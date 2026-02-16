Stellar Blade déterminé à aller « au-delà de la PS5 et du PC »

Ayant conquis aussi bien les joueurs PS5 que PC, Stellar Blade prépare activement son avenir. Mais Shift Up veut frapper plus fort et faire découvrir cet univers à un plus large public.
D'abord exclusivité de la PlayStation 5, le succès de Stellar Blade
a poussé le développeur Shift Up à proposer le titre sur PC, où il a rapidement conquis les foules. À son arrivée sur Steam, le titre avait même enregistré un record de connexions simultanées
impressionnant pour un jeu solo tiré du catalogue de Sony.
Face à cet engouement massif, Shift Up a annoncé le développement de nouveaux titres dont Project Spirits
, la suite de Stellar Blade, mais aussi une volonté d'aller plus loin.
Stellar Blade bientôt jouable sur Xbox Series ou sur Nintendo Switch 2 ?
Un récent rapport financier de Shift Up
présente Stellar Blade comme un « titre phare mondial sur le marché AAA ». Afin de profiter de ce statut, le développeur voudrait donc étendre « la plate-forme au-delà de la PS5 et du PC afin d'élargir la portée du public. Cette approche devrait à la fois présenter le titre à de nouveaux joueurs et créer progressivement une anticipation pour le prochain chapitre de la série
».
L'ambition est claire : proposer les aventures d'EVE sur de nouvelles consoles avant le lancement de sa suite
, prévue avant 2027 d'après un autre rapport financier. Toutefois, aucun support n'est encore mentionné. Il est donc encore trop tôt pour savoir si Stellar Blade sera bientôt proposé sur consoles Xbox Series, sur Nintendo Switch 2 ou systématiquement sur ces deux plateformes.
Des nouvelles de la suite du titre dans les prochains mois ?
Pour ce qui est de la sortie du nouvel opus, Shift Up est encore très discret. Le rapport indique notamment qu'il « progresse de manière structurée et nous examinons les plans pour partager des détails supplémentaires sur le projet de suivi au cours de l'année
». 2026 pourrait donc être une année importante pour EVE et les détails évoqués suggèrent que le lancement sur un nouveau support est proche.
Dès que nous aurons plus de précisions sur le sujet, nous vous tiendrons informés. En attendant, rappelons que Stellar Blade est disponible sur PlayStation 5 et sur PC
.
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