Terraria confirme une grande nouvelle, mais elle va s'accompagner de larmes

Plus de 4 ans après son lancement officiel, Terraria a eu à cœur de satisfaire la communauté en proposant des mises à jour régulières. Mais Re-Logic, le développeur du titre, vient d'annoncer l'arrivée d'un contenu attendu de longue date.
Annoncée depuis plus de 3 ans, la mise à jour 1.4.5 de Terraria
est sans conteste la plus attendue par les amateurs du jeu de survie en 2D. Si celle-ci devait sortir à l'origine en 2023, elle a été sans cesse repoussée pour ajouter toujours plus de fonctionnalités, d'armes inédites, un mode spectateur, des transformations et bien plus encore. Mais Re-Logic, développeur du titre, a toujours rassuré les joueurs quant au processus de développement et au lancement de cette mise à jour.
Le 31 août 2025, Re-Logic a publié son billet mensuel pour donner des détails sur l'avancement de la mise à jour 1.4.5 de Terraria.
D'ailleurs, les nouvelles sont très positives car le développement serait entré dans sa phase finale. Si cela sonne comme une bonne nouvelle, elle représente également un tournant majeur et la fin d'une ère pour le jeu de survie.
Un lancement interne en approche pour la nouvelle mise à jour de Terraria
Dans ce communiqué, les équipes ont révélé que la mise à jour de Terraria
avançait bien et qu'une nouvelle étape clé avait été décidée.
Nous sommes en phase finale. L'équipe Re-Logic s'est réunie le mois dernier pour une dernière analyse de la liste des éléments restants. Certaines choses ont été reportées, d'autres priorisées, tout cela dans le but d'arriver à ce que nous attendions depuis longtemps : une fenêtre de lancement interne.
Mais qu'est-ce que cela signifie ? Concrètement, tous les collaborateurs en lien avec le projet sont informés de la situation et pourront effectuer prochainement un test pour vérifier les bugs, le bon fonctionnement du contenu… Dans le même temps, les développeurs ont annoncé que cette version devrait être lancée simultanément sur toutes les plateformes.
« Nous envisageons cela comme une sorte de test pour l'après-crossplay, un projet que nous espérons concrétiser très rapidement une fois la 1.4.5 disponible et tous les correctifs appliqués
».
L'arrivée de la version 1.4.5, l'ultime événement du titre… ou pas ?
Même si elle est attendue, la nouvelle mise à jour de Terraria est censée être la dernière du jeu.
Son lancement signerait donc la fin du suivi et l'accès à la version finale du jeu. Toutefois, Ted Murphy de Re-Logic avait déclaré en janvier 2025 que « Terraria ne mourra jamais tant qu'il y aura une dernière mise à jour finale »
.
Est-ce que la mise à jour 1.4.5 sera officiellement la dernière ou est-ce que Re-Logic a encore quelques surprises en réserve ? Il est encore trop tôt pour se prononcer. Cependant, les nouvelles sont rassurantes et il est certain que les joueurs vont guetter avec impatience les prochains billets mensuels pour découvrir la date de sortie officielle de cette mise à jour.
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