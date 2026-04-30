Subnautica 2 dévoile sa date de sortie en accès anticipé

Unknown Worlds Entertainment a, très récemment, partagé la date de sortie de Subnautica 2.

Comme vous le savez probablement déjà, Subnautica 2 est prévu pour le mois de mai 2026. Cependant, aucune précision n'avait été donnée. Or, cela vient de changer car les développeurs de chez Unknown Worlds Entertainment viennent tout juste de révéler la date de sortie de Subnautica 2 en accès anticipé.

Subnautica 2 s'offre sa date de sortie

En effet, par le biais d'une toute nouvelle bande-annonce, Unknown Worlds Entertainment a fait l'annonce tant attendue par la communauté : Subnautica 2 arrive en accès anticipé le 14 mai 2026 sur PC. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune information n'a été partagée concernant son tarif. Toutefois, les joueurs et les joueuses qui le désirent peuvent ajouter Subnautica 2 à leur liste de souhaits dès maintenant.

Des détails sur l'accès anticipé de Subnautica 2

Comme dit précédemment, Subnautica 2 arrivera tout d'abord en accès anticipé sur PC. À ce jour, Unknown Worlds Entertainment n'a pas spécifié précisément la durée de l'accès anticipé du titre, mais a tout de même écrit sur la page Steam de Subnautica 2 : « Si l'on prend comme exemples les jeux précédents que nous avons développés en accès anticipé, nous dirions 2 ou 3 ans ».

Au moment de sa sortie en accès anticipé, Subnautica 2 disposera du mode multijoueur, mais aussi plusieurs biomes à explorer et éléments narratifs à découvrir. Le studio a prévu de déployer « un certain nombre de mises à jour qui ajouteront du nouveau contenu au jeu, notamment des biomes, des créatures, des objets à fabriquer, des fonctionnalités et des éléments narratifs » durant cette phase. La version complète de Subnautica 2 offrira, comme vous vous en doutez, une « version plus peaufinée et plus riche en fonctionnalités, avec un contenu plus étoffé » que celle de l'accès anticipé.

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Rendez-vous donc le 14 mai 2026 pour découvrir Subnautica 2, qui se rendra dès lors disponible en accès anticipé sur PC.