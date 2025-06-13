Test Stellar Blade PC

Sony poursuit sa stratégie de portage PC de ses titres emblématiques, avec des résultats plus ou moins réussis. Après l'excellent Ghost of Tsushima, l'irréprochable God of War ou encore le portage, plus controversé, de Marvel's Spider-Man 2, c'est désormais Stellar Blade qui arrive sur nos machines. Nous l'avons testé sur PC et Steam Deck : voici notre avis.

Un portage bienvenu Sorti initialement sur PS5 le 26 avril 2024, Stellar Blade suit une certaine logique de portage, un peu comme God Of War Ragnarök ou Marvel's Spider-Man 2 et à l'inverse de Ghost of Tsushima, dont le portage PC est arrivé 5 ans après la version console. Une fois n'est pas coutume, Stellar Blade sur PC ne porte pas de nom sophistiqué comme « Director's Cut », mais propose tout de même plusieurs nouveautés, telles que :

Support des écrans ultra-larges (21:9 et 32:9)

Graphismes optimisés avec DLSS 4, DLAA, Reflex (NVIDIA) et FSR 3 (AMD)

Framerate débloqué pour exploiter tout le potentiel de votre machine

Pack de textures 4K pour des environnements plus détaillés

Support complet clavier/souris et manette, avec retour haptique et gâchettes adaptatives via DualSense en USB La version PC intègre aussi de nouveaux contenus : 25 tenues supplémentaires, doublages japonais et chinois, et un boss inédit. Compatible Steam Deck, ROG Ally et Legion Go, Stellar Blade s'offre un « full package » pour bien commencer sa seconde vie auprès des configurations modernes.





Compatibilité Steam Deck plutôt intéressante Lorsqu'on considère les capacités de la Steam Deck, surtout après le succès de portages tels que God of War, cité précédemment, on s'attend logiquement à une expérience fluide et immersive. Notre mauvaise surprise avec Marvel's Spider-Man 2, qui peinait à offrir ne serait-ce qu'une expérience convenable, était encore fraîche dans nos mémoires. Certes, il fallait tenir compte des ambitions techniques initiales du titre, mais la pixelisation était si importante sur console portable que le résultat en devenait presque injouable. Forts de cette expérience, nous attendions donc Stellar Blade avec une certaine méfiance. Le jeu nécessite en effet une excellente visibilité et une fluidité exemplaire, aussi bien pour profiter des personnages hauts en couleur que pour apprécier pleinement les paysages détaillés et l'ambiance immersive.



Dès son lancement, le titre annonce utiliser la configuration officielle du Steam Deck comme manette, même si une manette Xbox apparaît toujours dans les paramètres. Côté graphismes, une option spécialement dédiée au Steam Deck est cochée automatiquement, plaçant les réglages entre « faible » et « très faible », tout en optimisant les performances.





Évidemment, compte tenu des limitations matérielles de la console, on ne pouvait s'attendre à une qualité visuelle similaire à celle proposée par la PS5 ou un PC. Pourtant, à notre grande surprise, Stellar Blade s'est révélé particulièrement fluide et sans ralentissements majeurs, même lors des combats de boss les plus intenses, ce qui rend l'ensemble agréable à jouer. Seuls quelques légers lags au lancement des cinématiques sont à déplorer, mais rien de réellement gênant. À titre expérimental, nous avons essayé de régler les graphismes en mode élevé avec une priorité sur la qualité. Bien que la Steam Deck ait tenu le choc sans difficulté particulière, force est de constater que la différence visuelle était loin d'être évidente, probablement à cause de la petite taille de l'écran ou de l'atmosphère globalement sombre du jeu. Nous vous conseillons donc de conserver les paramètres spécifiquement adaptés à la console de Valve.



Enfin, précisons que le flou de mouvement, particulièrement perceptible lors des séquences d'action rapides impliquant Eve, n'est pas idéalement géré par la Steam Deck. L'expérience générale reste toutefois très satisfaisante, même si nous vous recommandons fortement de découvrir Stellar Blade sur un écran plus grand, via une PS5 ou un PC, pour profiter pleinement de ses qualités graphiques et immersives.



Voici quelques captures d'écran prises depuis la console Valve :





















Conditions de test Finalement, notre avis ne prend pas en compte la prise en charge des formats de grands moniteurs (que nous n'avons pas) ni de tests quant aux différentes évolutions de performances liées à NVIDIA, qui demandent une sensibilité technique spéciale, que nous ne possédons pas.



L'ordinateur utilisé est équipé d'une carte graphique RTX 3080, d'un processeur I9 12900k et de 64go de Ram en DDR5. Plus d'informations dans notre article : ASUS ROG PCDIY : Bien monter son PC gamer en 2022.



