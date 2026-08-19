Subnautica 2 accueille sa mise à jour 1.2, voici le détail et le patch notes

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.2 de l'accès anticipé de Subnautica 2, déployée sur toutes les plateformes ce 19 août 2026.

L'accès anticipé de Subnautica 2 connaît une étape importante ce 19 août avec l'arrivée de la mise à jour 1.2. Celle-ci ajoute plusieurs fonctionnalités attendus notamment du côté de la coopération, comme le chat vocal, la réanimation ou encore l'échange d'objets, pour ne citer que ces points. De nombreuses autres améliorations sont appliquées, en fonction du retour des joueurs, dans le but de rendre Subnautica 2 encore meilleur.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.2 de Subnautica 2, traduite en français, ci-dessous, pour consulter toutes les nouveautés.

Patch 1.2 Subnautica 2 Gameplay Ajout du chat vocal cross-plateforme. L'hôte de la session multijoueur peut choisir entre le chat vocal global et de proximité (plus les joueurs s'éloignent, plus ils sont difficiles à entendre). Le chat vocal est disponible en modes "toujours activé", "appuyer pour parler" ou "toujours désactivé".

Ajout de la balise de suivi au jeu. Elle peut être placée dans des objets transportables (comme un casier) pour servir de balise à courte portée. Si elle est présente dans la main ou l'inventaire lors d'une réimpression, elle augmentera la portée de la boîte noire.

Les joueurs peuvent désormais se réanimer entre eux avant de se réimprimer. Les joueurs réanimés conserveront leur équipement et récupéreront une petite quantité d'oxygène. Les joueurs à terre peuvent également choisir de se réimprimer immédiatement et de réapparaître à leur Biobed attribué.

Ajout des emotes Faire un signe, Applaudir, Pouce vers le haut, Pouce vers le bas et Frustré. Les emotes sont sélectionnables depuis un nouveau menu radial. Déclenchables dans l'eau ou sur terre, elles peuvent être interrompues par une action de jeu.

Les joueurs peuvent désormais interagir entre eux pour échanger directement des objets de leur inventaire.

Ajout des options de personnage Jegna et Grace dans la personnalisation de personnage, ainsi que deux nouveaux schémas de couleurs pour les personnages.

Modification du texte d'interaction sur les Biobeds d'amélioration pour clarifier leur utilisation.

Ajout d'un bip distinctif pour les points d'amélioration des joueurs dans un petit rayon.

Ajout d'un léger flash à l'écran sur les Biobeds d'amélioration. Faune et Flore Ajout d'animations de tressaillement et d'effets visuels pour le Marrowbreach, le Hammerhead, le Nibbler, le Needlershark, l'Epicurean et le Twin Eel.

Ajustement des Bulletheads pour qu'ils infligent plus de dégâts mais puissent désormais être esquivés (...parfois).

Ajout d'animations supplémentaires pour le Coral Crab.

Révision du modèle et des animations pour le Bloom Parasite.

Amélioration des tentacules du Jelly Ring. Ressources Ajout de râteliers transportables supplémentaires dans les épaves et sites artificiels du début de partie. Construction de base Améliorations apportées à l'interface de placement du système de construction de base, incluant des lignes guides d'alignement.

Améliorations apportées à la gestion du mode Déplacement pour les clients dans une session multijoueur.

Mise à jour de l'icône de la station d'ancrage du Tadpole pour refléter le modèle mis à jour.

Les modifications de base prennent désormais en compte l'alignement par taille, permettant notamment de déconstruire entièrement une pièce avec le Retrait.

La poubelle est désormais fonctionnelle. Les objets ajoutés à la poubelle seront détruits un par un après un court délai de cinq secondes.

Les bases ne peuvent plus être construites à l'intérieur du Great Jaw.

Les objets empêchant la construction d'un objet sont affichés sous forme de liste. Véhicules, Outils et Équipement Modification de l'interaction du résonateur de rétroaction avec les créatures pour les étourdir au lieu de les faire fuir.

Prolongation de la durée d'étourdissement des créatures par le résonateur sonic à 10 secondes.

Les sources d'acide apparaissent désormais sous forme de points verts sur le HUD du scanner.

L'outil de réparation se débloque désormais après deux analyses.

Les Tadpoles détruits à l'extérieur de la clôture d'accès anticipé sont téléportés à l'intérieur de la clôture d'accès anticipé afin de pouvoir être récupérés. Menus et Interface utilisateur Signalisations ajustées pour augmenter la clarté et réduire l'encombrement du HUD. Les icônes s'agrandissent à mesure que le joueur s'approche, et le texte apparaît au survol pour les signalisations plus éloignées.

Les codes de sauvegarde peuvent désormais être directement collés dans la zone de saisie du téléchargement de sauvegarde Cloud.

La position de défilement du menu de construction persiste lors de la fermeture et de la réouverture du menu.

Les recettes épinglées se mettent en surbrillance lorsque le joueur acquiert des ressources associées à ces recettes.

Les objets affichés dans les recettes épinglées ne sont plus assombris, afin d'améliorer la lisibilité.

Amélioration du langage d'erreur pour les erreurs spécifiques aux utilisateurs Microsoft hors Game Pass.

Les journaux audio affichent le temps d'écoute écoulé et restant. Graphismes et Effets visuels Amélioration des performances des effets visuels pour le Graveyard et ses Water Slugs, pour les joueurs qui collectionnent des centaines de Water Slugs.

Les Tallshrooms ont désormais une icône sur le HUD du scanner.

Ajout d'effets visuels d'impact pour le Tongue Thief.

Ajout de poteaux lumineux reliant l'Observatoire et la Pierre de Rosette.

Suppression d'un contour bleu étrange qui était parfois visible sur le Collector Leviathan.

Amélioration de la cohérence des effets visuels d'étincelles à travers le jeu.

Amélioration de la cohérence des effets visuels d'électricité à travers le jeu.

Ajout d'effets visuels de choc pour les Hammerheads percutant des objets.

Ajout d'effets environnementaux supplémentaires aux avant-postes abandonnés et aux épaves. Voix et Narration Les lignes précédemment non traduites sont désormais traduites.

Le nommage des râteliers transportables est désormais cohérent à travers le jeu, au lieu d'être parfois râtelier mural ou point d'ancrage.

Réduction de la fréquence des alertes de NOA.

Ajustement du message du centre d'accueil en espagnol et en italien.

Ajustement du rythme des dialogues pour mieux correspondre aux actions se déroulant pendant les enregistrements.

Ajout d'une entrée dans la banque de données pour la station de modification.

Ajout d'entrées dans la banque de données pour les journaux audio qui en manquaient.

Améliorations supplémentaires de la priorité de la voix off, afin que les lignes les plus importantes soient entendues. Musique et Effets sonores Ajout de musique à la Tufa Zona, à la zone thermique et aux jardins de corail nord. Divers Les nouvelles ajouts à la politique de confidentialité du 15 juillet apparaîtront lors du premier lancement.

Ajout des nouveaux modes de génération de images 5x et 6x (série RTX 5000).

Ajout de la nouvelle génération de images dynamique. Sélectionnera automatiquement le mode de génération de images approprié pour obtenir de bonnes performances (série RTX 5000).

La VSync et la génération de images DLSS peuvent être activées simultanément.

Ajout d'une description pour Nvidia Reflex dans les paramètres.

Réorganisation de l'ordre des curseurs de volume.

L'outil de retours en jeu permet désormais de joindre un fichier de sauvegarde.

Subnautica 2 continue de tracer sa voie et est actuellement disponible sur PC et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos guides.