Caractéristiques

Type : circum-aural fermé

circum-aural fermé Casque : Transducteur : 50 mm Fréquence de réponse : 20Hz - 20KHz Impédance : 32 Ohms

Microphone :

Fréquence de réponse : 100Hz - 8KHz Amovible : Oui Mousse : Oui

Connection : Filaire : Connecteur jack de 3,5 mm (1,3 m)

Poids : 281 g

79 € Compatibilité : PC et console: PS4, PS5, Xbox One, Series et Windows 10 Son surround : Dolby Atmos

Garantie : 2 ans de garantie matérielle

Unboxing

Casque RIG 500 PRO HC Gen 2

Microphone amovible

Code activation Dolby Atmos 2 ans

Manuel d'utilisation

Châssis

Ergonomie

Audio

Microphone

Fonctions

Logiciel

Connectique

PC → seulement disponible en noir, ce casque nous fait l'honneur d'arriver avec un câble spécial permettant de scinder les sorties audio et micro.

seulement disponible en noir, ce casque nous fait l'honneur d'arriver avec un câble spécial permettant de scinder les sorties audio et micro. Console → disponible sous deux coloris : blanc et noir. Le câble ne compte pas de dédoubleur micro/audio pour éviter un élément supplémentaire inutile sur de l'utilisation sur une console. Notez toutefois qu'il reste possible de le connecter à un ordinateur, mais demandera l'achat d'un câble en Y supplémentaire si votre PC n'a pas de port double dédié.

Voici ce qui vous attend à l'ouverture du clavier RIG 500 PRO HC :Pour ne pas changer,pour le constructeur. Combinant plastique pour les oreillettes, acier sur le bandeau et structure exosquelette,nous propose un châssis aux allures industrielles qui ne pourra pas vous laisser indifférent. Notons que le coloris blanc est exclusif à la console tandis que, pour PC, le châssis sera obligatoirement noir. Ce point sera également à l'appréciation de chacun puisqu'il s'agit des goûts et couleurs.Les oreillettes sont équipées d'un revêtement en bi-matière, mais dépourvues de mousse à mémoire de forme. Cette dernière reste tout de même agréable avecbien que moins performante. Le serre-tête combine tissus sur la face extérieure et élastique à l'intérieur dans le but de s'accommoder à votre morphologie de visage.Les oreillettes sont également amovibles et permettent de régler la hauteur d'utilisation parmi trois crans. Bien que ces derniers restreignent fortement la mobilité en comparaison de ce que nous pouvons trouver chez la concurrence, ils permettent,, d'adapter au mieux le confort d'utilisation.Pour finir, l'arceau est en métal léger, flexible et résistant tandis que le câble d'alimentation est inamovible. Notons également quepour une utilisation sur ordinateur, or ce choix est justifiable pour une affectation initialement prévue sur console avec la manette entre les mains.Avare en boutons à la volée, lene dispose que de mécaniques permettant d'améliorer le confort d'utilisation. Dans le lot se situe, contraintes par seulement trois réglages sur la hauteur alors que le bandeau fait le reste, mais également le retrait du microphone selon l'utilité.En bref, une personnalisation en retrait face à la concurrence, quique nous pouvons nous faire d'un casque de cette gamme.Tout d'abord, rappelons qu'aucun logiciel n'est disponible et dédié à la configuration. De facto, la qualité native de l'audio sera immuable. Pourtant, len'est pas en reste. La répartition des voix, musiques et cinématiques est fidèle aux attentes que nous avons, avec des basses timides, mais présentes.Lors de l'utilisation en jeu type FPS, la spatialisation est marquée permettant d'identifier au mieux les sources et la direction. Aucun compromis n'est nécessaire entre musique ou fond ambiant, clarifiant la diffusion des effets sonores, ce qui est un bon point lorsque nous rappelons qu'il est impossible de changer d'égaliseur. Ceci étant,tandis que l'étanchéité sonore n'est pas optimale. Nous recommandons ce casque aux utilisateurs ne partageant pas leur zone de jeu et/ou travail.Monté sur un support pivotant sous l'oreillette gauche, le microphone est amovible. Notons que sans lui, il reste impossible de cacher son absence et le casque conserve le trou d'alimentation visible, là où la liaison pivot aurait pu permettre de le cacher.La perche est souple tandis que la base est rigide,. Il est possible de couper le micro simplement en le positionnant vers le haut.Pour finir, pour ce qui est le plus important, le retour microphone est typique pour un casque gamer, mais légèrement cristallin (il tire vers les aigües). De fait,, les sons en « S » s'entendent plutôt fort tandis que les « P » sont tout de même atténués. Dernier point concernant sa captation qui est plus étendue que prévu, ce qui entraine parfois la détection de voix annexes si vous jouez accompagné.En résumé, le microphone, mais convient aux attentes que nous pouvons avoir de lui dans cette gamme de prix.Aucun logiciel disponible concernant la modification et configuration audio et micro pour le casqueLe casqueexiste sous deux versions différentes, l'une pour le PC et l'autre pour les consoles.Dans tous les cas, la longueur initiale du câble Jack est restreinte. Avec 1,3 mètre, ce qui reste confortable pour une utilisation manette, devient contraignant pour toute autre application. Celui-ci n'est pas amovible et en plastique souple plat ce qui le laisse assez fragile.Pour finir,à la volée est intégrée directement sur le câble d'alimentation permettant une gestion sonore facilitée.