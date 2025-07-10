Subnautica 2 fait une annonce qui va attrister les joueurs

Subnautica 2 : Patch 1.1 du 8 juillet, le patch notes
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.1 de l'accès anticipé de Subnautica 2, déployée sur toutes les plateformes ce 8 juillet 2026.
C'est pourquoi nous avons pris la décision de repousser la sortie de Subnautica 2 en accès anticipé à 2026.Les équipes en charge ont apporté des explications au sujet du report de Subnautica 2. Ces derniers expliquent que « certains domaines » doivent encore être améliorés, malgré les « excellents commentaires » reçus au cours des playtests :
Nous avons reçu d'excellents commentaires sur Subnautica 2 au cours de ces playtests. La communauté a bien réagi à l'environnement, aux créatures et à l'histoire, et s'est montrée positive quant à l'orientation générale du jeu. Cela nous a montré que nous nagions dans la bonne direction.Malheureusement, à l'heure actuelle, Unknown Worlds et Krafton n'ont pas partagé de date de sortie plus précise concernant Subnautica 2.
Cela nous a également permis de comprendre qu'il y avait quelques domaines que nous devions améliorer avant de lancer la première version de Subnautica 2 au monde. Notre communauté est au cœur de notre développement, c'est pourquoi nous voulons nous donner un peu plus de temps pour répondre à leurs retours avant de lancer le jeu en accès anticipé.
An Update on Subnautica 2 Early Access— Subnautica (@Subnautica) July 9, 2025
🔗: https://t.co/1j9H6SPLQ1 pic.twitter.com/sLKeh5Tsa8
Nous savons que le jeu est prêt à sortir en accès anticipé et que vous êtes prêts à y jouer. Et nous pensions que nous déciderions de la date de sortie, cette décision est désormais entre les mains de Krafton.Dans tous les cas, il faut désormais attendre 2026 pour pouvoir plonger dans Subnautica 2.
commentaire (1)
Tiens donc c'est étonnant ça