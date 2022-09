Terraria : La date de sortie de la mise à jour 1.4.4 annoncée

Fantastic news Terrarians! All platforms have officially been submitted! Barring any issues our tentative release date is September 28th! pic.twitter.com/UMmLw7uPEb — Terraria (@Terraria_Logic) September 21, 2022

PC Édition Standard → 5,82 € au lieu de 9,99 €, soit 42 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 8,09 € au lieu de 18,99 €, soit 57 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En février , les développeurs de chez Re-Logic avaient annoncé queaccueillerait prochainement une toute nouvelle mise à jour, nommée « Labor of Love ». À ce moment-là, le studio de développement n'avait pas partagé de date de sortie officielle pour ce patch. Or, c'est maintenant chose révolue.En effet, grâce à un récent post sur le compte officiel Twitter du jeu, nous savons désormais quand. Le rendez-vous est fixé au. À cette date, le patch se rendra alors disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées.En ce qui concerne les nouveautés apportées par cette mise à jour, nous avions eu le droit à quelques informations en février. D'après les derniers détails connus, le patch 1.4.4 devrait introduire la possibilité d'invoquer deux animaux de compagnie via « Resplendent Dessert ». Par ailleurs, cette mise à jour devrait amener quelques changements pour certaines armes, dont la Dark Lance et la Frostbrand, entre autres. Mais nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle. Dès que le patch notes complet de cette mise à jour sera disponible, nous vous tiendrons informés.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure Terraria, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose le titre, sur plusieurs plateformes, et ce à moindre coût :