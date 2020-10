Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 20 Hz – 20,000 Hz Impédance : 32 Ohms @ 1 kHz Sensibilité : 100 dB

Microphone : Type : Unidirectionnel

Oreillettes : contour d'oreille

contour d'oreille Type : Sans-fil

Sans-fil Poids : 318 g

318 g Garantie : 2 ans

2 ans Mode économie d'énergie : arrêt automatique après 10 min

arrêt automatique après 10 min Batterie : 15h pour 3,5h de charge

15h pour 3,5h de charge Coloris : Vert/Blanc (Xbox/PC) - Bleu/Blanc (PS/PC )

Vert/Blanc (Xbox/PC) - Bleu/Blanc (PS/PC ) Prix : 119,00 €

Unboxing

1 x casque A20 (édition XBOX ou PS4)

1 x dongle de connexion (édition XBOX ou PS4)

1 x câble A20 avec commandes volume 1,8 m

1 x carte d'utilisation

1 x manuel de garantie et de sécurité

Châssis et fonctionnalités

Oreillettes et arceau

Boutons



Rendu sonore

Rendu microphone

Logiciel

Sans-fil et batterie

Avis Personnel

La boîte comporte :Astro Gaming ne semble pas vouloir changer la donne et propose une nouvelle fois un casque à l'aspect tout aussi. Le choix de coloris se fait selon la version voulue (PS ou Xbox) et reste. Le réglage de la hauteur du casque se fait au niveau duavec un système de glissière permettant une configuration simple et précise. Ces dernières restent cependantlorsque le casque est sur votre tête. Prenez donc le temps de l'adapter avant utilisation. Nous notons également que l'amplitude de réglage ne permettra pas un trop grand déploiement de l'arceau ce qui peut devenirLa pression de serrage est faible, mais suffisante pour que le casque tienne correctement sur votre tête. Associé à un ensemble de composants très léger,à porter, et ce, quelle que soit la durée d'utilisation. Le serre-tête est assez souple pour soutenir une bonne flexion et permettre de prendrele contour de votre visage.Le constructeur ne semble pas vouloir en découdre avec les coussinets en tissus duveteux et, à l'égal du, nous les retrouvons sur les oreillettes du. Il s'installe naturellement sur votre tête avec un confort bien présent. Pour les plus pointilleux, le revêtement en tissu donne plus rapidement un sentiment de chaleur a contrario dumais n'en resteLa mousse est assez épaisse pour permettre d'encaisser la pression de l'arceau, mais aussi d'pour celles et ceux qui en portent. Pour finir, les oreillettes englobent facilement vos oreilles.Les coussinets des oreillettes ne sontet le sens d'application du casque se situe à l'intérieur des montants, proche des glissières. En ce qui concerne l'arceau, c'est un revêtement en caoutchouc souple qui vous attend. La courbure de ce dernier est assez faible, maisdû à son élasticité.Situés sur l'arrière de l'oreillette droite, ce n'est pas un positionnement habituel. Bien que l'emplacement n'ait, il est possible d'avoir besoin d'un temps d'adaptation. La notice d'utilisation, quant à elle, ne vous sera pas d'un grand secours pour comprendre au mieux comment fonctionnent ces derniers.Lepropose ainsi quatre boutons et une molette. Ils permettent des actions classiques comme l'ou lemais aussi des options plus spécialisées comme leou laentre jeu et voix. Il faut tout de même avancer à tâtons afin de maîtriser au mieux toutes ces fonctionnalités. Un logiciel permettant de configurer ainsi qu'une meilleure notice aurait été appréciable d'autant qu'sur le casque ne permet de savoir où vous en êtes.Le point-clé du casque qui ne passe pas à la trappe chez. En effet, le son est mis à l'honneur à l'aide de la technologiequi n'est pas en manque. C'est même une grande surprise lors des premières écoutes puisque l'équilibrage est bien réalisé. Les basses sontsans devenir trop intrusives. Les aigus sont dosés et n’entraînent pas un son trop strident.Si l'on se fie au rapport qualité-prix, lesort son meilleur atout avec une qualité sonore maîtrisée et agréable pour une. Nous notons aussi que l'un des boutons permet de changer les égaliseurs afin de profiter d'unselon l'utilisation.Étonnamment, le microphone duest équilibré avec un rendu propre. Là où la plupart des constructeurs préfèrent se focaliser sur le rendu sonore, c'est unepour. Niveau accessibilité, le microphone est unidirectionnel tout en disposant de la fonctionqui permet également de le mettre en sourdine.La branche associe plastique rigide et caoutchouc souple dans le but de laisser un choix sur le positionnement à son utilisateur. Il ne disposemais ne souffre pas non plus de l'accentuation des S ou des P. Le casquepropose un matériel équilibré, pour une utilisation active sans crainte.Pour les adeptes de la marque, vous savez à quel point il est difficile de trouver un logiciel compatible pour les casques. Idéalement, le constructeur propose une carte son externe associée qui elle, dispose d'un logiciel attitré. Bien que la première version dudispose d'un accès de configuration via le, la deuxième génération se configure en. Il faudra simplement réaliser une mise à jour avec le logiciel lors du premier branchement du casque. C'est d'ailleurs assez frustrant de se voir installer un logiciel dans le seul but de mettre à jour votre périphérique sans avoir la main dessus par la suite.Le périphérique se connecte à l'aide d'un dongle sur votre console ou ordinateur. Nous mentionnerons le côté imposant de la clé qui détient certainement laavec les consoles next-gen. Pour notre cas, il s'agit du casquepermettant de se connecter aux ordinateurs, mais aussi à la Xbox, toutes générations confondues. Pour les heureux possesseurs des deux consoles nouvelle génération, il sera possible de l'utiliser à la fois sur. Il faut alorssur le site de la marque afin d'acquérir la clef deadéquat.Concernant le sans-fil, les quinze mètres sont respectés à condition de ne pas interposer un mur entre vous et la clé. Même avec cela, la connexion reste stable autant pour le microphone que l'audio. La batterie, quant à elle, dispose ded'autonomie, ce qui reste dans les normes. Il ne faut pas moins de trois heures et demie pour le charger entièrement etLe casquedeuxième génération n'a pas pour but de révolutionner le monde du gaming, mais plutôt se positionner parmi les périphériques capables d'accueillir la nouvelle génération de consoles. Nous reconnaissons la pâte du constructeur à son aspect plastique ainsi que ses. Ces derniersafin d'apporter un peu de peps à votre configuration. Pour le reste, le casquepropose un panel de configurations à la volée qui ne sont pas innées d'utilisation, mais pratiques pour adapter le rendu à votre volonté.Pour finir, le rendu sonore est tout aussi clair qu'immersif surtout lors du changement de. Nous pouvons également mentionner un équilibre et lissage entre lespour permettre une écoute agréable et fidèle, dont seul le manque d'étanchéité sonore duvient tacher le tableau. La fonction de sourdine à l'aide d'un flip-up de la perche du micro est extrêmement pratique tout en restant plus facile d'accès qu'un simple bouton de mute. En bref, le casques'intéresse à la nouvelle génération de consoles avec des compatibilités adaptées tout en proposant un produit phare de la marque pour ne pas bousculer les. Un produit simplement équilibré, léger et confortable qui convient également aux consoles next-gen.