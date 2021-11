Starfield montrera certaines de ses innovations en images l'été prochain

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



a été annoncé à l'occasion de l'E3 2018 et est resté très silencieux trois ans durant, jusqu'à l'événement annuel qui s'est tenu en juin 2021. Nous avons enfin eu le droit à quelques informations et, surtout, une vraie bande-annonce . Si de nombreux mystères entourent encore le RPG futuriste, Bethesda ne manque pas de nous livrer quelques détails sur cet univers de temps à autre, par le biais de petites vidéos explicatives.Mais, au-delà du contexte,. La question a d'ailleurs été posée à Todd Howard en personne, via une session de questions-réponses sur Reddit , lequel a expliqué qu'un événement spécial se tiendra en 2022.Que ce soit via l'E3 2022 ou un événement à part,. Bethesda préfère montrer, plutôt qu'expliquer, les points forts de son jeu. Qui plus est, il précise que les progrès faits sur le développement ces derniers mois sont importants. « Nous sommes heureux des avancées que nous avons pu réaliser, dont certaines sont visibles dans la bande-annonce tournée en jeu. »Récemment, le studio nous a d'ailleurs présenté trois villes , mais aussi ses systèmes coloniaux . Rappelons que la sortie deest prévue pour le 11 novembre 2022, sur PC et Xbox Series.