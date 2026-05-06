Subnautica 2 promet un contenu plus important que ceux des précédents accès anticipés

Préparez-vous à une plongée qui dépasse l'imagination et qui promet des heures de découverte avec l'accès anticipé de Subnautica 2. Le dernier dev vlog mis en ligne révèle que le titre proposera un contenu plus massif que ses aînés.

Unknown Worlds Entertainment a mis en ligne le dernier dev vlog avant le lancement de l'accès anticipé de }. Les derniers mois, très mouvementés, ont marqué tous les membres de l'équipe. Mais ces derniers ont eu à cœur de proposer le meilleur jeu possible afin de remercier la communauté pour son soutien.

Dans cette vidéo, les équipes révèlent que les débuts de cet accès anticipé ne ressembleront à aucun des précédents proposés par le studio.

De nouveaux biomes, de nouvelles créatures et de nouveaux Léviathans vous attendent

Les premières secondes montrent plusieurs images de gameplay, avec des phases d'exploration sous-marine, la construction de bases, la récolte de ressources, une vue de la surface et même une rencontre avec une espèce aquatique à la forme étrange. Mais très vite, Anthony Gallegos prend le relais et annonce tout ce que contiendra l'accès anticipé de Subnautica 2.

Le jeu s'annonce aussi captivant que nous l'espérions, avec de nouveaux biomes, des Léviathans, des créatures inédites et bien plus encore – peut-être le plus grand nombre de nouveautés jamais proposé par le studio pour un accès anticipé.

Une telle révélation est prometteuse pour les admirateurs d'Unknown Worlds Entertainment. Si cette suite propose un contenu plus vaste que ceux proposés aux lancements des accès anticipés du premier opus et de Subnautica: Below Zero, de nombreuses heures de jeu attendent d'ores et déjà les curieux.

Subnautica 2, un titre qui va évoluer au gré des retours de la communauté

Toutefois, Anthony Gallegos précise que ce lancement est synonyme d'une nouvelle phase de développement. Même si des bugs vont s'immiscer dans l'expérience de jeu, les commentaires et les suggestions laissées par les joueurs vont façonner l'avenir du titre.

Subnautica 2 va donc continuer d'évoluer jusqu'à devenir le jeu parfait, créé main dans la main avec celles et ceux qui vont explorer les profondeurs de ses océans.

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Le développeur profite de cette vidéo pour dévoiler les configurations minimales requises pour profiter de Subnautica 2, mais aussi pour préciser que la version 1.0 n'arrivera pas avant plusieurs années. Si vous voulez faire partie de cette expérience, ne manquez pas les débuts de l'accès anticipé prévu le 14 mai prochain exclusivement sur PC.