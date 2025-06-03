Stellar Blade n'est même pas encore sorti, mais ses premiers mods cartonnent déjà… Et vous ne devinerez jamais lesquels

Alors que la sortie officielle de Stellar Blade sur PC approche à grands pas (prévue pour le 11 juin sur Steam), son récent lancement d'une démo jouable a rapidement attiré l'attention des moddeurs. Sans surprise, les premières créations mises en ligne sont… des mods nudité.
Disponible depuis un peu plus d'un an sur PlayStation 5, Stellar Blade
, qui a obtenu des critiques plutôt positives, s'apprête à débarquer sur PC, et permettre à une toute nouvelle communauté de découvrir cette aventure. Évidemment, il va falloir compter sur les mods, qui vont changer la façon de jouer, d'une étonnante manière.
Le top 3 des mods ? Tous des mods nudité !
Vous vous en doutiez sans doute déjà, mais à peine la démo disponible, les mods ont commencé à fleurir sur NexusMods
. Et devinez quoi ? Les trois mods les plus téléchargés sont des mods pour déshabiller Eve, l'héroïne du jeu
:
- Nude Innersuit (« Combinaison interne nue »)
- Eve Skinsuit SemiNude (« Combinaison Eve semi-nue »)
- EVE_09_lucency (une variante semi-nue avec manteau)
Ces créations sont évidemment classées en contenu pour adulte, il est donc nécessaire de s'identifier sur le site pour y accéder. D'autres mods, apparus dans la foulée, assument d'ailleurs totalement leur vocation, comme le mod « Eve with no Clothes on »
, ce qui ne nécessite aucune traduction particulière.
Des mods plus sérieux sont aussi au rendez-vous
Si les mods nudité occupent actuellement la tête du classement, d'autres créations plus classiques commencent déjà à voir le jour. Parmi celles-ci, on retrouve des améliorations techniques, comme des optimisations pour réduire les saccades ou améliorer les shaders.
La démo elle-même ayant reçu de nombreux retours positifs sur Steam, notamment pour ses performances fluides, ces mods restent relativement facultatifs, mais offrent tout de même des options supplémentaires pour les plus exigeants, ou celles et ceux qui peinent à bien le faire tourner.
Des mods vestimentaires prometteurs pour l'avenir
Les mods ne se limitent heureusement pas qu'à déshabiller la protagoniste
: certains créateurs proposent déjà des tenues alternatives originales pour Eve, laissant présager une belle variété de looks à découvrir par la suite.
Parmi les mods déjà en ligne, on peut notamment citer une tenue « pull décontracté », ou encore un mod très audacieux remplaçant carrément Eve par Goromi
, la fameuse version féminine de Majima issue de la série Yakuza.
Cette variété montre le potentiel énorme de personnalisation visuelle que Stellar Blade pourrait offrir aux joueurs sur PC, même si, pour l'instant, ces mods ont bien moins de succès que leurs homologues plus dénudés
.
Une tendance attendue, mais déjà massive
Bien sûr, personne ne peut se dire surpris par l'apparition immédiate de mods nudité. Dès l'annonce du portage PC de Stellar Blade
, les joueurs avaient immédiatement prédit l'inévitable arrivée massive de ces créations particulières. Cependant, il est impressionnant de constater à quel point ces mods sont devenus populaires en si peu de temps, laissant présager une communauté très active autour du jeu dès sa sortie officielle.
Pour rappel, Stellar Blade
sortira officiellement le 11 juin 2025 sur PC via Steam
. Une suite est déjà prévue
.
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