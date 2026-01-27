Terraria : La mise à jour 1.4.5, nommée « Bigger and Boulder », est là avec de nombreuses nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 janvier 2026 à 17h01
Re-Logic a, comme prévu, déployé la mise à jour 1.4.5, au contenu plus que conséquent, sur Terraria.
Terraria : La mise à jour 1.4.5, nommée « Bigger and Boulder », est là avec de nombreuses nouveautés
Cela fait un long moment que les joueurs et les joueuses attendaient la prochaine nouvelle mise à jour de Terraria, soit la 1.4.5. Ces derniers seront ravis d'apprendre que le patch 1.4.5, dit aussi « Bigger and Boulder », est désormais disponible sur Terraria, qui s'offre ainsi diverses nouveautés et améliorations.

La mise à jour 1.4.5 de Terraria est arrivée

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En effet, comme indiqué via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et sur la page Steam du titre, la mise à jour 1.4.5 est désormais disponible sur Terraria, et plus précisément sur toutes les plateformes concernées. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, profiter des nombreux nouveaux contenus et améliorations apportés sur Terraria, qui ont été détaillés dans un patch notes dédié.


Des détails sur le contenu de la mise à jour 1.4.5 de Terraria

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Comme prévu, la mise à jour 1.4.5 de Terraria a introduit deux crossovers très attendus : un avec Dead Cells, et un autre avec le jeu à succès Palworld. En outre, les développeurs ont profité de ce patch pour améliorer certains éléments du sandbox, notamment l'interface liée à la fabrication, la gestion de l'inventaire et de la base (« housing »). Évidemment, diverses nouveautés sont aussi au programme, voici, d'ailleurs, un petit aperçu du contenu de la mise à jour 1.4.5 de Terraria :
  • Une nouvelle fonctionnalité pour les spectateurs : regarder d'autres joueurs, pendant qu'un autre est mort.
  • Un nouveau menu pour les World Seed.
  • Un nouveau World Seed, Skyblock, qui propose une minuscule île dans le ciel et des ressources rares.
  • Crossover avec Dead Cells.
  • Crossover avec Palworld.
  • Nouvelles transformations.
  • Nouveaux blocs et fournitures, dont « Corruption & Crimson Furniture Sets », « Aetherium Furniture » et « Gothic Furniture Set ».
  • De nouveaux arrière-plans.
  • De nouvelles pistes musicales liées aux boss.
  • Et bien d'autres éléments.

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