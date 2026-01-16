Terraria : La date de la mise à jour la plus attendue du titre est enfin connue

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 janvier 2026 à 12h15
Cela fait plus de trois ans que les joueurs de Terraria guettent cette annonce. C'est officiel : la très attendue version 1.4.5 du titre a enfin une date et elle sera disponible dans quelques jours à peine.
Terraria : La date de la mise à jour la plus attendue du titre est enfin connue
Prévue à l'origine pour 2023, la mise à jour 1.4.5 de Terraria est sans conteste la plus demandée, la plus suivie et la plus attendue par la communauté. Proposant un contenu conséquent, Re-Logic rassurait les joueurs à chaque nouvelle étape majeure, malgré une impatience grandissante et une crainte de ne jamais voir cette mise à jour arriver. 

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Mais le 14 janvier 2026, Ted « Loki » Murphy (responsable de la stratégie commerciale) a partagé l'information que tous attendaient : la date de lancement définitive de la version 1.4.5. D'ailleurs, la nouvelle relayée sur les forums officiels de Terraria a surpris les joueurs car elle est très proche. 

Terraria entre dans une nouvelle ère à la fin du mois de janvier 

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À l'origine, la mise à jour en question devait être lancée à la fin du mois de décembre 2025 ou dans les premiers jours de l'année 2026. Toutefois, « Loki » précise dans son message que l'équipe a dû « soumettre à nouveau quelques éléments, ce qui nous a un peu retardés ». Néanmoins, cet ultime report est de courte durée car la version 1.4.5 de Terraria sera officiellement déployée le 27 janvier prochain. 
Il nous reste encore quelques détails à régler d'ici là (et quelques autorisations en attente), mais préparez-vous à un compte à rebours : Terraria 1.4.5 sera disponible dans 13 jours seulement.

De nombreuses nouveautés ajoutées, dont le crossplay

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Parmi les nombreux ajouts de cette mise à jour massive de Terraria figurent entre autres les voitures télécommandées, les modifications apportées aux PNJ et aux habitations des joueurs, des outils inédits comme le silex, la lance et le fouet de slime, une hache pour abattre des arbres ou encore des patins à roulettes.

Cependant, l'élément majeur de cette version 1.4.5 est l'ajout du cross-play. Grâce à lui, les joueurs PC pourront rejoindre leurs amis jouant sur les portages consoles et mobiles. 

Toutefois, les développeurs ont précisé que le cross-play sera disponible dans Terraria une fois que tous les correctifs de la version 1.4.5 seront installés. Mais l'attente est quasiment terminée et votre aventure dans le sandbox de Re-Logic va franchir un nouveau cap. Avez-vous hâte de tester l'ensemble de ces nouveautés ?
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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Re-Logic a, comme prévu, déployé la mise à jour 1.4.5, au contenu plus que conséquent, sur Terraria.

commentaire (1)

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Essi (invité) Le 16/01/2026 à 14:03

Il était temps