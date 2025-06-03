Stellar Blade n'est même pas encore sorti, mais ses premiers mods cartonnent déjà… Et vous ne devinerez jamais lesquels



le 03 juin 2025 à 12h05 Publié par Corentin Rimbert le 03 juin 2025 à 12h05

Alors que la sortie officielle de Stellar Blade sur PC approche à grands pas (prévue pour le 11 juin sur Steam), son récent lancement d'une démo jouable a rapidement attiré l'attention des moddeurs. Sans surprise, les premières créations mises en ligne sont… des mods nudité.