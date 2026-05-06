Subnautica 2 : Les développeurs donnent quelques précisions sur l'accès anticipé avant ses débuts

À seulement une semaine de son lancement, Subnautica 2 a davantage fait parler de lui pour ses problèmes juridiques que pour son contenu. Mais les développeurs viennent rassurer les joueurs avec une vidéo dédiée.

Après plusieurs semaines chaotiques, le lancement officiel de Subnautica 2 approche à grands pas et la date a été officialisée par Unknown Worlds Entertainment. Cependant, les problèmes judiciaires ont affecté la découverte du titre et la publication des mises à jour des développeurs.

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L'actualité controversée du titre a ainsi éclipsé la présentation des nouveaux environnements du titre, des fonctionnalités ajoutées ou des créatures rencontrées. Si ces détails seront à découvrir dans quelques jours, un ultime devlog pré-lancement a été mis en ligne.

Un dernier billet pré-lancement pour remercier la communauté

Dans cette vidéo, Anthony Gallegos (responsable de la conception de Subnautica 2), revient dans un premier temps sur le conflit opposant le studio à Krafton. Même si les déclarations à ce sujet sont brèves, il explique que l'équipe a beaucoup souffert de cette situation. Cependant, les développeurs ont tenu bon grâce à un seul objectif : offrir la meilleure expérience Subnautica possible. D'ailleurs, il profite de cette vidéo pour remercier la communauté de leur soutien sans failles.

Quand c'était le plus difficile, deux choses nous ont permis de continuer. L'une est l'enthousiasme de travailler sur le prochain jeu Subnautica, et ce que nous avons est vraiment spécial. L'autre, c'est vous. Votre engouement et votre enthousiasme sans fin nous poussent à proposer quelque chose digne de ce nom.

Puis le responsable de la conception donne quelques précisions sur le lancement de Subnautica 2 et la durée de l'accès anticipé.

Au moins deux ans d'accès anticipé pour Subnautica 2

Anthony Gallegos rappelle qu'un accès anticipé, même s'il propose un contenu solide, peut comporter des bugs et une histoire incomplète. Cependant, il tient à rassurer la communauté en précisant que Subnautica 2 sera en accès anticipé pendant au moins deux ans. Néanmoins, il ajoute qu'acheter le jeu en accès anticipé permet de profiter de tout le contenu, y compris après le lancement de la version 1.0.

Il conclut en déclarant que : « Lorsque vous achetez le jeu, vous ne soutenez pas seulement la franchise, vous soutenez Unknown Worlds et tous les employés qui contribuent à lui donner vie ». Subnautica 2 sera disponible à partir du 14 mai 2026 et proposé à 29,99 dollars. Il est donc probable que le prix en euros soit identique.