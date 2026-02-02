Terraria explose sur Steam depuis l'arrivée de la mise à jour Bigger & Bolder

Attendue de longue date par les joueurs réguliers, Bigger & Bolder ajoute beaucoup de contenu à Terraria. D'ailleurs, les curieux ont répondu à l'appel et cela se voit sur le compteur de joueurs actifs.

Plus de 200 000 joueurs réunis sur Steam pour (re)découvrir Terraria

Un titre toujours très apprécié et salué 15 ans après sa sortie

Après de très nombreux reports et un développement semé d'embûches, la mise à jour 1.4.5 dea officiellement été déployée le 27 janvier 2026. Baptisée « Bigger & Bolder », elle amène une pléthore de nouveautés que vous pouvez retrouver plus en détail dans l'article ci-dessous.Pour les joueurs les plus actifs, ce nouveau contenu a rapidement été plébiscité. Cependant,de lancer le jeu.Pour son premier week-end d'exploitation, la mise à jour la plus attendue de Terraria a brillé sur Steam comme le montrent les chiffres partagés par SteamDB. Le 1er février 2026, Terraria a enregistréMême si le concurrent de Minecraft a toujours eu une communauté active assez fidèle, le chiffre impressionne. Avant l'arrivée de la mise à jour Bigger & Bolder, le titre réunissait en moyenne entre 35 000 et 50 000 utilisateurs quotidiens. Quant au précédent pic de connexions enregistré, il remonte à 2022 avec 115 000 explorateurs et constructeurs réunis dans le monde de Terraria.En plus de cet afflux de joueurs suite à l'ajout de la mise à jour,Ses utilisateurs mettent en avant les possibilités de jeu en multijoueur, le système de craft, la diversité des mécaniques de combat sur les boss ou encore la liberté totale accordée dès les premières minutes de jeu.Devenu un classique de la scène indépendante, Terraria semble donc avoir encore de beaux jours devant lui et une communauté grandissante depuis l'arrivée de Bigger & Bolder. Avez-vous d'ailleurs testé cette mise à jour ou faites-vous partie des curieux qui ont récemment découvert Terraria ? Partagez vos anecdotes et vos impressions sur la mise à jour dans l'espace commentaires !