Avis condensé sur cette version PC Dès son annonce, Stellar Blade avait suscité de vives controverses, non pas à cause de son gameplay, mais plutôt en raison d'une direction artistique jugée trop aguicheuse par certains, voire déplacée et exagérément sexualisée par d'autres. Ce titre, réalisé par un petit studio coréen jusque-là inconnu, n'a donc pas bénéficié d'un accueil particulièrement élogieux. Pour tout dire, même lors de la réception de notre clé PS5 pour le test initial, nous avions quelques doutes et de nombreux a priori. Pourtant, si vous lisez ces lignes, c'est probablement que vous avez déjà succombé au charme du jeu, ou bien qu'on vous l'a chaudement recommandé alors que vous ne possédiez pas encore de PS5 à sa sortie.





Quel plaisir immense de retrouver l'escouade d'Eve dans cette quête de défense planétaire. La qualité graphique est toujours au rendez-vous, tout comme la fluidité remarquable du gameplay. Les mouvements acrobatiques, certes parfois inutiles en combat, restent spectaculaires, gracieux et accompagnés de magnifiques effets visuels, ce qui rend l'expérience particulièrement immersive. Grâce à la sortie PC, il est désormais possible d'apprécier pleinement ces atouts avec les capacités natives de vos périphériques, sublimant ainsi encore davantage l'expérience.



Vous l'aurez compris : Stellar Blade reste visuellement superbe, peut-être même davantage qu'à sa sortie initiale, tout en conservant intacte sa fluidité exemplaire et son système de combat dynamique propre au jeu, rappelant d'autres titres exigeants tels que Nioh, Elden Ring ou encore récemment Clair Obscur. La bande-son reste quant à elle parfaitement adaptée à l'ambiance générale. Seul petit bémol, pour ceux ayant déjà terminé le jeu auparavant, l'intérêt de l'histoire pourrait s'en trouver diminué à moins de viser les différentes fins possibles, même si vous avez déjà pleinement saisi le scénario dès votre première session.





Étonnamment, les seuls véritables reproches concernent de très légers ralentissements au début de certaines cinématiques, sans pour autant gêner significativement l'expérience globale. Notons toutefois que ce léger défaut se retrouve également sur la version Steam Deck, comme nous l'avons mentionné précédemment.



Autre détail important, surtout face aux polémiques entourant les portages PlayStation récents : Stellar Blade ne requiert aucune connexion obligatoire au PSN. Contrairement à d'autres titres imposant cette contrainte, ici vous bénéficiez d'une liberté très appréciable, permettant de profiter sans restriction de l'aventure solo.



Côté prise en main, le jeu offre une configuration clavier/souris intuitive et bien pensée, parfaitement adaptée aux habitués du PC. Néanmoins, nous recommandons vivement l'utilisation d'une manette, idéalement une DualSense, pour profiter pleinement des fonctionnalités spécifiques issues de la console de Sony, telles que les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. Petite anecdote : nous avons également essayé le jeu avec une manette Xbox, et l'expérience s'est révélée tout aussi satisfaisante.































Test initial sur PlayStation 5

Conditions de test

Console utilisée : PS5 / PlayStation Portal

PS5 / PlayStation Portal Manette utilisée : DualSense

DualSense Temps de jeu : 22 heures (jeu terminé)

