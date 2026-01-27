Terraria : La mise à jour 1.4.5, nommée « Bigger and Boulder », est là avec de nombreuses nouveautés

Re-Logic a, comme prévu, déployé la mise à jour 1.4.5, au contenu plus que conséquent, sur Terraria.

La mise à jour 1.4.5 de Terraria est arrivée

Des détails sur le contenu de la mise à jour 1.4.5 de Terraria

Une nouvelle fonctionnalité pour les spectateurs : regarder d'autres joueurs, pendant qu'un autre est mort.

Un nouveau menu pour les World Seed.

Un nouveau World Seed, Skyblock, qui propose une minuscule île dans le ciel et des ressources rares.

Crossover avec Dead Cells.

Crossover avec Palworld.

Nouvelles transformations.

Nouveaux blocs et fournitures, dont « Corruption & Crimson Furniture Sets », « Aetherium Furniture » et « Gothic Furniture Set ».

De nouveaux arrière-plans.

De nouvelles pistes musicales liées aux boss.

Et bien d'autres éléments.

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Cela fait un long moment que les joueurs et les joueuses attendaient la prochaine nouvelle mise à jour de, soit la 1.4.5. Ces derniers seront ravis d'apprendre queEn effet, comme indiqué via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et sur la page Steam du titre,, et plus précisément sur toutes les plateformes concernées. Ainsi,, qui ont été détaillés dans un patch notes dédié.Comme prévu,. En outre,, notamment l'interface liée à la fabrication, la gestion de l'inventaire et de la base (« housing »). Évidemment,, voici, d'ailleurs,Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, Nintendo Switch et consoles PlayStation ainsi que Xbox.