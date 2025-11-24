Stellar Blade : Une offre d'emploi suggère un grand changement pour sa suite

Shift Up a confirmé plus tôt dans l'année que la suite de Stellar Blade était actuellement en cours de développement. Cependant, ce deuxième opus pourrait connaître un lancement très différent de son aîné.
À son lancement, Stellar Blade
était une exclusivité uniquement destinée à la PlayStation 5. Mais fort du succès de l'aventure d'Eve, un portage PC du titre est disponible depuis le 11 juin 2025. Depuis cette nouvelle sortie, Shift Up a annoncé ses projets futurs, notamment le développement d'une suite à Stellar Blade.
Immédiatement, les joueurs ont donc pensé que ce deuxième opus serait également une exclusivité PlayStation
. Toutefois, un programme de recrutement lancé par le studio semble indiquer que ce ne sera pas le cas.
Stellar Blade 2 disponible sur plusieurs plateformes à son lancement ?
Pour imaginer la nouvelle épopée dans l'univers de Stellar Blade, Shift Up recrute actuellement plusieurs artistes, mais également des designers, des programmeurs
ainsi que d'autres profils. Si ces recrutements sont légion dans l'industrie vidéoludique, une ligne présente dans toutes les annonces laisse penser que Stellar Blade 2 ne sortira pas uniquement sur consoles PlayStation.
En effet, dans le descriptif du poste et de l'entreprise
, il est indiqué que « le prochain volet de Stellar Blade (...) est un jeu d'action multiplateforme de classe AAA
» qui devrait être lancé sur « diverses plateformes telles que les consoles et les PC »
. Pour l'heure, il s'agit du seul indice partagé et aucun support en particulier (à l'exception du PC) n'est mentionné.
Quand arrivera cette suite très attendue ?
Il est donc encore trop tôt pour annoncer le lancement de Stellar Blade 2 sur les consoles Xbox, sur possiblement la PS6 ou même sur les consoles de Nintendo. Néanmoins, cette stratégie semble clairement envisagée par Shift Up. Il reste à voir si le titre sera lancé simultanément sur les plateformes en question ou s'il y aura une exclusivité temporaire
, comme ce fut le cas avec la version PS5 de Stellar Blade.
Pour ce qui est de la fenêtre de sortie de la suite de Stellar Blade, elle n'a pas encore été précisée par Shift Up. Cependant, des documents présentés aux investisseurs sous-entendent qu'elle pourrait être lancée avant la fin de l'année 2027
. Mais il ne s'agit là que de déductions liées à des documents internes et non d'une information officielle.
En attendant une potentielle confirmation, rappelons que Stellar Blade est disponible sur PS5 ainsi que sur PC.
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