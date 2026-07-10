Once Human confirme sa date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Le jeu de survie multijoueur Once Human s'apprête à conquérir les salons. Starry Studio et NetEase Games confirment son arrivée sur PS5 et Xbox Series pour le mois d'août. Une sortie accompagnée d'une mise à jour majeure introduisant une vue à la première personne très attendue par la communauté.

Après avoir séduit de nombreux joueurs sur PC et supports mobiles, le titre développé par Starry Studio prépare son arrivée sur les consoles de dernière génération. Le rendez-vous est officiellement fixé au 25 août pour les possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series. Cette transition vers les machines de salon s'accompagne de nouveautés majeures pour Once Human.

L'immersion totale avec la vue subjective

Le déploiement de cette version console coïncide avec une mise à jour globale intégrant un mode à la première personne. Le récent teaser diffusé par l'éditeur illustre parfaitement cette nouvelle approche. On y découvre un personnage fuyant des créatures cauchemardesques avec une tension décuplée par la caméra subjective.

Cette perspective inédite s'appliquera à l'ensemble des mécaniques de jeu. Les affrontements armés, la collecte de ressources et même la conduite de véhicules comme la moto bénéficieront de ce nouveau point de vue, promettant une immersion renforcée dans cet univers post-apocalyptique.











Des performances optimisées pour les consoles

Sur le plan technique, Starry Studio n'a pas fait les choses à moitié. Les joueurs auront le choix entre deux configurations visuelles distinctes. Le mode Qualité garantira un affichage en 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, idéal pour profiter des environnements détaillés. Les amateurs d'action nerveuse privilégieront le mode Performance, sacrifiant légèrement la résolution pour atteindre une fluidité irréprochable à 120 images par seconde.

L'expérience manette a également fait l'objet d'un soin tout particulier. Les possesseurs de PS5 profiteront pleinement des capacités de la DualSense. Les développeurs promettent des retours haptiques spécifiques :

Des grondements sourds à basse fréquence pour les monstres géants, une résistance précise des gâchettes lors des combats de boss, et un retour tactile élastique lors de la récupération du butin.

Modèle économique et progression partagée

Bien que l'aventure reste accessible gratuitement, le studio propose d'ores et déjà deux packs payants en précommande. Le pack de démarrage inclut des apparences d'armes, un pass de trente jours et des éléments de personnalisation. Un second pack plus onéreux ajoute des tenues exclusives et un pass de combat premium.

Les joueurs ayant déjà investi de nombreuses heures sur PC ou mobile seront ravis d'apprendre que la progression croisée est totalement prise en charge. Il suffira de lier son compte pour reprendre sa partie sur console, avec la possibilité de jouer avec ses amis quelle que soit leur plateforme. Enfin, les puristes pourront même brancher un clavier et une souris sur leur console pour retrouver leurs sensations d'origine, alors que le jeu célèbre actuellement son deuxième anniversaire au cœur de sa treizième saison.

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Rendez-vous donc le 24 août pour découvrir Once Human sur PS5 et Xbox Series. Et dès maintenant sur PC.