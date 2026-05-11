La suite de Stellar Blade « progresse sans encombre » et pourrait réserver une belle surprise

Shift Up travaille actuellement sur la suite de Stellar Blade. Mais si le titre est encore très confidentiel, le studio vient de partager quelques nouvelles du projet, dont une qui risque de donner le sourire aux joueurs PC.

Succès public et critique sur PlayStation 5, Stellar Blade a également conquis les joueurs PC, au point d'annoncer le développement d'une suite peu de temps après cette sortie. Depuis cette révélation, peu de nouvelles ont été dévoilées sur ce projet. Shift Up a toutefois confirmé son intention de sortir ses prochains jeux sur d'autres supports que la PS5 et le PC.

Mais le nouveau bilan financier du studio publié le 11 mai 2026 donne des nouvelles rassurantes de la suite de Stellar Blade. Entre autres, il est précisé que « le développement du prochain Stellar Blade progresse sans encombre » et est « en bonne voie pour atteindre nos objectifs de qualité ».

De nouvelles informations sur Stellar Blade 2 révélées « dans l'année »

Si ces nouvelles ont vocation à rassurer les investisseurs, elles suggèrent néanmoins que la sortie de la suite de Stellar Blade a pu être repoussée de quelques mois. Toutefois, les développeurs souhaitent offrir la meilleure expérience de jeu possible et le studio privilégie ce point, même si un retard peut être envisagé dans le calendrier.

D'ailleurs, Shift Up précise dans ce même rapport que de nouvelles informations sur le titre seront dévoilées « dans l'année ». Entre le Summer Game Fest qui se rapproche à grands pas, la gamescon, le Tokyo Game Show ou les Game Awards, les occasions de voir le titre ne manquent pas. Pour l'heure, toutes les hypothèses semblent permises.

Un lancement simultané sur console et PC plus que probable ?

Enfin, le même document suggère que les joueurs PC ne devront pas attendre de longs mois avant de découvrir ce nouvel opus. L'éditeur et développeur qu'« à partir de ce prochain titre, Shift Up adoptera un modèle de service interne » et exploitera ses « capacités d'auto-édition de haute qualité ».

Cela pourrait donc signifier que Stellar Blade 2 serait lancé simultanément sur PS5 et sur PC, mais aussi possiblement sur d'autres supports. Toutefois, il faut attendre de nouvelles déclarations de Shift Up pour valider cette théorie, et celles-ci devraient arriver dans les prochains mois ou semaines.