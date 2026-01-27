Terraria : La mise à jour 1.4.5, nommée « Bigger and Boulder », est là avec de nombreuses nouveautés

Re-Logic a, comme prévu, déployé la mise à jour 1.4.5, au contenu plus que conséquent, sur Terraria.
Cela fait un long moment que les joueurs et les joueuses attendaient la prochaine nouvelle mise à jour de Terraria
, soit la 1.4.5. Ces derniers seront ravis d'apprendre que le patch 1.4.5, dit aussi « Bigger and Boulder », est désormais disponible sur Terraria, qui s'offre ainsi diverses nouveautés et améliorations
.
La mise à jour 1.4.5 de Terraria est arrivée
En effet, comme indiqué via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et sur la page Steam du titre, la mise à jour 1.4.5 est désormais disponible sur Terraria
, et plus précisément sur toutes les plateformes concernées. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, profiter des nombreux nouveaux contenus et améliorations apportés sur Terraria
, qui ont été détaillés dans un patch notes dédié.
Des détails sur le contenu de la mise à jour 1.4.5 de Terraria
Comme prévu, la mise à jour 1.4.5 de Terraria a introduit deux crossovers très attendus : un avec Dead Cells, et un autre avec le jeu à succès Palworld
. En outre, les développeurs ont profité de ce patch pour améliorer certains éléments du sandbox
, notamment l'interface liée à la fabrication, la gestion de l'inventaire et de la base (« housing »). Évidemment, diverses nouveautés sont aussi au programme
, voici, d'ailleurs, un petit aperçu du contenu de la mise à jour 1.4.5 de Terraria
:
- Une nouvelle fonctionnalité pour les spectateurs : regarder d'autres joueurs, pendant qu'un autre est mort.
- Un nouveau menu pour les World Seed.
- Un nouveau World Seed, Skyblock, qui propose une minuscule île dans le ciel et des ressources rares.
- Crossover avec Dead Cells.
- Crossover avec Palworld.
- Nouvelles transformations.
- Nouveaux blocs et fournitures, dont « Corruption & Crimson Furniture Sets », « Aetherium Furniture » et « Gothic Furniture Set ».
- De nouveaux arrière-plans.
- De nouvelles pistes musicales liées aux boss.
- Et bien d'autres éléments.
Rappelons, en guise de conclusion, que Terraria
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, Nintendo Switch et consoles PlayStation ainsi que Xbox.
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