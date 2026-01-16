Terraria : La date de la mise à jour la plus attendue du titre est enfin connue



le 16 janvier 2026 à 12h15 Publié par Justine Manchuelle le 16 janvier 2026 à 12h15

Cela fait plus de trois ans que les joueurs de Terraria guettent cette annonce. C'est officiel : la très attendue version 1.4.5 du titre a enfin une date et elle sera disponible dans quelques jours à peine.