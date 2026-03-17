Subnautica 2 : Le studio retrouve enfin son directeur sur décision de justice

Le renvoi soudain des créateurs de Subnautica 2 en juillet 2025 avait choqué la communauté et poussé ces derniers à entamer une action en justice. Le verdict vient d'être rendu et il va soulager les joueurs.
Le développement de Subnautica 2
a connu de nombreux rebondissements qui ont enragé les joueurs. Si les équipes de Krafton auraient utilisé ChatGPT à des fins malhonnêtes et menti sur l'état du jeu, l'un des faits les plus marquants reste le renvoi des trois cofondateurs du studio Unknown Worlds Entertainment survenu en juillet 2025
. Krafton aurait également refusé de reverser à ces derniers et à 40 employés du studio un bonus s'élevant à plus de 250 millions de dollars.
Suite à ces événements, Charlie Cleveland a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux en vue d'obtenir réparation
. Le 16 mars 2026, la justice américaine a rendu son verdict. Ce dernier, relayé par les journalistes de Kotaku
, confirme que le studio Unknown Worlds a gagné cette bataille
. D'ailleurs, cette décision s'accompagne d'un retour attendu au poste de PDG de la structure.
Ted Gill à nouveau PDG d'Unknown World Entertainment
La décision rendue par la Cour de la Chancellerie du Delaware précise que Krafton a enfreint la close d'Earn out mentionnée lors du rachat du studio. De fait, l'éditeur aurait licencié les employés d'Unknown Worlds Entertainment sans motif valable et les arguments avancés par Krafton sur ce point seraient mensongers
. La Cour a également considéré comme abusif le licenciement des 3 fondateurs historiques du studio.
Le jugement est rendu en faveur de Fortis [les représentants des fondateurs d'Unknown Worlds] concernant ses demandes relatives à la Phase Un. La résolution du conseil d'administration du 1er juillet 2025 est déclarée inefficace dans la mesure où elle porte atteinte au droit de Ted Gill au contrôle opérationnel.
Cela signifie que Ted Gill est à nouveau déclaré directeur d'Unknown Worlds Entertainment
et qu'il peut reprendre dès à présent le contrôle total du développement de Subnautica 2.
Une « véritable reconnaissance » des équipes ayant travaillé sur Subnautica 2
Cette décision s'accompagne d'un autre point capital : Krafton n'a désormais plus le droit de s'interposer vis-à-vis des choix et des ordres transmis par Ted Gill à ses équipes. Le cofondateur historique reprend donc le pouvoir sur toutes les décisions liées au développement de Subnautica 2
, que ce soit le budget alloué, la feuille de route ou le très attendu lancement en accès anticipé. Rappelons que ce dernier est toujours prévu pour 2026, sans date précise pour le moment.
Dans un article publié le 16 mars 2026 sur Bloomberg
, les deux autres membres fondateurs ont partagé leur soulagement et leur enthousiasme après l'annonce du verdict. Ce dernier met officiellement fin à 9 mois compliqués entre Krafton et Unknown Worlds Entertainment et il s'agit là d'une « véritable reconnaissance
».
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