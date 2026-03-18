Subnautica 2 : Une fenêtre de sortie révélée, le rendez-vous est pour bientôt

Unknown Worlds a, récemment, annoncé une nouvelle fenêtre de sortie plus précise pour Subnautica 2, qui arrive très vite en accès anticipé.

Subnautica 2 nous fera plonger en mai

Chère équipe,



Nous tenons à prendre un moment pour remercier sincèrement chaque membre de l'équipe d'Unknown Worlds ainsi que nos partenaires. Au cours des neuf derniers mois, vous avez travaillé d'arrache-pied pour mener Subnautica 2 vers la ligne d'arrivée. Ces efforts ont abouti à un jeu dont nous sommes vraiment fiers, un jeu dont chacun d'entre nous, ainsi que nos partenaires chez KRAFTON, avons unanimement décidé qu'il était prêt pour une sortie en accès anticipé en mai.

Subnautica 2 is entering early access at last. IGN can exclusively reveal that both developer Unknown Worlds and publisher Krafton have agreed the game is ready for its early access release in May on ... https://t.co/ic3Lbyl92D pic.twitter.com/TNpGLxUFvW — IGN (@IGN) March 17, 2026

Subnautica 2 continue son développement avec Ted Gill

Nous sommes impatients de travailler avec Ted Gill pour assurer une transition en douceur et œuvrer à un lancement réussi. Notre priorité est de mettre ce jeu entre les mains de la communauté qui l'attend avec impatience - et cela signifie honorer le travail que vous avez déjà accompli pour rendre cela possible.

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C'est une information que les fans de la franchise attendaient avec grande impatience, et ce, depuis de longs mois :, annonçant une arrivée très prochaine en accès anticipé.En effet, ce sont les journalistes d'IGN qui ont partagé cette information cruciale :. Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune date plus précise n'a été communiquée. Nul doute que cela sera bientôt le cas. D'après IGN, Steve Papoutsis, qui est le directeur d'Unknown Worlds, a partagé ce message à l'équipe de développement deAinsi,. Pour le moment, le studio de développement a indiqué que l'accès anticipé du titre pourrait durer 2 à 3 ans, mais n'a pas partagé de plus amples précisions à ce sujet.Comme vous le savez probablement déjà, les trois fondateurs dudit studio de développement avaient été soudainement renvoyés, en juillet 2025. Or, il n'y a pas si longtemps de cela, nous apprenions que. Selon les informations partagées, Ted Gill a désormais les pleins pouvoirs concernant les décisions liées au développement de. Dans le même message transmis aux développeurs, Steve Papoutsis a déclaré :Rendez-vous donc au mois de mai 2026 pour découvrir, qui arrivera, à ce moment-là, en accès anticipé sur PC.