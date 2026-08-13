Subnautica 2 : Unknown Worlds déploie sa branche bêta pour tester les mises à jour avant leur sortie

Les joueurs de Subnautica 2 peuvent désormais tester les futures mises à jour en avant-première sur PC. Unknown Worlds vient de lancer une branche expérimentale sur Steam. Une opportunité séduisante pour les plus curieux, mais qui s'accompagne de risques majeurs pour la progression de votre partie.

Plonger dans les profondeurs extraterrestres de la planète 4546B a toujours exigé une certaine dose de courage. Aujourd'hui, les développeurs de chez Unknown Worlds demandent aux explorateurs virtuels de prendre un tout autre type de risque. Subnautica 2 vient de déployer une branche bêta expérimentale sur Steam, offrant aux possesseurs de la version PC la possibilité de découvrir les patchs avant leur déploiement officiel. Une aubaine pour les plus impatients, à condition de bien comprendre les règles du jeu.

Une expérience à vos risques et périls

Pour accéder à cette version inédite, la manipulation sur Steam reste classique. Il suffit de faire un clic droit sur le nom du jeu dans votre bibliothèque, de sélectionner les propriétés, de se rendre dans l'onglet des bêtas et de choisir la branche expérimentale dans le menu déroulant. Le téléchargement d'une mise à jour se lancera alors automatiquement.

Cependant, le studio tient à mettre en garde sa communauté. Cette version est totalement facultative et sert principalement de laboratoire à ciel ouvert. L'objectif est de repérer les bugs majeurs avant que les nouveautés n'intègrent la version en accès anticipé grand public, pour que cette sortie se passe de la meilleure des manières. Les développeurs ont d'ailleurs été très clairs sur la nature de cette branche de test.

L'expérimental signifie souvent exactement cela. Les versions sont plus susceptibles de contenir des bugs potentiellement destructeurs pour le jeu, et nous vous conseillons souvent de ne pas vous attacher à vos sauvegardes lorsque vous jouez sur cette branche.











Des sauvegardes strictement séparées

La plus grande prudence est donc de mise concernant votre progression. Les fichiers de sauvegarde créés dans la branche expérimentale sont exclusifs à cette version. Il est techniquement impossible de transférer votre avancée vers la version principale du jeu, et inversement.

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Pour éviter toute manipulation catastrophique, le studio a pris soin de séparer les emplacements de stockage. Ainsi, lorsque vous lancez la version bêta, vos parties principales n'apparaissent tout simplement pas à l'écran. Une sécurité bienvenue qui garantit que vos dizaines d'heures d'exploration sous-marine resteront intactes lors de votre retour sur le client classique.

Un rythme de mise à jour repensé

Contrairement aux habitudes prises lors du développement du premier volet et de son spin-off Below Zero, cette nouvelle branche expérimentale ne bénéficiera pas de correctifs quotidiens. L'équipe de développement a précisé que les nouvelles versions seront mises en ligne peu de temps avant leur sortie publique officielle. Cet espace servira également à tester des correctifs mineurs entre deux ajouts majeurs de contenu.

Subnautica 2 continue de tracer sa voie avec son approche singulière et non violente de la survie en monde ouvert. Il est actuellement disponible sur PC et Xbox Series et vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos guides.