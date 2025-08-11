Subnautica 2 : Son concepteur pense que les joueurs sont « de petits singes »

Être comparé à un singe n'est pas forcément quelque chose de flatteur. Mais pour l'un des concepteurs de Subnautica 2, la comparaison avec les primates est positive et justifierait le succès de certains jeux de survie.
Depuis le début du mois de juillet, Subnautica 2
enchaîne les mauvaises surprises au grand désespoir des explorateurs sous-marins qui guettent sa sortie. Entre le licenciement brutal des créateurs du studio
, un report inattendu et un document interne inquiétant sur son état global
, le titre semble clairement nager en eaux troubles. Mais cela n'empêche pas l'un de ses designers de faire un petit trait d'esprit. Interviewé par le magazine Edge
, le designer Anthony Gallegos a déclaré que « nous sommes tous des petits singes »
et que des titres comme Subnautica 2 parviennent à captiver « nos cerveaux simiesques
».
Une comparaison inattendue entre les singes, Subnautica 2 et les jeux de survie
Si la métaphore peut sembler offensante, elle semble davantage inspirée par la rapidité d'adaptation des primates et par ce qui est raconté dans les films La Planète des Singes
. Cependant, Anthony Gallegos a révélé que cette comparaison étonnante provient de son ancienne vie.
Avant de travailler sur Subnautica 2
, le designer a travaillé pour l'un des studios Marvel. Or, il racontait que parfois, certains de ses collègues amenaient leurs enfants au travail. C'est en observant un enfant en train de jouer à Astroneer, un autre jeu de survie, qu'il s'est fait cette réflexion surprenante
.
Je regardais ce petit garçon jouer et je me suis dit : « Oh là là, bonne chance petit, ce jeu n'a pas de mode d'emploi. » Je suis revenu deux heures plus tard, et il avait construit une base qui dépassait de loin tout ce que j'aurais pu imaginer moi-même. Je me suis dit : « Ok, soit ce gamin est un génie, soit les mécanismes des jeux de survie sont suffisamment simples pour être accessibles à tous. »
« Des abris et de la nourriture » : des besoins primaires qui sont retranscrits dans les jeux de survie
S'ils reposent souvent sur des mécaniques simples à assimiler, les jeux de survie impliquent généralement de savoir se défendre, de manger et de se protéger.
Ce sont ces deux derniers éléments qui joueraient également un rôle majeur dans notre appréciation des jeux de survie d'après Anthony Gallegos. Il précise que « le cerveau de chaque petit singe aime les abris et la nourriture
».
Comme un instinct primaire, les joueurs de ces titres prennent du plaisir et s'investissent dans ces quêtes pour la survie. Peut-être que Subnautica 2 mettra en avant ces deux aspects pour combler les primates qui sommeillent en nous. Mais il faudra patienter encore quelques mois avant de le découvrir.
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