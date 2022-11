Dead Cells s'offre des crossovers avec plusieurs jeux indépendants

Straight from @RiskofRain, the Commando drops into #deadcells with the deadly Laser Glaive! It's irresistibly drawn to foe after foe, dealing more damage after each hit. Shout out to @hopoogames for letting us include them in our indie crossover update, here tomorrow! #riskofrain pic.twitter.com/6mwgeHBri8 — Motion Twin (@motiontwin) November 6, 2022

Depuis la sortie officielle, en 2018, de, les développeurs de chez Motion Twin travaillent sur leur roguelite afin d'apporter, régulièrement, de nouveaux contenus. Ainsi, les joueurs et les joueuses PC ont récemment pu découvrir le mode Boss Rush . Or, le studio de développement bordelais leur a réservé de nouvelles surprises.En effet, comme annoncé via plusieurs publications sur Twitter, Dead Cells accueille, en ce lundi 7 novembre,. Celle-ci introduit de, en lien avec pas moins de, Shovel Knight, Katana Zero, Hotline Miami et Risk of Rain.Ainsi, grâce à cette mise à jour, il sera possible d'incarner King Scepter (Shovel Knight), de tuer ses ennemis en s'armant d'un katana (Katana Zero) ou bien de traverser les niveaux en tant que Jacket, muni de sa fidèle batte de baseball (Hotline Miami). Par ailleurs, ce sera l'occasion de jouer avec l'épée Starfury, disponible sur Terraria, pouvant notamment causer des dégâts critiques aux ennemis. Sans oublier, le personnage Ironclad qui nous permettra de découvrir une nouvelle compétence articulée autour de quatre cartes de Slay the Spire ainsi que le Commando et son arme « Laser Glaive » (Risk of Rain).Rappelons, pour finir, que Dead Cells est disponible sur consoles et PC. Si vous n'avez pas encore découvert le titre de Motion Twin, sachez que vous pouvez vous le procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming :