un léger flou de mise au point ou un défaut passé inaperçu sur un écran plus classique saute ici rapidement aux yeux. Si le constat peut surprendre lors des premières utilisations, il illustre surtout la précision de la dalle, qui constitue également un excellent allié pour les créateurs de contenu et les photographes, même amateurs.

Pour qui cet écran est-il dédié ?

L'AG276UZD s'adresse en priorité aux utilisateurs équipés d'une configuration PC haut de gamme capable de faire tourner des jeux en définition 4K avec un taux de rafraîchissement élevé. Les amateurs de simulations ou de titres graphiquement riches trouveront ici un affichage d'une grande précision.

Ce moniteur convient également à ceux qui partagent leur temps entre l'ordinateur et les consoles de dernière génération. Grâce à la présence de ports HDMI 2.1, il gère sans difficulté un signal en 4K à 120 Hz. Si la fréquence maximale de 240 Hz reste réservée au PC, pouvoir brancher toutes ses machines sur un seul écran sans subir de compression s'avère très pratique pour centraliser son installation.

Enfin, sa fidélité colorimétrique permet de basculer facilement entre la création de contenu et le divertissement.