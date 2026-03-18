Subnautica 2 : Une fenêtre de sortie révélée, le rendez-vous est pour bientôt

Subnautica 2 : Hotfix 1 du 1er septembre, le patch notes de la mise à jour
Retrouvez le patch notes du hotfix 1 du 1er septembre de Subnautica 2, déployée sur toutes les plateformes.
Chère équipe,Ainsi, Subnautica 2 donne rendez-vous aux joueurs et aux joueuses en mai 2026. Pour le moment, le studio de développement a indiqué que l'accès anticipé du titre pourrait durer 2 à 3 ans, mais n'a pas partagé de plus amples précisions à ce sujet.
Nous tenons à prendre un moment pour remercier sincèrement chaque membre de l'équipe d'Unknown Worlds ainsi que nos partenaires. Au cours des neuf derniers mois, vous avez travaillé d'arrache-pied pour mener Subnautica 2 vers la ligne d'arrivée. Ces efforts ont abouti à un jeu dont nous sommes vraiment fiers, un jeu dont chacun d'entre nous, ainsi que nos partenaires chez KRAFTON, avons unanimement décidé qu'il était prêt pour une sortie en accès anticipé en mai.
Subnautica 2 is entering early access at last. IGN can exclusively reveal that both developer Unknown Worlds and publisher Krafton have agreed the game is ready for its early access release in May on ... https://t.co/ic3Lbyl92D pic.twitter.com/TNpGLxUFvW— IGN (@IGN) March 17, 2026
Nous sommes impatients de travailler avec Ted Gill pour assurer une transition en douceur et œuvrer à un lancement réussi. Notre priorité est de mettre ce jeu entre les mains de la communauté qui l'attend avec impatience - et cela signifie honorer le travail que vous avez déjà accompli pour rendre cela possible.
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