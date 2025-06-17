Stellar Blade : Les développeurs « forcés » de sacrifier une partie de l'histoire du jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juin 2025 à 16h17
Dans un entretien, Kim Hyung-tae (le directeur de Stellar Blade) est revenu en détail sur l'histoire du jeu et sur les nombreux problèmes auquel le studio a dû faire face pour pouvoir concrétiser l'épopée d'EVE.
Stellar Blade : Les développeurs « forcés » de sacrifier une partie de l'histoire du jeu
La récente arrivée de Stellar Blade sur PC a remis sur le devant de la scène EVE, son héroïne à la combinaison moulante. Réalisant le meilleur démarrage pour un titre solo originellement sorti sur consoles PlayStation, le titre a déjà droit à une multitude de mods et un document interne suggère qu'une suite serait déjà en développement.

Cependant, de nombreux joueurs ont reproché au jeu son manque d'histoire et de cinématiques. Mais ils ne sont pas les seuls. Kim Hyung-tae, le directeur du jeu, a aussi avoué que le scénario était l'un des points faibles de Stellar Blade.

Le scénario de Stellar Blade beaucoup plus détaillé à ses débuts

Récemment, le directeur de Stellar Blade a donné une interview au site d'information coréen This is Game. En la traduisant, les journalistes de Genki ont découvert quelques révélations étonnantes sur l'histoire du jeu et les nombreuses coupes qu'elle a dû subir. En effet, de nombreux détracteurs ont pensé que le studio Shift Up avait volontairement mis ce point de côté pour se concentrer sur le corps d'EVE et ses tenues de combat. Mais en réalité, Kim Hyung-tae a expliqué que cela n'était pas intentionnel.

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L'histoire de Stellar Blade a été l'un des éléments les plus touchés par les contraintes de développement. Lors des premières semaines de production, les développeurs souhaitaient concevoir des cinématiques pour expliquer « la raison pour laquelle le personnage principal change de vêtements ». Ils voulaient aussi donner plus de détails sur la Terre rasée, son passé et les raisons qui poussent EVE à combattre. Mais ils ont manqué de temps et de moyens.

Des coupes nécessaires pour finir le jeu dans les délais imposés

Plus le projet Stellar Blade progressait, plus le studio était contraint et forcé d'éliminer ces scènes jugées optionnelles. L'objectif premier était de rendre le produit final dans les temps, quitte à sacrifier ces détails scénaristiques. D'après Hyung-tae, la main-d'œuvre limitée dans le domaine du développement de jeux serait en partie responsable. Selon lui, il n'existe pas de « vivier de talents ou de système de développement entièrement établi pour les jeux centrés sur la narration » en Corée du Sud.

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Néanmoins, il affirme que Shift Up s'efforcera d'offrir une histoire plus « riche » à Stellar Blade si une suite arrive un jour. Il y a donc de grandes chances d'en apprendre plus sur la Terre rasée et les raisons de ces changements de tenues dans le futur. En attendant, vous pouvez découvrir notre test de la version PC de Stellar Blade en cliquant juste ici.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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