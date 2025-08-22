Nexus Mods : Une pièce d'identité demandée pour télécharger du contenu olé-olé

Depuis quelques mois, le contenu destiné aux plus de 18 ans est sujet à des blocages ou à des restrictions selon les pays. Mais un acteur inattendu impose maintenant une vérification d'identité pour le contenu mature : Nexus Mods.
Les mods offrent une infinité de créations et d'options pour tous vos jeux préférés. Ils peuvent permettre de créer une toute nouvelle histoire dans un univers existant, comme c'est le cas avec le mod Fallout: London
pour Fallout 4. Ces ajouts imaginés par une communauté peuvent également améliorer une interface de jeu, modifier l'intelligence artificielle des ennemis ou créer des tenues inédites pour différents personnages
.
Pas de contenu 18+ sur Nexus Mods sans présenter une pièce d'identité pour prouver sa majorité
Ce dernier point est d'ailleurs plébiscité car il permet de déshabiller des personnages ou de leur créer des tenues provoquantes n'appartenant pas au titre de base comme pour l'héroïne de Stellar Blade
. Or, le contenu impliquant de la nudité est soumis depuis quelques mois à des restrictions très strictes
, notamment en France. Si les vidéos destinées aux plus de 18 ans sont les premières concernées, les mods destinés aux adultes proposés dans le catalogue de Nexus Mods sont aujourd'hui concernés.
Le gouvernement britannique impose désormais aux utilisateurs de Nexus Mods de prouver leur âge avec une pièce d'identité officielle pour télécharger le contenu réservé aux adultes
. En effet, le service est basé au Royaume-Uni. Il doit donc se plier à la législation en vigueur concernant le contenu mature.
Nous sommes légalement tenus de protéger les enfants en ligne et de garantir que le contenu réservé aux adultes n'est accessible qu'aux plus de 18 ans. Supprimer complètement ce contenu n'a jamais été une option viable, c'est pourquoi nous mettons en place un système de vérification de l'âge qui permettra aux adultes de continuer à y accéder tout en respectant nos obligations légales.
Une réglementation qui pose la question de la sécurité des données partagées
Malgré cette nouvelle réglementation, les utilisateurs se montrent méfiants. Partager son identité sur Internet présente des risques, notamment liés à une potentielle usurpation d'identité.
Avec des milliers de copies de pièces d'identité demandées pour accéder à ces mods et la multiplication des vols de données, l'inquiétude est compréhensible. Toutefois, le service utilisé par Nexus Mods pour se conformer à la législation britannique promet de protéger au mieux les utilisateurs.
Mais beaucoup ont partagé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, affirmant qu'ils ne partageront jamais leur pièce d'identité pour un simple mod. Pour l'heure, Nexus Mods a précisé que ce changement ne concerne que les utilisateurs du Royaume-Uni.
Toutefois, les autres pays membres de l'Union européenne pourraient être concernés si le modèle britannique est adopté ailleurs.
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