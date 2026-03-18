Subnautica 2 : Une fenêtre de sortie révélée, le rendez-vous est pour bientôt

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2026 à 10h46
Unknown Worlds a, récemment, annoncé une nouvelle fenêtre de sortie plus précise pour Subnautica 2, qui arrive très vite en accès anticipé.
Subnautica 2 : Une fenêtre de sortie révélée, le rendez-vous est pour bientôt
C'est une information que les fans de la franchise attendaient avec grande impatience, et ce, depuis de longs mois : Subnautica 2 dispose désormais d'une fenêtre de sortie plus précise, annonçant une arrivée très prochaine en accès anticipé.

Subnautica 2 nous fera plonger en mai

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En effet, ce sont les journalistes d'IGN qui ont partagé cette information cruciale : Subnautica 2 sortira en accès anticipé au cours du mois de mai 2026. Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune date plus précise n'a été communiquée. Nul doute que cela sera bientôt le cas. D'après IGN, Steve Papoutsis, qui est le directeur d'Unknown Worlds, a partagé ce message à l'équipe de développement de Subnautica 2
Chère équipe, 

Nous tenons à prendre un moment pour remercier sincèrement chaque membre de l'équipe d'Unknown Worlds ainsi que nos partenaires. Au cours des neuf derniers mois, vous avez travaillé d'arrache-pied pour mener Subnautica 2 vers la ligne d'arrivée. Ces efforts ont abouti à un jeu dont nous sommes vraiment fiers, un jeu dont chacun d'entre nous, ainsi que nos partenaires chez KRAFTON, avons unanimement décidé qu'il était prêt pour une sortie en accès anticipé en mai.
Ainsi, Subnautica 2 donne rendez-vous aux joueurs et aux joueuses en mai 2026. Pour le moment, le studio de développement a indiqué que l'accès anticipé du titre pourrait durer 2 à 3 ans, mais n'a pas partagé de plus amples précisions à ce sujet.


Subnautica 2 continue son développement avec Ted Gill

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Comme vous le savez probablement déjà, les trois fondateurs dudit studio de développement avaient été soudainement renvoyés, en juillet 2025. Or, il n'y a pas si longtemps de cela, nous apprenions que Ted Gill était de retour au sein du studio d'Unknown Worlds, à la suite d'une décision de justice. Selon les informations partagées, Ted Gill a désormais les pleins pouvoirs concernant les décisions liées au développement de Subnautica 2. Dans le même message transmis aux développeurs, Steve Papoutsis a déclaré : 
Nous sommes impatients de travailler avec Ted Gill pour assurer une transition en douceur et œuvrer à un lancement réussi. Notre priorité est de mettre ce jeu entre les mains de la communauté qui l'attend avec impatience - et cela signifie honorer le travail que vous avez déjà accompli pour rendre cela possible.

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Rendez-vous donc au mois de mai 2026 pour découvrir Subnautica 2, qui arrivera, à ce moment-là, en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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