Starfield : Comment lancer le DLC Terran Armada ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 avril 2026 à 17h24
Nous vous expliquons comment débuter l'aventure Terran Armada dans Starfield. Ce guide vous détaille les prérequis de niveau, le prix de l'extension et la marche à suivre pour activer la mission « L'Attaque de l'Armada Terrane » sur PS5, Xbox et PC.
Starfield : Comment lancer le DLC Terran Armada ?
Disponible depuis le 7 avril, en même temps que la version PS5 de Starfield, le DLC Terran Armada était très attendu de la communauté, qui a dû patienter près de deux ans avant de voir une extension pointer le bout de son nez. Celle-ci permet à tous les joueurs qui l'achètent de découvrir une nouvelle aventure et de découvrir encore un peu plus le riche univers de Starfield. Mais si vous vous posez des questions, notamment au niveau de son accessibilité, voici ce qu'il faut savoir.

Prix et accès à l'extension Terran Armada de Starfield

Pour accéder à ce nouveau contenu, plusieurs options s'offrent à vous selon votre plateforme et votre version du jeu :
  • Édition Premium PS5 : L'extension est incluse dans cette version affichée à 69,99 €.
  • Mise à niveau Premium : Si vous possédez déjà le jeu de base, vous pouvez acquérir l'upgrade pour 24,99 €.
  • Achat à l'unité : Sinon, le DLC Terran Armada est disponible seul au tarif de 9,99 €.
Une fois l'achat effectué, assurez-vous que le contenu est bien téléchargé et installé sur votre machine avant de lancer votre partie.

La marche à suivre pour activer la quête du DLC Terran Armada

C'est essentiellement la question que certains joueurs peuvent se poser. L'unique condition préalable pour déclencher les événements de Terran Armada est d'avoir accès à Akila City. Si vous commencez une nouvelle partie, cette ville est généralement accessible après quelques heures de jeu seulement. Si vous avez déjà une sauvegarde avancée, il vous suffit de vous y rendre à nouveau.

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Voici les étapes précises pour lancer la mission :
  • Rendez-vous à Akila City (système Cheyenne).
  • Approchez-vous du bâtiment du SSNN (Settled Systems News Network).
  • Écoutez l'intégralité de la diffusion radio traitant de l'Armada Terrane.
  • Une fois le reportage terminé, la quête « L'Attaque de l'Armada Terrane » s'ajoutera automatiquement à votre journal.
  • Prenez les commandes de votre vaisseau et dirigez-vous vers la planète Nirvana 1 pour rejoindre l'escouade de recherche.
Gardez bien à l'esprit que les combats qui vous attendent sur Nirvana 1 sont calibrés pour des joueurs expérimentés. Assurez-vous d'avoir un équipement à la hauteur et suffisamment de munitions avant de sauter vers ce système, car l'Armada Terrane ne fera aucun cadeau aux explorateurs impréparés.

Quel niveau est recommandé pour débuter l'aventure ?

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La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir terminé la quête principale de Starfield pour accéder au contenu de l'extension. Cependant, Bethesda recommande fortement que votre personnage ait atteint le niveau 50 ou plus avant de s'y aventurer.

Cette recommandation est importante, notamment pour les nouveaux joueurs sur PlayStation 5 qui débutent leur périple, il vous faudra un certain temps de jeu avant de pouvoir affronter les défis du DLC de manière équilibrée. Notez toutefois qu'il ne s'agit pas d'un blocage strict. Vous pouvez tenter l'aventure à plus bas niveau, mais la difficulté sera particulièrement corsée.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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