Le futur, mais en pire

Une exploration restreinte, mais rafraichissante

Eve lève toi et danse avec la vie

Bienvenue sur Terre, dans un futur des moins réjouissants navigant entre désolation et dévastation, où même l'humanité est au bord du précipice., d'étranges créatures dotées de compétences hors du commun et assoiffées de sang, plongeant le monde dans le chaos. Originaire de la colonie orbitale, dernier bastion de l'humanité,, la protagoniste, se voit confier une mission cruciale consistant à rejoindre la Terre, avec ses compagnons du 7e escadron aéroporté dansCependant, tout ne se passe pas comme prévu et le champ de bataille se transforme instantanément en chambre mortuaire, fauchant un à un les membres de l'escadron ne laissant que la solitude et le désespoir dans son sillage. Proche de l'agonie, EVE est miraculeusement sauvée par Adam, un récupérateur, qui la conduit jusqu'à, le dernier rempart de l'humanité. Elle y fera également la connaissance d'une ingénieure du nom de Lily.Le titre nous propose une progression au cœur d'un monde semi-ouvert, naviguant entre zones libres et donjons, plus ou moins, linéaires. Chacun profite d'une architecture qui fait honneur aux performances de la, tant agréable à regarder qu'à parcourir. À cela vient s'ajouter une bande-son immersive qui s'adapte aux évènements afin de pimenter les phases ou adoucir l'exploration. Les séquences de chargement interzones sont rapides, car elles profitent de la puissance du SSD de la console., qui ne sont pas en manque danset qui mettent en valeur l'univers, les combats ainsi que le gameplay, dévoilant même, par surprise, certaines QTE pour conserver la maîtrise de l'action.De fait, contre toute attente, cette approche semi-ouverte ne bride pas l'expérience, offrant suffisamment de liberté pour que le joueur ne se sente pas frustré par l'inaccessibilité soudaine de certaines zones, mais également une ligne directrice pour s'éviter des détours inutiles. Parfois même un peu trop guidé à notre goût,apparait sur les murs à franchir ou sur les barres à attraper facilitant la détection du chemin principal à suivre. De plus, les activités sont variées et même s'il s'agit d'ouvrir un coffre ou une porte, un mini-jeu peut faire son apparition, vous obligeant à réfléchir quant à sa résolution. Notez toutefois que les zones cachées ou même les quêtes annexes ne sont pas balisées nécessitant un effort d'analyse de votre partPour finir de faciliter l'exploration et s'assurer de nos pas passer à côté d'éléments cruciaux, EVE est suivie de près par un drone, contrôlé par Adam et par lequel il peut communiquer avec vous, disposant également d'un panel de compétence dont un scan de zone., allant de cadavres à fouiller, aux coffres ou même ennemis. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de l'utiliser pour évoluer, il est très rapidement d'un grand secours, ne serait-ce que pour identifier les ressources que vous auriez oubliées.C'est d'autant plus intéressant que les ressources permettent de faire évoluer votre arme, acheter des équipements ou même améliorer vos modules équipés.. Majoritairement disponibles sous la forme de petits cubes brillants, ces récoltables sont disséminés dans le demi-monde ouvert, des coffres, en vainquant les ennemis ou même dans des zones cachées. La rareté est naturellement définie par leur couleur tandis que marcher dessus ne suffit pas à les collecter.tout en espérant n'avoir rien oublié. Bien que ce principe permette de valider la réception du composant, dans le cas où vous ne l'auriez pas vu, il demeure inutilement contraignant.Pour explorer la Terre dévastée,dispose d'un large éventail de capacités, lui permettant de courir, nager, s'agripper aux bordures et même se balancer. Rassurez-vous, le saut n'est pas non plus exclu de son répertoire. A contrarioet, entre nous, c'est tant mieux. Ces moments vous permettent de profiter de l'ambiance et de l'immersion du titre sans craindre chaque seconde pour votre peau.Cependant, là où notre protagoniste montre quelques faiblesses, c'est dans la précision de ses mouvements., le demi-tour ou la rotation rapide est comparable à la maniabilité d'un camion. EVE prend des trajectoires assez larges et le simple fait de la faire avancer lui fait faire plusieurs pas. Atterrir sur des plateformes ou éviter de tomber une fois dessus. Néanmoins, passé le platforming, cette problématique n'a plus réellement d'impact et s'associe avec aisance à la mobilité d'EVE tant sur l'exploration que les combats.



L'art de l'affrontement est d'ailleurs un point crucial et léché à la quasi-perfection. Cela se fait ressentir dès l'ouverture du panneau de compétence, sous les traits de différents arbres, dédiés à la survie, les compétences, attaques et autres éléments que nous vous laissons le plaisir de découvrir.

Le titre offre en ce sens une évolution progressive de EVE, faiblarde aux premiers abords, avant de maîtriser des compétences de combat éclectiques en mesure de drastiquement ébranler le rythme d'un combat. Notez que si notre héroïne, à l'instar des ennemis, dispose d'une barre d'équilibre/bouclier qui, une fois brisée, vous rend plus vulnérable, il n'est pas question d'endurance dans Stellar Blade, laissant libre cours à votre volonté d'action sans restriction.

Des combats aussi jouissifs qu'immersifs

En outre, EVE utilise une épée pour combattre au corps-à-corps, son drone sert de fusil pour tirer de loin et il est possible d'utiliser des consommables comme des grenades ou packs de soin. La santé d'EVE est affichée en bas de l'écran, accompagnée des détails sur les consommables disponibles et le nombre d'injecteurs pour la guérison.

