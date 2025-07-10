Subnautica 2 fait une annonce qui va attrister les joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juillet 2025 à 10h44
Krafton et Unknown Worlds ont, récemment, partagé une triste nouvelle pour les joueurs et les joueuses qui attendent Subnautica 2.
Subnautica 2 fait une annonce qui va attrister les joueurs
Depuis quelques jours maintenant, Subnautica 2 ne cesse de faire parler de lui. Il y a très peu de temps, la communauté a appris le départ de trois créateurs de la licence et du studio de développement Unknown Worlds. À cela s'ajoute, désormais, le report de la sortie de Subnautica 2 en accès anticipé.

Subnautica 2 est repoussé à 2026

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En effet, via un article sur le site officiel du jeu, qui a notamment été relayé via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Unknown Worlds et Krafton ont annoncé un report pour Subnautica 2. Le titre, qui est très attendu, n'arrivera donc pas comme prévu en cette année 2025 mais en 2026, et ce, en accès anticipé.
C'est pourquoi nous avons pris la décision de repousser la sortie de Subnautica 2 en accès anticipé à 2026.
Les équipes en charge ont apporté des explications au sujet du report de Subnautica 2. Ces derniers expliquent que « certains domaines » doivent encore être améliorés, malgré les « excellents commentaires » reçus au cours des playtests :
Nous avons reçu d'excellents commentaires sur Subnautica 2 au cours de ces playtests. La communauté a bien réagi à l'environnement, aux créatures et à l'histoire, et s'est montrée positive quant à l'orientation générale du jeu. Cela nous a montré que nous nagions dans la bonne direction.

Cela nous a également permis de comprendre qu'il y avait quelques domaines que nous devions améliorer avant de lancer la première version de Subnautica 2 au monde. Notre communauté est au cœur de notre développement, c'est pourquoi nous voulons nous donner un peu plus de temps pour répondre à leurs retours avant de lancer le jeu en accès anticipé.
Malheureusement, à l'heure actuelle, Unknown Worlds et Krafton n'ont pas partagé de date de sortie plus précise concernant Subnautica 2.

Le jeu était pourtant « prêt » selon le créateur du premier titre

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Cette annonce du report de Subnautica 2 peut paraître un tantinet surprenante, étant donné que le créateur du tout premier opus de la franchise s'était montré plus que rassurant, il y a quelques jours. Via son blog personnel, Charlie Cleveland avait, effectivement, indiqué que Subnautica 2 était « prêt à sortir en accès anticipé » : 
Nous savons que le jeu est prêt à sortir en accès anticipé et que vous êtes prêts à y jouer. Et nous pensions que nous déciderions de la date de sortie, cette décision est désormais entre les mains de Krafton.
Dans tous les cas, il faut désormais attendre 2026 pour pouvoir plonger dans Subnautica 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Allons bon (invité) Le 10/07/2025 à 11:30

Tiens donc c'est étonnant ça