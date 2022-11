Terraria : La mise à jour 1.4.5 arrive en 2023

Terraria accueillera la mise à jour 1.4.5 en 2023

Terraria 1.4.5 is Coming in 2023 - including Terraria x Dead Cells! Visit the Terraria Community Forums for details ➡️ https://t.co/OWDAfyXcRN pic.twitter.com/ulhMJGHLDC — Terraria (@Terraria_Logic) November 7, 2022

C'est à la fin du mois de septembre de cette année que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir les nouveautés introduites surgrâce à la mise à jour 1.4.4 . D'ailleurs, les développeurs de chez Re-Logic ne comptent pas s'arrêter là et ont déjà prévuEn effet, comme annoncé via une publication sur Twitter, le studio de développement en charge du titre a prévu de déployer. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de date précise. De plus, très peu d'informations au sujet du contenu de ce patch ont été dévoilés. Néanmoins, c'estque nous pourrons découvrirÀ ce sujet, rappelons quea récemment accueilli une mise à jour apportant son lot de nouveaux éléments (personnages et armes), issus de plusieurs jeux indépendants (dont Terraria).Si vous désirez vous plonger dans l'aventure Terraria, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose le titre, sur plusieurs plateformes, et ce à moindre coût :