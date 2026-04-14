Subnautica 2 change d'éditeur à quelques jours du lancement de son accès anticipé

Voilà un nouveau rebondissement dans l'affaire Subnautica 2 ! En lisant la fiche Steam du jeu, les joueurs ont remarqué un changement majeur : le titre n'est plus édité par Krafton. Mais est-ce que cela va impacter sa sortie ?
Malgré la fin de la procédure judiciaire, Subnautica 2
fait une nouvelle fois parler de lui et du conflit opposant Krafton à Unknown Worlds Entertainment. Mais cette fois-ci, les admirateurs de la franchise pourraient avoir le sourire en découvrant la dernière révélation en date.
Alors que depuis ses débuts, le titre est censé être édité par Krafton, l'édition est confiée à un nouvel acteur qui n'est autre qu'Unknown Worlds Entertainment
. Si la nouvelle peut rassurer la communauté, un autre détail semble avoir été modifié et il pourrait être révélateur des nombreuses tensions encore présentes dans l'ombre.
Une situation complexe qui entoure le futur lancement de Subnautica 2
Pour bien comprendre l'importance de ce changement, il faut revenir quelques semaines en arrière. Le 16 mars dernier, les avocats d'Unknown Worlds Entertainment remportaient une importante bataille juridique
contre Krafton. La décision de justice impose alors à l'éditeur de redonner à Ted Gill la direction du studio à l'origine des deux opus de Subnautica.
Mais le lendemain, une fenêtre de sortie était dévoilée pour l'accès anticipé et cette révélation a mis le feu aux poudres. Fixée dans quelques semaines, cette date aurait été décidée sans l'accord de Ted Gill.
Or, la décision de justice exigeait que toute décision concernant Subnautica 2 devait être discutée avec son directeur. Cependant, le manque de communication semble se retourner contre Krafton.
Le changement d'éditeur mentionné sur Steam, mais qu'en est-il de la sortie de l'accès anticipé ?
D'après les informations enregistrées par SteamDB, la page d'informations de Subnautica 2 aurait été modifiée le 7 avril 2026
. La mention de Krafton comme éditeur du jeu y a été remplacée par Unkwown Worlds Entertainment. Pour celles et ceux qui ont joué au premier opus, cela n'a rien d'inquiétant car le studio a édité le premier opus. Mais il est impossible de savoir à l'heure actuelle si ce changement ne cache pas de plus grands changements en interne.
Au vu de la situation, cette information est loin d'être anecdotique mais nous ignorons les tenants et les aboutissants d'une telle décision. Dans tous les cas, elle pourrait bien impacter le futur du jeu et possiblement son lancement en accès anticipé, même s'il ne s'agit là que de simples hypothèses. Dès que nous aurons plus de précisions, nous vous tiendrons informés.
commentaire (0)