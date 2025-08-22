Nexus Mods : Une pièce d'identité demandée pour télécharger du contenu olé-olé

Depuis quelques mois, le contenu destiné aux plus de 18 ans est sujet à des blocages ou à des restrictions selon les pays. Mais un acteur inattendu impose maintenant une vérification d'identité pour le contenu mature : Nexus Mods.

Pas de contenu 18+ sur Nexus Mods sans présenter une pièce d'identité pour prouver sa majorité

Nous sommes légalement tenus de protéger les enfants en ligne et de garantir que le contenu réservé aux adultes n'est accessible qu'aux plus de 18 ans. Supprimer complètement ce contenu n'a jamais été une option viable, c'est pourquoi nous mettons en place un système de vérification de l'âge qui permettra aux adultes de continuer à y accéder tout en respectant nos obligations légales.

Une réglementation qui pose la question de la sécurité des données partagées

Nexus Mods a précisé que ce changement ne concerne que les utilisateurs du Royaume-Uni.

es autres pays membres de l'Union européenne pourraient être concernés si le modèle britannique est adopté ailleurs.