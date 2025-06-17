Stellar Blade : Les développeurs « forcés » de sacrifier une partie de l'histoire du jeu



le 17 juin 2025 à 16h17 Publié par Justine Manchuelle le 17 juin 2025 à 16h17

Dans un entretien, Kim Hyung-tae (le directeur de Stellar Blade) est revenu en détail sur l'histoire du jeu et sur les nombreux problèmes auquel le studio a dû faire face pour pouvoir concrétiser l'épopée d'EVE.