De plus, vous y trouverez la barre d'énergie Bêta qui, une fois chargée, vous permettra d'activer vos compétences spéciales. Bien que les compagnons d'EVE dans l'escadron aéroporté utilisent des armes différentes, notre héroïne reste limitée à un seul style d'arme et combat, sans possibilité de changer de configuration pour s'adapter tactiquement. Une option qui aurait pu accroître sa polyvalence. Il faut avouer que les premières heures de jeux sont éprouvantes. Non seulement, car EVE est assez faible et rapidement submergée par les ennemis, mais également par le nombre d'attaques à comprendre et maîtriser





Nous retrouvons par ailleurs le concept d'esquive et parade parfaites en mesure de vous éviter des dégâts plus ou moins mortels, mais qui demandent une certaine analyse de combat ainsi que de parfaire ses timings dans le but de ne pas se faire enchainer. Les ennemis, quant à eux, disposent également d'un panel conséquent de compétences avec des attaques aux puissances variées dont certaines sont même identifiables par une aura de couleur selon l'action à réaliser. Néanmoins, outre certains boss ou « fléaux » (comprenez mini-boss), aucun adversaire n'est réellement en mesure de totalement vider votre barre de vie. Stellar Blade popularise de fait le genre et rend les affrontements moins frustrants tout en conservant leur nervosité.



Difficile de renier le plaisir que nous avons eu à manier l'épée au cours de nos péripéties dans Stellar Blade, car, en plus d'êtres rythmés, les combats naviguent entre effets visuels, sentiments de puissance, mais également de craintes, ainsi qu'une évidente mise en avant gymnastique d'EVE. Notre protagoniste s'autorise des figures artistiques plus ou moins utiles, mais qui ne manqueront pas de pimenter le visuel des combats et la puissance des coups portés, comme un balai son et lumière qui motive l'apprentissage des techniques et compétences.





Réussir une parade ou une esquive peut même, selon des combinaisons de touche, déclencher des animations de téléportation ou d'attaque avec des ralentis réussis et toujours aussi visuellement agréables. Chaque ennemi offre ainsi son lot de découverte et surprise, permettant de tester de nouvelles techniques ou une approche différente. Les patterns sont aisément assimilables, bien qu'ils manquent parfois de compréhension sur la résolution la plus adaptée menant à prendre de nombreux coups, parfois léthale.



Nous avons abordé précédemment dans cet article la lourdeur ressentie dans certains mouvements d'EVE. Ce constat se prolonge dans la mécanique des combats, exigeant de la prudence et une utilisation judicieuse de vos compétences. Une fois lancée, une attaque ne s'interrompt que si elle est contrecarrée par l'adversaire ou si elle atteint la fin de son animation. Ainsi, espérer effectuer une parade en plein milieu d'un enchainement semble presque impossible, à moins d'avoir un timing de combo parfait. Bien que cela puisse initialement frustrer, à mesure qu'EVE progresse et que vous maîtrisez ses compétences, cet aspect devient plus intuitif et presque ludique.

La mort fait partie de l'expérience

Xion le dernier bastion en reconstruction

Quand bien même la mort soi au seuil de votre porte, n'en déplaise aux puristes,ne vient pas frustrer le joueur avec la perte de ressources, d'expériences ou devoir recommencer au début. Le titre offre de nombreux points de ravitaillements, qui prennent la forme de camps et qui permettent, selon la taille, de se reposer pour restocker ses soins et munitions, acheter des consommables, améliorer ses compétences, en dehors de Xion, dernière capitale de l'humanité.C'est d'ailleurs à Xion que vous trouverez la majorité des quêtes, qui vous seront données par un tableau d'affichage ou simplement des PNJ, ainsi que les commerçants. Pour vous obliger à souvent interagir avec ces derniers, les achats réalisés font monter une jauge d'amitié pour gagner des niveaux. À chaque évolutionpermettant de débloquer de nouveaux équipements ou consommables à l'achat, ainsi que des quêtes annexes.Pour finir, nous parlerons des équipements disponibles pour EVE. Tout comme les compétences, les emplacements se déverrouillent à mesure de vos exploits. Néanmoins, l'expérience gagnée en réussissant des objectifs, combats des monstres ou l'exploration, n'est utile que pour débloquer de nouvelles compétences.qui permet d'améliorer la puissance de votre arme, le nombre d'injecteurs disponibles ou encore les emplacements d'équipements.

Dans ce sens, vous pouvez équiper jusqu'à deux exospines, comprenez des modificateurs de combat permettant par exemple d'améliorer les dégâts des combos ou améliorer son niveau de bouclier, qui peuvent être améliorés à condition d'avoir les matériaux requis. En second, ce sont des équipements, allant jusqu'à quatre et améliorant également vos caractéristiques, bien que plus faibles.





Bling Bling

Pour le reste, qu'il s'agisse de boucles d'oreilles, lunettes ou même la tenue, il s'agit purement de cosmétiques. Ces derniers sont récoltables au cours de votre aventure ou auprès des marchands. Les tenues nécessitent tout de même d'être confectionnées à l'aide de composants avant de pouvoir être équipées. Notez que l'absence d'impact sur le gameplay vous permet de, pour ceux qui sont moins adeptes de customisation ou évolution du personnage.